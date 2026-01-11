Noticias para el fin de semana: Liberación de Armando Castillo Galindo; EU amenaza la soberanía de México y avanza el caso de Carlos Manzo

MÉXICO

➔ ‘La soberanía no se negocia’: Sheinbaum frena a EU por fentanilo: La Presidenta fijó límites a la cooperación en seguridad y trasladó el foco del problema del fentanilo al consumo interno en Estados Unidos.

➔ Arrestan a dos presuntos implicados en el caso de Carlos Manzo por grupo de WhatsApp: El primero de noviembre, Carlos Manzo, falleció tras un atentado contra su vida en un evento público del Día de Muertos

➔ Darán ‘dientes’ (por T-MEC) al Centro de Conciliación: Que tenga facultades para sancionar la intervención patronal en la vida sindical en los centros de trabajo

➔ Las ventas anuales de vehículos ligeros en México crecieron 1.35 por ciento en 2025: Inegi: Además, el RAIAVL detectó que bajó 0.9 por ciento la producción total de carros y también decreció un 2.68 por ciento la exportación de automóviles

➔ ‘Muy desafortunadas las declaraciones’... Sheinbaum rechaza dichos de Adriana Marín sobre cárteles como empleadores en México: ‘No corresponde a la realidad’... Claudia Sheinbaum calificó como muy desafortunadas las declaraciones que señalan al crimen organizado como principal empleador y advirtió que normalizan la violencia

MUNDO

➔ Senadores de EU forzarán un voto para evitar ataques militares de Trump a Groenlandia: El demócrata Tim Kaine pidió tomar en serio lo dicho por Donald Trump sobre ‘hacer algo’ con el territorio danés

➔ Agentes de inmigración de EU son vinculados a 16 tiroteos bajo la represión de Trump: Los datos recopilados por la organización de noticias sin fines de lucro Trace muestran 29 incidentes hasta el 9 de enero, incluidos 16 tiroteos

COAHUILA

➔ Liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA: un triunfo para la libertad de prensa frente a la ‘represión judicial’: Tras la liberación de nuestro Director General, expertos, activistas, periodistas y organizaciones internacionales alzaron la voz para alertar que este hecho es un atentado contra la libertad de expresión

➔ Señalan tintes políticos y tácticas de intimidación en detención de Armando Castilla, Director de VANGUARDIA: Se acusa un uso excesivo del sistema de justicia para intimidar al empresario

➔ Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia: El Juez de Control, Luis Eduardo Hernández Meza, del Poder Judicial de Nuevo León, negó la petición de la Fiscalía General de Nuevo León, de vincular a proceso

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿No soportó el divorcio? Anuncia Adrián Marcelo que se retira de la comedia por ‘tiempo indefinido’: El creador de contenido aseguró que necesita invertir tiempo en sí mismo, en medio de la ola de burlas y comentarios tras el fracaso de su matrimonio

➔ ¡Orgullo perruno! Gana ‘Indy’, el premio a Mejor Actuación en el Astra 2026: El galardón llegó por su trabajo en la cinta dirigida por Ben Leonberg, quien además es su dueño y entrenador; la película fue filmada durante más de 400 días en la casa del propio director

➔ Sabalenka repite título en Brisbane y llega afinada al Abierto de Australia: La bielorrusa derrotó a Marta Kostyuk en sets corridos para conquistar el Brisbane International por segundo año consecutivo, en un partido marcado por la intensidad en la cancha

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

➔ Investigador de la UNAM alerta por superllamaradas solares que podría colapsar la tecnología: Piden estar preparadas para enfrentar tormentas solares “matatecnologías”, por lo que podría desencadenar auroras en latitudes inusuales

➔ Registro de celulares en México 2026... ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?: El registro de celulares en México 2026 es obligatorio. Conoce qué pasa si la línea es de un menor de edad, quién debe registrarla y la fecha límite