Las noticias más importantes del 7 de agosto en México

Información
/ 7 agosto 2025
    Las noticias más importantes del 7 de agosto en México
    Las noticias más importantes del 7 de agosto en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Ciclón se aleja: Pero prepárese... Monzón Mexicano azotará a México con fuertes lluvias, inundaciones y granizadas, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Asegura Sheinbaum que la actual SCJN cierra su ciclo “con una acción que promueve racismo” tras amparo a Córdova: Por lo que aseveró que la actual Suprema Corte cierra su ciclo “con una acción que promueve el racismo”

Afirma Sheinbaum que pese a críticas, la 4T va ‘muy bien y está muy fuerte’: Aclaró que hay mucha unidad en el movimiento, pero también apuntó que también se debe trabajar cerca del pueblo de México

Comisiones de búsqueda de personas desaparecidas adquieren lanchas y drones: En la plataforma Compras MX, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las comisiones de búsqueda de CDMX, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Chihuahua, Sonora y Baja California han lanzado licitaciones públicas para la adquisición de estos bienes

Alertan por retomar fracking en Pemex: Expresaron que recurrir al fracking para explotar gas natural en yacimientos no convencionales es algo que se había prohibido en la Administración anterior e incluso se analizaba establecerlo en la Constitución, propuesta que no avanzó

Sheinbaum irá a Nuevo León para arranque de obras del tramo Saltillo-Nuevo Laredo: Samuel García: Afirmó que el proyecto del tren de pasajeros se está licitando y el mismo se incorporará al transporte público

MUNDO

Estados Unidos incrementa la recompensa a 50 millones por información para capturar Nicolás Maduro: Los Estados Unidos denunciaron al presidente de Venezuela por obrar en colaboración con el crimen organizado

Estados Unidos estima recaudar 50 mil millones de dólares mensuales por los aranceles: Ingresos a las arcas del Gobierno, podrían llegar a un billón de dólares, sin embargo, éstas estimaciones que son puestas en duda por analistas

Pide Ghislaine Maxwell al tribunal no divulgar las transcripciones del gran jurado de Epstein: En las últimas semanas ha aumentado la presión para que la Administración de Donald Trump haga pública toda la información relacionada con este caso

COAHUILA

Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías): Las cámaras satelitales lograron captar la humareda de un fuerte incendio que se registró el pasado mes de junio ¿Ya lo viste?

Intensifican limpieza de arroyos, plazas y vialidades para mantener una Saltillo ordenada y saludable: El Gobierno Municipal de Saltillo refuerza las labores de limpieza y mantenimiento en arroyos, espacios públicos y vialidades en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de proteger la salud de la población, prevenir inundaciones y mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses

Saltillo: iluminación, baños, árboles y accesibilidad, las prioridades en rehabilitación de Alameda: La Aceleradora de Ciudades presentó los resultados del diagnóstico que hizo a partir de un sondeo, un taller participativo y observación en sitio. El proyecto ejecutivo y el arranque de obra se esperan para antes de que termine el 2025

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Viernes de danzón, teatro para morir de risa y arte: Disfruta de estas recomendaciones para toda la familia este fin de semana en la ciudad

Wendy Guevara detalla como fue asaltada y golpeada junto a integrantes de Las Perdidas en carretera a León: Wendy Guevara narró que fue agredida y robada en carretera rumbo a León; los atacantes las golpearon y accedieron a sus cuentas bancarias

México femenil mantiene el puesto 29 en el ranking FIFA; España recupera el liderato mundial: La Roja se ubica nuevamente como número uno del mundo, superando a Estados Unidos gracias a su desempeño en la Eurocopa 2025

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | 100 años no son nada para “La Tía Coco”

Estas nacionalidades no tendrán que pagar la fianza de hasta $15,000 dólares por la visa de EU: El Departamento de Estado especificó que la fianza no se aplicaría a ciudadanos de países inscritos en el Programa de Exención de Visas

Temas


política
Estados Unidos

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum
Donald Trump

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el nuevo perfil y agradeció la labor de Pablo Gómez | Foto: Especial

Sheinbaum asegura que con Omar Reyes en la UIF se reforzará la investigación contra el lavado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Nuevo León, el próximo 26 de agosto, para arrancar de manera oficial los trabajos del tren de pasajeros que recorrerá de CDMX a Nuevo Laredo.

Sheinbaum irá a Nuevo León para arranque de obras del tramo Saltillo-Nuevo Laredo: Samuel García
Descarta presidenta que el problema sea por una afectación en las plantas de generación | Foto: Especial

Apagones en sureste son por alta demanda de energía: Sheinbaum
Especialista advierte que la gentrificación se caracteriza por la subordinación del Estado a las necesidades del mercado | Foto: Especial

Advierten expertos de la UNAM: creciente gentrificación es por codicia de inmobiliarias
La droga estaba contenida en 11 paquetes y arrojó un peso de unos 200 kilos, especificó la FGR.

Cae hombre con 200 kilos de enervante oculto entre pacas de paja, en Nuevo León
Con 32 ambientalistas fallecidos México se ubica en el segundo lugar en el mapa de Front Line Defenders de los cinco países iberoamericanos más peligrosos para ser defensor ambiental.

¿Cuáles son los cinco países más peligrosos para desempeñarse como defensor ambiental en Latinoamérica?
Estados Unidos incrementa a 50 millones la recompensa por Maduro

Estados Unidos incrementa la recompensa a 50 millones por información para capturar Nicolás Maduro

El pequeño Fernando, de apenas cinco años, fue secuestrado y posteriormente hallado sin vida en Los Reyes La Paz, Estado de México. Todo por una deuda de mil pesos.

Por deuda de mil pesos.... Secuestran y asesinan a ‘Fernandito’, niño de 5 años, en Edomex