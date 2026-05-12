Las noticias más importantes del 12 de mayo en México

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    Las noticias más importantes del 12 de mayo en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente Frío 50: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

CNN liga explosión cerca del AIFA, en la que murió ‘El Payín’, a la CIA; Harfuch rechaza versión: La CIA y la Fiscalía de Edomex también rechazaron la versión presentada por la cadena de noticias

Fiscalía confirma convivencia e interacción entre agentes de la CIA y la AEI en Chihuahua: Se destacó que las autoridades estatales de Chihuahua no solicitaron ninguna petición de cooperación con agentes extranjeros al gobierno federal

Advierte la DEA que acusación a Rocha es sólo el inicio; van por políticos que cooperen con cárteles: El jefe de la DEA, Terry Cole, aseguró que estos funcionarios que ayudan los cárteles son igualmente culpables de envenenar a estadounidenses

Sheinbaum destaca el documento firmado por Trump para atender el consumo de drogas: La mandataria celebró que la nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas, presentada por el gobierno del presidente Donald Trump, contemple acciones enfocadas en prevención, atención médica y programas escolares para reducir el consumo de estupefacientes

SEP da marcha atrás a modificación del calendario escolar 2025-2026: Autoridad educativa decidió mantener el calendario vigente, por lo que las clases terminarán hasta el 15 de julio

MUNDO

Oootra vez manda EU mensaje a México: ‘Intensifican lucha antinarco o EU actuará’: Pete Hegseth, titular de Defensa de EU, reconoció la colaboración ‘sin precedentes’ que han tenido con México

EU sanciona a responsables de farmacéutica india vinculada al tráfico de fentanilo: El gobierno advirtió que quienes participen en estas actividades serán considerados no elegibles para ingresar al país

¿El Ojo de Sauron?... Pentágono publica documentos secretos sobre el fenómeno OVNI: El Pentágono publicó más de 160 documentos secretos sobre fenómenos OVNI, incluyendo reportes de objetos similares al “Ojo de Sauron” y avistamientos desde 1947

COAHUILA

Coahuila nunca respaldó el recorte al calendario escolar; escuelas podrán ver partidos del Mundial: El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, afirmó que el estado defendió mantener los 185 días de clase y señaló que cada plantel podrá decidir cómo incorporar el Mundial de Futbol a sus actividades sin afectar el aprendizaje

Gobernador advierte de ‘políticos oportunistas’ en el conflicto de AHMSA: El mandatario señaló que existen actores políticos interesados en capitalizar la irritación social relacionada con la empresa

Saltillo promoverá su oferta turística en Cintermex, rumbo a evento internacional de fútbol en Monterrey: La capital coahuilense y la región sureste promocionarán su riqueza paleontológica y cultural

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Festival de Cannes 2026 abre sus puertas entre glamour, polémica y grandes estrenos: Figuras como Demi Moore, Pedro Almodóvar y Tom Cruise encabezan una edición marcada por el lujo, la diversidad cinematográfica y las expectativas rumbo a la Palma de Oro y Vanguardia está presente

¿Por qué están funando a Franco Escamilla?... esto dijo sobre los pobres en pódcast ‘Creativo’: ‘Su única función es asustar a la clase media’... El comediante Franco Escamilla volvió a colocarse en tendencia luego de una serie de declaraciones sobre pobreza y lucha de clases realizadas en el pódcast Creativo

¿Te cancelaron tus boletos del Cruz Azul vs Chivas? Profeco va tras Fanki tras el caos por entradas de $113: Aficionados denunciaron que la boletera anuló compras para el juego en el Estadio Banorte tras vender entradas a bajo costo; el inmueble reconoció un error administrativo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Cloete: ocho años sin reparar el daño causado por la minería

Así puedes verificar si tu línea de celular está vinculada a tu CURP... o no: La CRT cuenta con una plataforma en internet para consultar si una CURP está vinculada a líneas móviles

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La cadena de noticias CNN afirmó que en marzo durante la explosión de una camioneta al salir del AIFA fue un operativo facilitado por elementos de la Agencia Central.

CNN liga explosión cerca del AIFA, en la que murió ‘El Payín’, a la CIA; Harfuch rechaza versión
Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía mexiquense, las dos víctimas son originarias de Sinaloa y un familiar los identificó.

Rechaza Fiscalía del Estado de México que explosión en Tecámac haya sido trabajo de la CIA
FGR presuntamente retomará investigaciones sobre la supuesta participación del Cártel de Sinaloa en elección de 2021, en la que resultó electo Rocha y la indagatoria sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén.

Revelan que FGR reactiva caso de Héctor Melesio Cuén e intromisión de ‘Los Chapitos’ en elección 2021
De izquierda a Derecha, el primer ministro británico Keir Starmer y los exministros; David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Lizz Truss, Rishi Sunak.

Desde que el Reino Unido aprobó el Brexit hace 10 años, ha habido seis primeros ministros
El secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, en su comparecencia ante el Congreso en Washington.

Oootra vez manda EU mensaje a México: ‘Intensifican lucha antinarco o EU actuará’
La mujer había desarrollado inicialmente síntomas parecidos a los de la gripe a bordo del crucero de lujo.

Una paciente con hantavirus se encuentra en estado crítico después de que los médicos desestimaron sus síntomas
La publicación de cientos de documentos desclasificados por parte del Pentágono volvió a encender el debate sobre los fenómenos OVNI en Estados Unidos.

¿El Ojo de Sauron?... Pentágono publica documentos secretos sobre el fenómeno OVNI
Rocha Moya: Bien guardadito

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