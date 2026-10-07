Las noticias más importantes del 7 de octubre en México

CLIMA

➔ Se aproximan 3 Ciclones Tropicales a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Ceci Flores y Milagros Valenzuela se convierten en las primeras buscadoras certificadas oficialmente en México: Ceci Flores y Milagros Valenzuela obtuvieron la certificación EC1542 de CONOCER, que reconoce sus competencias para buscar personas desaparecidas en México.

➔ ‘No hay ninguna investigación contra hijo de AMLO’, aclara Sheinbaum tras detención de ‘El Tanque’: Sheinbaum afirmó que la FGR le informó que no existe una investigación contra Andy López Beltrán. La declaración ocurrió tras la detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”.

➔ Andy López encabeza el aniversario 15 de Morena en el Auditorio Nacional: El hijo del expresidente AMLO asistió al evento en CDMX que reúne a líderes y simpatizantes del partido para celebrar su trayectoria..

➔ Sheinbaum habría confrontado a Harfuch por congelar cuentas tras sanciones de EU: WSJ: The Wall Street Journal reporta que Sheinbaum cuestionó las pruebas de EU antes de autorizar el bloqueo de cuentas tras las sanciones de la UIF.

➔ Avala Senado multas a empresas que realicen acoso telefónico: Reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor conteempla multas de los 56 mil 570 a 2 millones 345 mil pesos a quienes incurran en esas prácticas.

➔ FGR investiga a abogados por presunto fraude procesal contra grandes empresas: La investigación de la FGR señala demandas con información presuntamente falsa y amenazas de embargo para alcanzar acuerdos económicos extrajudiciales.

MUNDO

➔ Otorgan Premio Nobel de Química 2026 a Henri Kagan y Kenso Soai, pioneros de la síntesis orgánica asimétrica: Henri Kagan y Kenso Soai ganan el Nobel de Química 2026 por explicar cómo ciertas reacciones favorecen una sola forma molecular.

➔ Serán acusados de presunta tortura a estadounidenses Maduro y Cilia Flores: CNN: Según el medio, los fiscales de Nueva York estudian imputar nuevos cargos al depuesto líder de Venezuela y su pareja.

➔ Muere Maricarmen, símbolo de las manifestaciones por la vivienda en España: María del Carmen Abascal, la mujer de 87 años que devino en “luz” para las resistencias por una vivienda digna, falleció por su deterioro de salud a causa del desahucio que le impusieron.

COAHUILA

➔ ‘Yo sí pensé que me iban a matar’: sexta víctima narra ataque previo a la tragedia en secundaria de Torreón: La joven reveló en una entrevista con N+ que fue agredida junto con su sobrina Romina.

➔ Exigen justicia para hijas de mujer sobreviviente de tentativa de feminicidio: protestan en Saltillo por violencia de género: Luego de tres años se celebra la primera audiencia por los delitos cometidos contra las hijas con discapacidad de una sobreviviente de tentativa de feminicidio. Activistas denuncian abandono de la CEAV.

➔ Ramos Arizpe: En Analco, el arroyo La Encantada amenaza con derribar viviendas; vecinos temen perder su patrimonio: Habitantes señalan que modificaciones al cauce agravaron la erosión; las autoridades prometieron obras provisionales de contención.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Vendrán a Saltillo? Confirma La Oreja de Van Gogh concierto en Monterrey para 2027: Amaia Montero y la alineación original de la agrupación española llegarán a la Arena Monterrey el 27 de junio como parte de su gira ‘Tantas Cosas que Contar’.

➔ De Saltillo al Maratón de Boston 2027: la historia de Ana Victoria Gasca: Después de quedar fuera en dos ocasiones por los cortes de tiempo, la corredora del Club Gato Araiza encontró en su marca de 3:26:47 en Irving, Texas, el margen que finalmente la llevó a Boston.

➔ De Saltillo al mundo: Kevin Jordan quiere revolucionar el regional mexicano: El cantante prepara nuevos temas y una producción con la que busca fusionar sonidos del regional mexicano y la música urbana.

➔ ¿Rafa Márquez cortará cabezas en el Tri tras derrota ante Chile?... ‘Hemos visto quién puede estar y quién no’: Rafael Márquez reconoció el mal funcionamiento de México ante Chile y dejó una frase que abre la puerta a cambios en el Tricolor: “Hemos visto quién puede estar y quién no”.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las ‘puntadas’ de Lili: un amor que se cose a mano.

➔ México en alerta por tres ciclones: Así afectarán Simón, Isaías y Rachel los próximos días: Se trata de dos ciclones en el océano Pacífico y uno más en el océano Atlántico, en el Golfo de México.