Las noticias más importantes del 8 de enero en México

CLIMA

➔ Se aproxima la segunda Tormenta Invernal: Prepárese... Masa de Aire Frío azotará a México con caída de nieve, fuertes lluvias y evento Norte, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Pide Claudia Sheinbaum agilizar reparación del daño a víctimas del Tren Interoceánico: La Presidenta dijo que acelerar el proceso de reparación no compromete la profundidad de la investigación penal del accidente

➔ Aumenta un 64% ‘vandalismo’ en las vías férreas de México: Se detallan 6 mil 715 reportes en vandalismo al sistema ferroviario mexicano en el año, los cuales 53.96 por ciento son a componentes de vía, 27.79 por ciento a obstrucciones y 18.26 por ciento a señales.

➔ Afirma Gobierno de Sheinbaum que la estrategia contra la extorsión ha evitado que el 76.5% de estos delitos se consuman: El titular de la Secretaría de Seguridad destacó los primeros resultados de la estrategia nacional contra la extorsión, implementada de manera simultánea en distintas entidades del país

➔ Es similar a sexenios anteriores envío de petróleo a Cuba: Claudia Sheinbaum: La Presidenta adelantó que se darán a conocer las cifras exactas de entregas de crudo a la isla

➔ Ciudad de México activa Fase 1 de la Contingencia Ambiental por mala calidad del aire: Conoce AQUÍ las restricciones vehiculares para el viernes 9 de enero por la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

MUNDO

➔ Trump planea usar las enormes reservas de crudo de Venezuela para ‘reducir el precio del petróleo estadounidense a 50 dólares el barril’: El presidente de Estados Unidos ha planteado repetidamente la posibilidad de producir suficiente crudo de los yacimientos petrolíferos de Venezuela para reducir el precio del petróleo estadounidense

➔ Venezuela anuncia que liberará a un número importante de venezolanos y extranjeros encarcelados: No obstante, hasta el momento no se ha especificado cuántas personas serían liberadas y como se llevará a cabo este proceso

➔ Ocho detenidos por protestas en Minneapolis tras homicidio de mujer por ICE: El despliegue de agentes federales, sobre todo en ciudades demócratas, ha provocado malestar en gran parte de la población y ha desatado muchas protestas

COAHUILA

➔ Saltillo reporta baja de 48% en homicidios dolosos y refuerza estrategia de seguridad para 2026: El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana informó una reducción significativa en delitos de alto impacto, con el 100 por ciento de los homicidios dolosos resueltos y judicializado

➔ Coahuila: Aumentan quejas contra CFE ante la CNDH; acusan corrupción y omisiones en servicio: Durante 2025, la entidad reportó 17 denuncias en contra de la empresa eléctrica, cinco más que en 2024

➔ Subasta de AHMSA sería en la primera semana de marzo; hay al menos nueve postores interesados: Destaca síndico que el pago a los trabajadores se realizará conforme a la Ley de Concursos Mercantiles y la Constitución, y no con base en el contrato colectivo de trabajo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Liga MX Femenil Jornada 2: fechas, canales y duelos clave del Clausura 2026: Tras una primera fecha con goles y resultados claros, la Liga MX Femenil continúa con la Jornada 2 del Clausura 2026, que se disputará del 9 al 12 de enero

➔ Renata Zarazúa queda fuera del WTA de Auckland; su balance en el arranque de temporada: La tenista mexicana avanzó a octavos de final en individuales y alcanzó los cuartos en dobles, donde quedó fuera por walkover junto a Jesika Maleckova

➔ Reunirán los Globos de Oro 2026 a Julia Roberts, Snoop Dogg y Lisa como presentadores: La ceremonia podrá verse este domingo 11 de enero en México, a las 19:00 horas, a través de HBO Max y TNT Latinoamérica

ESPECIAL

➔ Streaming en México 2026: estos son los precios de Netflix, Disney+, Prime Video y más plataformas: Netflix, Disney+, Prime Video y otras plataformas presentan sus precios y planes para 2026 en México

➔ Vuelven las Cabinas telefónicas... CFE reactiva su uso en estos estados de México: La CFE reactiva cabinas telefónicas en varios estados de México como parte de su política de conectividad social. El proyecto genera debate por su utilidad real.