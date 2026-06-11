Las noticias más importantes del 11 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproximan Tormenta Negra y Monzón a México: Prepárese...lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, además de la activación del Monzón Mexicano, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum asegura que inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se realizará sin problemas, pese a manifestaciones: La mandataria afirmó que las autoridades federales y capitalinas trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad, la movilidad y el correcto desarrollo del evento deportivo

➔ ‘Bloque Negro’ intenta irrumpir en la Puerta 8 del Estadio Azteca: Manifestantes encapuchados protestaron y marcharon en dirección al Estadio Azteca, pero fueron interceptados por elementos antimotines

➔ EU culpa a cárteles mexicanos del avance del gusano barrenador por tráfico ilegal de ganado: El gobierno de Estados Unidos atribuyó a los cárteles mexicanos parte de la responsabilidad en la propagación del gusano barrenador hacia territorio estadounidense

➔ Artículo 19 exige mantener búsqueda de periodista Roxana Guzmán en Veracruz tras días desaparecida: Artículo 19 pidió no suspender la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán, desaparecida en Veracruz, y mantener operativos hasta encontrarla

➔ Operativo ‘Última Milla’ frena a la CNTE, madres buscadoras y transportistas a unas horas de la Inauguración del Mundial 2026: El operativo Última Milla restringió el avance de madres buscadoras y otras organizaciones previo al Mundial 2026. La CNTE anunció movilizaciones y crece la tensión alrededor del Estadio Ciudad de México

MUNDO

➔ Trump amenaza con atacar Irán y tomar control de su petróleo, pero cancela operación horas después: Trump amenazó con ataques contra Irán y control petrolero, pero luego canceló la operación tras una nueva escalada militar

➔ Casi sesenta detenidos en Nueva York tras la histórica remontada de los Knicks: Los neoyorquinos anotaron la mayor remontada de la historia de la serie, según informaron fuentes policiales

➔ Un Mundial histórico arranca en una Norteamérica dividida: Se suponía que esto iba a ser diferente; el histórico Mundial de 48 equipos arranca en el Estadio Azteca rodeado de tensiones diplomáticas, amagos comerciales y duras críticas por los precios de las entradas

COAHUILA

➔ Coahuila: estos serían los diputados plurinominales del próximo Congreso: El proyecto del IEC contempla cinco curules para Morena, una para el PRI, una para UDC, una para el PT y una para Nuevas Ideas

➔ Dictan 75 años de prisión por la desaparición de Jovanna Dibanhi en Torreón: Madre de la joven exige saber qué pasó con la joven

➔ Saltillo: Juegan familiares de desaparecidos ‘cascarita contra la impunidad’ en Plaza de Armas: FUUNDEC se sumó a una protesta nacional para visibilizar la desaparición de personas durante el arranque de la Copa del Mundo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ México rompe la historia: vence a Sudáfrica y logra su primer triunfo en un partido inaugural de Mundial: El Tri ganó en el Estadio Ciudad de México, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, para firmar un día histórico ante más de 80 mil aficionados

➔ Los mejores momentos de la inauguración del Mundial 2026 en fotografías: Desde el Estadio Azteca en la Ciudad de México, VANGUARDIA te muestra los instantes más memorables capturados durante la inauguración de este torneo

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Homenaje a Juan Gabriel con Susana Zabaleta, concierto de Bronco, FutFest, teatro local y arranque de la FINA: Diversas actividades llenarán de color y entretenimiento este fin de semana en la ciudad. Si no tienes planes, te enlistamos algunas opciones para activar tu agenda personal

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Congreso que viene, los pendientes que siguen

➔ ¿Se bloqueó tu Tarjeta del Bienestar? Esto es lo que debes hacer para recuperarla: Conoce por qué se bloquea la Tarjeta del Bienestar y qué hacer para desbloquearla paso a paso y volver a acceder a tu apoyo económico.