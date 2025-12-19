Noticias y tendencias de la semana en México: van contra Salinas Pliego, se unen Viva y Volaris, y Trump ¿anuncia ‘Juegos del Hambre’?

MÉXICO

→ Van contra Grupo Salinas: El SAT informó que dos empresas ligadas a Ricardo Salinas Pliego enfrentan adeudos fiscales por 51 mil millones de pesos

1. Grupo Salinas enfrentará notificación fiscal por 51 mil mdp en 2026; ‘Ojalá paguen’: Sheinbaum.

2. SAT señala adeudo de 51 mil mdp a Grupo Salinas; empresario pide aclaración por escrito.

→ Unión de Volaris y Viva Aerobús: Anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación, aumentar los viajes aéreos a bajo costo y la conectividad entre México con el extranjero.

1. Acciones al alza de Volaris tras anuncio del nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas.

2. Con fusión de Volaris y Viva Aerobús, ¿cuántos aviones, destinos y tarifas sumarán las aerolíneas?.

INTERNACIONAL

→ Caso Epstein: El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos hizo públicos los archivos del caso Jeffrey Epstein.

1. Estados Unidos publica archivos del caso Jeffrey Epstein: Revisa AQUÍ el portal.

→ EU ataca a Siria: El ataque masivo fue dirigido al Estado Islámico en Siria, contra su infraestructura y depósitos de armas.

1. Estados Unidos lanza ataque a gran escala en Siria, tras el atentado contra sus soldados.

COAHUILA

→ Muerte del empresario Sergio Verduzco Rosán: Tras una investigación exhaustiva, la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste concluyó que el fallecimiento del empresario fue suicidio.

1. Saltillo: ‘Fue suicidio’; concluye Fiscalía investigación por muerte del empresario Sergio Verduzco Rosán.

2. Reconocen legado de Sergio Verduzco en la historia de la construcción en Saltillo.

3. Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego.

→ Tren Saltillo-Monterrey: Documentos públicos de la licitación de las estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey revelaron que son 14 las empresas que se han interesado en realizar la obra.

1. Catorce empresas se interesan por construir estaciones del tren Saltillo-Monterrey.

→ Caso de Tania Flores: La exalcaldesa de Múzquiz es acusada de ejercicio abusivo de funciones.

1. Por orden judicial, comparece Tania Flores, ex alcaldesa de Múzquiz; es señalada por ejercicio abusivo de funciones.

2. No es la única investigación contra la administración de Tania Flores: Fiscalía de Coahuila.

3. Contra la pared el alcalde Jacobo Rodríguez, acusado ahora de hacer ‘negocios turbios’ con Tania Flores.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Nodal vs. Cazzu: Christian Nodal promovió en Jalisco una demanda contra la cantante argentina Cazzu relacionada con la custodia, régimen de convivencia y pensión alimenticia.

1. Admiten demanda de Christian Nodal contra Cazzu; notificación se realizará en 2026 por vía diplomática.

→ Alexis Vega desata polémica: El festejo del bicampeonato de Los Diablos Rojos se vio opacado por la polémica generada en redes sociales.

1. Alexis Vega desata polémica por lanzar billetes en celebración del bicampeonato del Toluca.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

1. ¿Qué son los ‘Patriot Games’? Trump anuncia competencia deportiva por el 250 aniversario de EU: Surgieron las comparaciones con la película ‘Los Juegos del Hambre’, una distopía juvenil sobre la competencia a muerte de jóvenes.

2. ¿Cómo saber si tengo gripe H3N2 tipo K?... esta es la prueba para detectarla: La influenza H3N2 tipo K puede detectarse con una prueba específica. Conoce cuál es, cuándo hacerla y por qué es clave para evitar complicaciones.

3. ISSSTE informa plazo de pago de la segunda parte del aguinaldo para pensionados: Personas pensionadas del ISSSTE recibirán la segunda parte de su aguinaldo 2025 de manera automática.

4. ¿Pavo para tu cena de Navidad?... según Profeco, estas son las mejores marcas: Profeco evaluó los pavos congelados más vendidos en México para orientar a las familias en la compra del platillo estrella de Navidad.