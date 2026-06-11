Las noticias más importantes del 11 de junio en México

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    Las noticias más importantes del 11 de junio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproximan Tormenta Negra y Monzón a México: Prepárese...lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, además de la activación del Monzón Mexicano, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum asegura que inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se realizará sin problemas, pese a manifestaciones: La mandataria afirmó que las autoridades federales y capitalinas trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad, la movilidad y el correcto desarrollo del evento deportivo

‘Bloque Negro’ intenta irrumpir en la Puerta 8 del Estadio Azteca: Manifestantes encapuchados protestaron y marcharon en dirección al Estadio Azteca, pero fueron interceptados por elementos antimotines

EU culpa a cárteles mexicanos del avance del gusano barrenador por tráfico ilegal de ganado: El gobierno de Estados Unidos atribuyó a los cárteles mexicanos parte de la responsabilidad en la propagación del gusano barrenador hacia territorio estadounidense

Artículo 19 exige mantener búsqueda de periodista Roxana Guzmán en Veracruz tras días desaparecida: Artículo 19 pidió no suspender la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán, desaparecida en Veracruz, y mantener operativos hasta encontrarla

Operativo ‘Última Milla’ frena a la CNTE, madres buscadoras y transportistas a unas horas de la Inauguración del Mundial 2026: El operativo Última Milla restringió el avance de madres buscadoras y otras organizaciones previo al Mundial 2026. La CNTE anunció movilizaciones y crece la tensión alrededor del Estadio Ciudad de México

MUNDO

Trump amenaza con atacar Irán y tomar control de su petróleo, pero cancela operación horas después: Trump amenazó con ataques contra Irán y control petrolero, pero luego canceló la operación tras una nueva escalada militar

Casi sesenta detenidos en Nueva York tras la histórica remontada de los Knicks: Los neoyorquinos anotaron la mayor remontada de la historia de la serie, según informaron fuentes policiales

Un Mundial histórico arranca en una Norteamérica dividida: Se suponía que esto iba a ser diferente; el histórico Mundial de 48 equipos arranca en el Estadio Azteca rodeado de tensiones diplomáticas, amagos comerciales y duras críticas por los precios de las entradas

COAHUILA

Coahuila: estos serían los diputados plurinominales del próximo Congreso: El proyecto del IEC contempla cinco curules para Morena, una para el PRI, una para UDC, una para el PT y una para Nuevas Ideas

Dictan 75 años de prisión por la desaparición de Jovanna Dibanhi en Torreón: Madre de la joven exige saber qué pasó con la joven

Saltillo: Juegan familiares de desaparecidos ‘cascarita contra la impunidad’ en Plaza de Armas: FUUNDEC se sumó a una protesta nacional para visibilizar la desaparición de personas durante el arranque de la Copa del Mundo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

México rompe la historia: vence a Sudáfrica y logra su primer triunfo en un partido inaugural de Mundial: El Tri ganó en el Estadio Ciudad de México, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, para firmar un día histórico ante más de 80 mil aficionados

Los mejores momentos de la inauguración del Mundial 2026 en fotografías: Desde el Estadio Azteca en la Ciudad de México, VANGUARDIA te muestra los instantes más memorables capturados durante la inauguración de este torneo

¿Qué hacer en Saltillo? Homenaje a Juan Gabriel con Susana Zabaleta, concierto de Bronco, FutFest, teatro local y arranque de la FINA: Diversas actividades llenarán de color y entretenimiento este fin de semana en la ciudad. Si no tienes planes, te enlistamos algunas opciones para activar tu agenda personal

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Congreso que viene, los pendientes que siguen

¿Se bloqueó tu Tarjeta del Bienestar? Esto es lo que debes hacer para recuperarla: Conoce por qué se bloquea la Tarjeta del Bienestar y qué hacer para desbloquearla paso a paso y volver a acceder a tu apoyo económico.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Más de 80 mil aficionados convirtieron el Estadio Ciudad de México en una sola voz para impulsar a México en el arranque del Mundial 2026.

México gana, la tribuna también: el Estadio Ciudad de México hizo suyo el debut mundialista del Tri
Familiares de víctimas de desaparición colocaron cárteles con los rostros de sus seres queridos en el puente peatonal ubicado frente al Estadio Monterrey, donde se jugarán los partidos del Mundial en Nuevo León.

Pegan cárteles de víctimas de desaparición en Nuevo León cerca del Estadio Monterrey
Presuntos miembros del bloque negro obstaculizan vías del Tren Ligero durante protesta

Tren Ligero de la Ciudad de México suspendido por obstrucciones en las vías
Enfrentamientos en las proximidades del Estadio Azteca

‘Bloque Negro’ intenta irrumpir en la Puerta 8 del Estadio Azteca
Fan Fest en Monterrey, Copa Mundial 2026

Fan Fest en Monterrey arranca con júbilo por triunfo de México
Donald Trump amenazó con atacar Irán esta misma noche y luego canceló la orden, según AP, en medio de una escalada militar y tensión en Medio Oriente

Trump amenaza con atacar Irán y tomar control de su petróleo, pero cancela operación horas después
De las 56 personas detenidas, 15 fueron arrestadas y 41 quedaron en libertad con citaciones para comparecer ante el tribunal penal.

Casi sesenta detenidos en Nueva York tras la histórica remontada de los Knicks
Azteca 2026

Azteca 2026