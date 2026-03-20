Noticias para el fin de semana: Saltillo castiga a invasores en Zapalinamé; descarta Sheinbaum ceder en soberanía en T-MEC y fallece Chuck Norris

MÉXICO

→ Descarta Sheinbaum ceder en soberanía en revisión de T-MEC : En el marco del arranque de las conversaciones con Estados Unidos sobre el T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en las negociaciones no se va a ceder en temas de respetar la soberanía.

→ Descubren en Nuevo León nueva especie de mosasaurio de hace 70 millones de años; Museo del Desierto en Coahuila anuncia hallazgo : El Museo del Desierto dio a conocer el descubrimiento de una nueva especie de mosasaurio, un reptil marino que habitó los océanos hace aproximadamente 70 millones de años. El ejemplar, denominado Prognathodon cipactli, fue identificado a partir de restos fósiles hallados en el municipio de Linares, Nuevo León.

→ PEMEX confirma 5 muertos tras incendio cerca de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas : A través de un breve comunicado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) confirmó que cinco personas perdieron la vida en el incendio ocurrido al exterior de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco.

→ FGR investigará incendio en refinería Dos Bocas; reportan cinco fallecidos en Tabasco : La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) llevará a cabo una investigación para determinar las causas del incendio registrado en las inmediaciones de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, donde murieron cinco personas.

INTERNACIONAL

→ Cuba se está derrumbando y Trump acaba de revelar sus planes para tomar el control : La situación en Cuba se ha vuelto muy grave tras un apagón masivo que azotó el país. Los informes confirman que la red eléctrica nacional falló, dejando a casi toda la isla sin electricidad. Para un país con más de 10 millones de habitantes, esto no es un problema menor.

→ Trump dice que EU no necesita Ormuz y amenaza con dejar su seguridad a otros países : El presidente de EU, Donald Trump, dijo que su país no necesita el estrecho de Ormuz y amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica de petróleo y gas, y no han acudido a su llamado para garantizar la seguridad en el paso marítimo, bloqueado por Irán.

COAHUILA

→ A machetazos y navajazos hieren a migrantes en Piedras Negras; detienen a cuatro agresores : Un ataque con armas blancas registrado en el ejido El Moral, en Piedras Negras, dejó a dos hombres gravemente heridos y derivó en la detención de cuatro presuntos responsables, en un caso que autoridades vinculan con disputas relacionadas al tráfico de migrantes.

→ Saltillo: Castiga Ayuntamiento a invasores de zona natural protegida en la Sierra de Zapalinamé : El Gobierno de Saltillo informó que ha emitido 16 sanciones y realizado dos detenciones por violaciones a los límites establecidos como zona natural protegida en la Sierra de Zapalinamé, a la vez que se descartó la expedición de nuevos permisos para asentamientos.

→ Con subsidio del 50%, entregan semilla y fertilizante para sembrar 700 hectáreas en Piedras Negras : El municipio de Piedras Negras puso en marcha un programa de apoyo al campo que contempla la entrega de mil 387 bultos de semilla de 20 kilogramos, mil 245 bultos de fertilizante y una cobertura estimada de 700 hectáreas, con un total de 27.7 toneladas de semilla distribuidas entre productores locales.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Dinos de Saltillo confirma el regreso de Andrew Salas para la temporada 2026 de la LFA : Los Dinos de Saltillo continúan ajustando piezas rumbo a la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional y confirmaron la continuidad de Andrew Salas en su línea defensiva.

→ Santiago Giménez regresa con el AC Milan: Allegri confirma su convocatoria ante Torino en Serie A : Santiago Giménez está listo para dar un paso importante en su regreso con el Milan. Massimiliano Allegri confirmó en conferencia previa al compromiso frente al Torino que el delantero mexicano volverá a estar entre los convocados para el partido de este sábado

→ ¿Cuál esperas? Anuncia Disney las películas ‘Los Increíbles 3’ y ‘Lilo & Stitch 2’ para 2028 : La secuela de Lilo & Stitch llegará a los cines el 26 de mayo de 2028, mientras que la tercera entrega de la familia Parr se estrenará el 16 de junio del mismo año.

→ Muere Chuck Norris, leyenda de las artes marciales y actor, a los 86 años tras emergencia médica en Hawái : El actor y artista marcial Chuck Norris falleció a los 86 años, luego de haber sido hospitalizado de emergencia en Hawái, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido este viernes.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Anuncian nueva beca de 10 mil pesos para personas con discapacidad en Coahuila : El Gobierno del Estado, a través de la estrategia Mejora Coahuila, anunció la creación de una nueva beca anual de 10 mil pesos destinada a personas con discapacidad. Este apoyo se suma a la red de protección social ya existente.

→ ‘Alerta Catastral’ en Saltillo dejará de ser gratuita a partir de abril : Esta herramienta, diseñada para proteger el patrimonio de los saltillenses, tendrá un costo de suscripción anual a partir de abril.