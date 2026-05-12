Las noticias más importantes del 12 de mayo en México

CLIMA

➔ Frente Frío 50: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ CNN liga explosión cerca del AIFA, en la que murió ‘El Payín’, a la CIA; Harfuch rechaza versión: La CIA y la Fiscalía de Edomex también rechazaron la versión presentada por la cadena de noticias

➔ Fiscalía confirma convivencia e interacción entre agentes de la CIA y la AEI en Chihuahua: Se destacó que las autoridades estatales de Chihuahua no solicitaron ninguna petición de cooperación con agentes extranjeros al gobierno federal

➔ Advierte la DEA que acusación a Rocha es sólo el inicio; van por políticos que cooperen con cárteles: El jefe de la DEA, Terry Cole, aseguró que estos funcionarios que ayudan los cárteles son igualmente culpables de envenenar a estadounidenses

➔ Sheinbaum destaca el documento firmado por Trump para atender el consumo de drogas: La mandataria celebró que la nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas, presentada por el gobierno del presidente Donald Trump, contemple acciones enfocadas en prevención, atención médica y programas escolares para reducir el consumo de estupefacientes

➔ SEP da marcha atrás a modificación del calendario escolar 2025-2026: Autoridad educativa decidió mantener el calendario vigente, por lo que las clases terminarán hasta el 15 de julio

MUNDO

➔ Oootra vez manda EU mensaje a México: ‘Intensifican lucha antinarco o EU actuará’: Pete Hegseth, titular de Defensa de EU, reconoció la colaboración ‘sin precedentes’ que han tenido con México

➔ EU sanciona a responsables de farmacéutica india vinculada al tráfico de fentanilo: El gobierno advirtió que quienes participen en estas actividades serán considerados no elegibles para ingresar al país

➔ ¿El Ojo de Sauron?... Pentágono publica documentos secretos sobre el fenómeno OVNI: El Pentágono publicó más de 160 documentos secretos sobre fenómenos OVNI, incluyendo reportes de objetos similares al “Ojo de Sauron” y avistamientos desde 1947

COAHUILA

➔ Coahuila nunca respaldó el recorte al calendario escolar; escuelas podrán ver partidos del Mundial: El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, afirmó que el estado defendió mantener los 185 días de clase y señaló que cada plantel podrá decidir cómo incorporar el Mundial de Futbol a sus actividades sin afectar el aprendizaje

➔ Gobernador advierte de ‘políticos oportunistas’ en el conflicto de AHMSA: El mandatario señaló que existen actores políticos interesados en capitalizar la irritación social relacionada con la empresa

➔ Saltillo promoverá su oferta turística en Cintermex, rumbo a evento internacional de fútbol en Monterrey: La capital coahuilense y la región sureste promocionarán su riqueza paleontológica y cultural

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Festival de Cannes 2026 abre sus puertas entre glamour, polémica y grandes estrenos: Figuras como Demi Moore, Pedro Almodóvar y Tom Cruise encabezan una edición marcada por el lujo, la diversidad cinematográfica y las expectativas rumbo a la Palma de Oro y Vanguardia está presente

➔ ¿Por qué están funando a Franco Escamilla?... esto dijo sobre los pobres en pódcast ‘Creativo’: ‘Su única función es asustar a la clase media’... El comediante Franco Escamilla volvió a colocarse en tendencia luego de una serie de declaraciones sobre pobreza y lucha de clases realizadas en el pódcast Creativo

➔ ¿Te cancelaron tus boletos del Cruz Azul vs Chivas? Profeco va tras Fanki tras el caos por entradas de $113: Aficionados denunciaron que la boletera anuló compras para el juego en el Estadio Banorte tras vender entradas a bajo costo; el inmueble reconoció un error administrativo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Cloete: ocho años sin reparar el daño causado por la minería

➔ Así puedes verificar si tu línea de celular está vinculada a tu CURP... o no: La CRT cuenta con una plataforma en internet para consultar si una CURP está vinculada a líneas móviles