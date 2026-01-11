Noticias para el fin de semana: Liberación de Armando Castillo Galindo; EU amenaza la soberanía de México y avanza el caso de Carlos Manzo

11 enero 2026
    Noticias para el fin de semana: Liberación de Armando Castillo Galindo; EU amenaza la soberanía de México y avanza el caso de Carlos Manzo
    Noticias para el fin de semana: Liberación de Armando Castillo Galindo; EU amenaza la soberanía de México y avanza el caso de Carlos Manzo FOTO: VANGUARDIA

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

‘La soberanía no se negocia’: Sheinbaum frena a EU por fentanilo: La Presidenta fijó límites a la cooperación en seguridad y trasladó el foco del problema del fentanilo al consumo interno en Estados Unidos.

Arrestan a dos presuntos implicados en el caso de Carlos Manzo por grupo de WhatsApp: El primero de noviembre, Carlos Manzo, falleció tras un atentado contra su vida en un evento público del Día de Muertos

Darán ‘dientes’ (por T-MEC) al Centro de Conciliación: Que tenga facultades para sancionar la intervención patronal en la vida sindical en los centros de trabajo

Las ventas anuales de vehículos ligeros en México crecieron 1.35 por ciento en 2025: Inegi: Además, el RAIAVL detectó que bajó 0.9 por ciento la producción total de carros y también decreció un 2.68 por ciento la exportación de automóviles

‘Muy desafortunadas las declaraciones’... Sheinbaum rechaza dichos de Adriana Marín sobre cárteles como empleadores en México: ‘No corresponde a la realidad’... Claudia Sheinbaum calificó como muy desafortunadas las declaraciones que señalan al crimen organizado como principal empleador y advirtió que normalizan la violencia

MUNDO

Senadores de EU forzarán un voto para evitar ataques militares de Trump a Groenlandia: El demócrata Tim Kaine pidió tomar en serio lo dicho por Donald Trump sobre ‘hacer algo’ con el territorio danés

Agentes de inmigración de EU son vinculados a 16 tiroteos bajo la represión de Trump: Los datos recopilados por la organización de noticias sin fines de lucro Trace muestran 29 incidentes hasta el 9 de enero, incluidos 16 tiroteos

COAHUILA

Liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA: un triunfo para la libertad de prensa frente a la ‘represión judicial’: Tras la liberación de nuestro Director General, expertos, activistas, periodistas y organizaciones internacionales alzaron la voz para alertar que este hecho es un atentado contra la libertad de expresión

Señalan tintes políticos y tácticas de intimidación en detención de Armando Castilla, Director de VANGUARDIA: Se acusa un uso excesivo del sistema de justicia para intimidar al empresario

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia: El Juez de Control, Luis Eduardo Hernández Meza, del Poder Judicial de Nuevo León, negó la petición de la Fiscalía General de Nuevo León, de vincular a proceso

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿No soportó el divorcio? Anuncia Adrián Marcelo que se retira de la comedia por ‘tiempo indefinido’: El creador de contenido aseguró que necesita invertir tiempo en sí mismo, en medio de la ola de burlas y comentarios tras el fracaso de su matrimonio

¡Orgullo perruno! Gana ‘Indy’, el premio a Mejor Actuación en el Astra 2026: El galardón llegó por su trabajo en la cinta dirigida por Ben Leonberg, quien además es su dueño y entrenador; la película fue filmada durante más de 400 días en la casa del propio director

Sabalenka repite título en Brisbane y llega afinada al Abierto de Australia: La bielorrusa derrotó a Marta Kostyuk en sets corridos para conquistar el Brisbane International por segundo año consecutivo, en un partido marcado por la intensidad en la cancha

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Investigador de la UNAM alerta por superllamaradas solares que podría colapsar la tecnología: Piden estar preparadas para enfrentar tormentas solares “matatecnologías”, por lo que podría desencadenar auroras en latitudes inusuales

Registro de celulares en México 2026... ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?: El registro de celulares en México 2026 es obligatorio. Conoce qué pasa si la línea es de un menor de edad, quién debe registrarla y la fecha límite

