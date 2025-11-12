Las noticias más importantes del 12 de noviembre en México

12 noviembre 2025
    Las noticias más importantes del 12 de noviembre en México
    Las noticias más importantes del 12 de noviembre en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Nuevo Frente Frío a México: Prepárese....bajará la temperatura y caerá aguanieve, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum anuncia cambios de Ley para regular casinos; revelan Modus operandi de lavado: Sheinbaum impulsa reformas legales para supervisar casinos y prevenir el lavado de dinero. La UIF y Seguridad detectaron irregularidades fiscales

Arrebata crimen organizado a mil 800 mdp por extorsión a productores del campo: El crimen extorsiona a los productores con al menos 3 pesos por kilo

Adolescentes crean catálogo sexual usando IA con fotos de 400 alumnos de secundaria: En Zacatecas, tres adolescentes usaron inteligencia artificial para alterar fotos de más de 400 alumnos y crear un catálogo sexual

Defiende Claudia Sheinbaum vallas en Palacio Nacional: ‘Es para proteger a manifestantes y policías’: La Presidenta recordó que en protestas anteriores el ‘Bloque Negro’ ha generado disturbios

Narco seduce a jóvenes abandonados: sin familia, buscan el ‘cobijo’ del crimen: Expertos en seguridad advierten que el crimen organizado recluta cada vez más jóvenes que no solo carecen de recursos, sino también de reconocimiento emocional y pertenencia social, utilizando la narco-cultura como gancho

MUNDO

EU alista un anuncio sobre aranceles al café y otros productos agrícolas: El secretario de Comercio no ofreció más detalles sobre las futuras medidas ni las fechas concretas de la comunicación

Legisladores de la Cámara de Representantes regresan para votar un acuerdo sobre fin del cierre del gobierno: La Cámara no ha estado en sesión legislativa desde el 19 de septiembre

Usuaria paga por estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con nombre de Carlos Manzo (video): Las redes estallaron luego de que se compartiera un TikTok donde aparecía una placa en el Paseo de la Fama de Hollywood con el nombre de Carlos Manzo

COAHUILA

Coahuila: Se disparan 86% intentos de suicidios por toma de pastillas: La entidad registra un promedio de catorce intentos por semana a través de este método

Aprueban cambios de uso de suelo para nuevos desarrollos habitacionales en Torreón: La Comisión de Patrimonio Inmobiliario aprobó solicitudes que permitirán el desarrollo de vivienda y la regularización de lotes en distintos sectores de Torreón

Prevén bajo impacto en Coahuila por paro nacional de maiceros: La entidad cuenta con menos de 50 productores de maíz blanco, por lo que el movimiento afectará poco la economía local

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Junior H comparece ante la FGE de Jalisco por presunta apología del delito al cantar ‘El Azul’ en presentación: La Fiscalía de Jalisco continuará integrando la carpeta de investigación hasta que pueda ser judicializada. En este caso, se contemplan sanciones establecidas en el Código Penal

Mundial 2026: las 14 selecciones que pueden asegurar su boleto a la Copa del Mundo en esta Fecha FIFA: Entre Europa y Concacaf se concentran las 14 selecciones que podrían sellar su pase directo a la Copa del Mundo 2026 en esta ventana internacional; Francia, Portugal y Jamaica, entre las más cercanas a conseguirlo

Julio César Chávez interna a su hijo Omar en su clínica de rehabilitación de Tijuana: El excampeón mundial explicó que tomó la decisión tras un episodio de crisis y señaló que su hijo permanecerá al menos un mes en tratamiento

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Diabetes tipo 1: aprender a vivir con insulina

Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas: Ha iniciado una tercera etapa de registro, correspondiente a la primera fase del Programa Vivienda para el Bienestar de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

