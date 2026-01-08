Las noticias más importantes del 8 de enero en México

Información
/ 8 enero 2026
    Las noticias más importantes del 8 de enero en México
    Las noticias más importantes del 8 de enero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima la segunda Tormenta Invernal: Prepárese... Masa de Aire Frío azotará a México con caída de nieve, fuertes lluvias y evento Norte, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Pide Claudia Sheinbaum agilizar reparación del daño a víctimas del Tren Interoceánico: La Presidenta dijo que acelerar el proceso de reparación no compromete la profundidad de la investigación penal del accidente

Aumenta un 64% ‘vandalismo’ en las vías férreas de México: Se detallan 6 mil 715 reportes en vandalismo al sistema ferroviario mexicano en el año, los cuales 53.96 por ciento son a componentes de vía, 27.79 por ciento a obstrucciones y 18.26 por ciento a señales.

Afirma Gobierno de Sheinbaum que la estrategia contra la extorsión ha evitado que el 76.5% de estos delitos se consuman: El titular de la Secretaría de Seguridad destacó los primeros resultados de la estrategia nacional contra la extorsión, implementada de manera simultánea en distintas entidades del país

Es similar a sexenios anteriores envío de petróleo a Cuba: Claudia Sheinbaum: La Presidenta adelantó que se darán a conocer las cifras exactas de entregas de crudo a la isla

Ciudad de México activa Fase 1 de la Contingencia Ambiental por mala calidad del aire: Conoce AQUÍ las restricciones vehiculares para el viernes 9 de enero por la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

MUNDO

Trump planea usar las enormes reservas de crudo de Venezuela para ‘reducir el precio del petróleo estadounidense a 50 dólares el barril’: El presidente de Estados Unidos ha planteado repetidamente la posibilidad de producir suficiente crudo de los yacimientos petrolíferos de Venezuela para reducir el precio del petróleo estadounidense

Venezuela anuncia que liberará a un número importante de venezolanos y extranjeros encarcelados: No obstante, hasta el momento no se ha especificado cuántas personas serían liberadas y como se llevará a cabo este proceso

Ocho detenidos por protestas en Minneapolis tras homicidio de mujer por ICE: El despliegue de agentes federales, sobre todo en ciudades demócratas, ha provocado malestar en gran parte de la población y ha desatado muchas protestas

COAHUILA

Saltillo reporta baja de 48% en homicidios dolosos y refuerza estrategia de seguridad para 2026: El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana informó una reducción significativa en delitos de alto impacto, con el 100 por ciento de los homicidios dolosos resueltos y judicializado

Coahuila: Aumentan quejas contra CFE ante la CNDH; acusan corrupción y omisiones en servicio: Durante 2025, la entidad reportó 17 denuncias en contra de la empresa eléctrica, cinco más que en 2024

Subasta de AHMSA sería en la primera semana de marzo; hay al menos nueve postores interesados: Destaca síndico que el pago a los trabajadores se realizará conforme a la Ley de Concursos Mercantiles y la Constitución, y no con base en el contrato colectivo de trabajo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Liga MX Femenil Jornada 2: fechas, canales y duelos clave del Clausura 2026: Tras una primera fecha con goles y resultados claros, la Liga MX Femenil continúa con la Jornada 2 del Clausura 2026, que se disputará del 9 al 12 de enero

Renata Zarazúa queda fuera del WTA de Auckland; su balance en el arranque de temporada: La tenista mexicana avanzó a octavos de final en individuales y alcanzó los cuartos en dobles, donde quedó fuera por walkover junto a Jesika Maleckova

Reunirán los Globos de Oro 2026 a Julia Roberts, Snoop Dogg y Lisa como presentadores: La ceremonia podrá verse este domingo 11 de enero en México, a las 19:00 horas, a través de HBO Max y TNT Latinoamérica

ESPECIAL

Streaming en México 2026: estos son los precios de Netflix, Disney+, Prime Video y más plataformas: Netflix, Disney+, Prime Video y otras plataformas presentan sus precios y planes para 2026 en México

Vuelven las Cabinas telefónicas... CFE reactiva su uso en estos estados de México: La CFE reactiva cabinas telefónicas en varios estados de México como parte de su política de conectividad social. El proyecto genera debate por su utilidad real.

Selección de los editores
El Índice Nacional de Precios Productor agrupa los precios de los insumos para la producción de las empresas de los tres sectores económicos (agro, industria, servicios).

Aumentó el índice de precios para productores un 2.06% en diciembre de 2025: Inegi
Nestlé México aseguró que por ahora no se han registrado enfermedades por el consumo de los productos.

Retira Nestlé México 4 lotes de NAN Alfamino y Alfamino por posible presencia de toxina
A través de redes sociales circuló un video protagonizado por César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Bótox’ y presunto líder del grupo Los Blancos de Troya, en medio de una búsqueda de autoridades para su captura.

Fiscalía de Michoacán investiga VIDEO reciente de ‘El Bótox’, vinculado a homicidio de líder limonero
La revisión del T-MEC es uno de los aspectos que podría generar polarización en el País.

Ve Integralia 10 riesgos políticos para México en el 2026
Restos de antiguas instalaciones militares en Groenlandia; durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a operar más de una decena de bases en la isla.

¿Comprar o tomar Groenlandia? Un viejo pacto, ya da carta libre a Trump

Petro comentó después de la marcha multitudinaria que hubo en Bogotá que había conversado por teléfono con Trump.

El choque político entre Petro y Trump por Venezuela pone a Colombia en la mira pública
El gobierno estadounidense, familiares de los detenidos y la oposición del país de Venezuela han exigido la liberación de figuras de la oposición y críticos del gobierno. FOTO:

Venezuela anuncia que liberará a un número importante de venezolanos y extranjeros encarcelados
El Departamento de Energía anunció que Washington levantará de forma selectiva sanciones para permitir el transporte y la venta petróleo en mercados internacionales. FOTO:

Trump incentiva a las petroleras de EU a invertir en Venezuela pero el sector aún duda