Las noticias más importantes del 7 de agosto en México

CLIMA

➔ Ciclón se aleja: Pero prepárese... Monzón Mexicano azotará a México con fuertes lluvias, inundaciones y granizadas, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Asegura Sheinbaum que la actual SCJN cierra su ciclo “con una acción que promueve racismo” tras amparo a Córdova: Por lo que aseveró que la actual Suprema Corte cierra su ciclo “con una acción que promueve el racismo”

➔ Afirma Sheinbaum que pese a críticas, la 4T va ‘muy bien y está muy fuerte’: Aclaró que hay mucha unidad en el movimiento, pero también apuntó que también se debe trabajar cerca del pueblo de México

➔ Comisiones de búsqueda de personas desaparecidas adquieren lanchas y drones: En la plataforma Compras MX, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las comisiones de búsqueda de CDMX, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Chihuahua, Sonora y Baja California han lanzado licitaciones públicas para la adquisición de estos bienes

➔ Alertan por retomar fracking en Pemex: Expresaron que recurrir al fracking para explotar gas natural en yacimientos no convencionales es algo que se había prohibido en la Administración anterior e incluso se analizaba establecerlo en la Constitución, propuesta que no avanzó

➔ Sheinbaum irá a Nuevo León para arranque de obras del tramo Saltillo-Nuevo Laredo: Samuel García: Afirmó que el proyecto del tren de pasajeros se está licitando y el mismo se incorporará al transporte público

MUNDO

➔ Estados Unidos incrementa la recompensa a 50 millones por información para capturar Nicolás Maduro: Los Estados Unidos denunciaron al presidente de Venezuela por obrar en colaboración con el crimen organizado

➔ Estados Unidos estima recaudar 50 mil millones de dólares mensuales por los aranceles: Ingresos a las arcas del Gobierno, podrían llegar a un billón de dólares, sin embargo, éstas estimaciones que son puestas en duda por analistas

➔ Pide Ghislaine Maxwell al tribunal no divulgar las transcripciones del gran jurado de Epstein: En las últimas semanas ha aumentado la presión para que la Administración de Donald Trump haga pública toda la información relacionada con este caso

COAHUILA

➔ Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías): Las cámaras satelitales lograron captar la humareda de un fuerte incendio que se registró el pasado mes de junio ¿Ya lo viste?

➔ Intensifican limpieza de arroyos, plazas y vialidades para mantener una Saltillo ordenada y saludable: El Gobierno Municipal de Saltillo refuerza las labores de limpieza y mantenimiento en arroyos, espacios públicos y vialidades en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de proteger la salud de la población, prevenir inundaciones y mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses

➔ Saltillo: iluminación, baños, árboles y accesibilidad, las prioridades en rehabilitación de Alameda: La Aceleradora de Ciudades presentó los resultados del diagnóstico que hizo a partir de un sondeo, un taller participativo y observación en sitio. El proyecto ejecutivo y el arranque de obra se esperan para antes de que termine el 2025

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Viernes de danzón, teatro para morir de risa y arte: Disfruta de estas recomendaciones para toda la familia este fin de semana en la ciudad

➔ Wendy Guevara detalla como fue asaltada y golpeada junto a integrantes de Las Perdidas en carretera a León: Wendy Guevara narró que fue agredida y robada en carretera rumbo a León; los atacantes las golpearon y accedieron a sus cuentas bancarias

➔ México femenil mantiene el puesto 29 en el ranking FIFA; España recupera el liderato mundial: La Roja se ubica nuevamente como número uno del mundo, superando a Estados Unidos gracias a su desempeño en la Eurocopa 2025

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | 100 años no son nada para “La Tía Coco”

➔ Estas nacionalidades no tendrán que pagar la fianza de hasta $15,000 dólares por la visa de EU: El Departamento de Estado especificó que la fianza no se aplicaría a ciudadanos de países inscritos en el Programa de Exención de Visas