Las noticias más importantes del 9 de diciembre en México

CLIMA

➔ Masa de aire polar golpea a México: Prepárese...temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Desacelera crecimiento de empleo formal: El organismo registró 48 mil 595 nuevos puestos de trabajo el mes pasado, una cifra menor al ritmo promedio

➔ Ante amago de Trump, busca México negociar para cumplir Tratado de Aguas: El presidente Trump advirtió que impondrá arancel de 5% si México no cumple con cuota pendiente de agua

➔ Trasladan a César Duarte al penal del Altiplano por lavado de dinero y desvío de recursos: César Duarte fue trasladado al penal del Altiplano tras su detención en Chihuahua, donde enfrentará acusaciones por presunto lavado de dinero y desvío de recursos

➔ Bloquearán señal telefónica en penales de México durante primer trimestre de 2026: El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que las acciones son para combatir las extorsiones

➔ Senado aprueba castigo histórico por abuso sexual: La reforma amplía agravantes, eleva las penas de prisión y permitirá que las autoridades inicien investigaciones sin necesidad de denuncia de la víctima

MUNDO

➔ Tiroteo en Universidad de Kentucky deja un estudiante muerto y un herido: confirma gobernador: Las autoridades confirmaron que ya hay una persona detenida por el tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky, ubicada en Frankfort

➔ Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza: Se compartió la presunta solicitud de la defensa de Eva García, donde pide considerar la libertad bajo fianza por el estado de salud de la madre de Naasón

➔ EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas: El Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó que la operación se realizó conforme al Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros

COAHUILA

➔ FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila: El fiscal general del Estado advirtió que cualquier servidor público sorprendido extorsionando será dado de baja de forma automática; más de 10 mil efectivos vigilan las carreteras durante el periodo vacacional.

➔ Eagle Pass emite recomendaciones para los paisanos que cruzarán a México: Se pide a los viajeros tramitar su permiso migratorio en línea y llevar copia física del documento para evitar demoras

➔ Sedena destruirá pirotecnia asegurada durante operativos en Torreón: La Dirección de Protección Civil intensificó revisiones y confiscaciones para evitar riesgos a la ciudadanía durante la temporada

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Te acuerdas de ‘El Chico Pony’?... regresó, lo entrevistó Adrián Marcelo y esto es lo que dijo (video): El “Chico Pony” regresó en una entrevista con Adrián Marcelo. Reveló que no sabía leer, habló de su infancia y ahora inspira a miles tras iniciar la escuela a los 23 años

➔ ¿Otro round? Confirma Gloria Trevi que demandó a Salinas Pliego por 180 MDD: La cantante regia asegura que Pati Chapoy y el dueño de TV Azteca habrían presionado a las autoridades para lograr su encarcelamiento en los 2000

➔ México vs Portugal 2026: estos son los precios oficiales para el esperado duelo donde jugará Cristiano Ronaldo: Los boletos para el México vs Portugal en el Estadio Banorte del 28 de marzo de 2026 ya tienen precios definidos y fases de venta

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El fin de un hilo, la industria textil se deshace

➔ Retiro y depósito de dinero en bancos... ¿A partir de qué cantidad te pedirán identificación en 2026?: Desde julio de 2026, los bancos pedirán identificación para operaciones en efectivo arriba de 140 mil pesos. Conoce por qué cambia la normativa y qué busca combatir

➔ ‘Pastel Explosivo’: Este es el peligroso reto VIRAL de TikTok que causó quemaduras a influencer: Se ha vuelto viral un nuevo reto que pone en peligro a usuarios, quienes intentan hacer una celebración especial con un ‘pastel explosivo’