Las noticias más importantes del 12 de noviembre en México

CLIMA

➔ Nuevo Frente Frío a México: Prepárese....bajará la temperatura y caerá aguanieve, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum anuncia cambios de Ley para regular casinos; revelan Modus operandi de lavado: Sheinbaum impulsa reformas legales para supervisar casinos y prevenir el lavado de dinero. La UIF y Seguridad detectaron irregularidades fiscales

➔ Arrebata crimen organizado a mil 800 mdp por extorsión a productores del campo: El crimen extorsiona a los productores con al menos 3 pesos por kilo

➔ Adolescentes crean catálogo sexual usando IA con fotos de 400 alumnos de secundaria: En Zacatecas, tres adolescentes usaron inteligencia artificial para alterar fotos de más de 400 alumnos y crear un catálogo sexual

➔ Defiende Claudia Sheinbaum vallas en Palacio Nacional: ‘Es para proteger a manifestantes y policías’: La Presidenta recordó que en protestas anteriores el ‘Bloque Negro’ ha generado disturbios

➔ Narco seduce a jóvenes abandonados: sin familia, buscan el ‘cobijo’ del crimen: Expertos en seguridad advierten que el crimen organizado recluta cada vez más jóvenes que no solo carecen de recursos, sino también de reconocimiento emocional y pertenencia social, utilizando la narco-cultura como gancho

MUNDO

➔ EU alista un anuncio sobre aranceles al café y otros productos agrícolas: El secretario de Comercio no ofreció más detalles sobre las futuras medidas ni las fechas concretas de la comunicación

➔ Legisladores de la Cámara de Representantes regresan para votar un acuerdo sobre fin del cierre del gobierno: La Cámara no ha estado en sesión legislativa desde el 19 de septiembre

➔ Usuaria paga por estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con nombre de Carlos Manzo (video): Las redes estallaron luego de que se compartiera un TikTok donde aparecía una placa en el Paseo de la Fama de Hollywood con el nombre de Carlos Manzo

COAHUILA

➔ Coahuila: Se disparan 86% intentos de suicidios por toma de pastillas: La entidad registra un promedio de catorce intentos por semana a través de este método

➔ Aprueban cambios de uso de suelo para nuevos desarrollos habitacionales en Torreón: La Comisión de Patrimonio Inmobiliario aprobó solicitudes que permitirán el desarrollo de vivienda y la regularización de lotes en distintos sectores de Torreón

➔ Prevén bajo impacto en Coahuila por paro nacional de maiceros: La entidad cuenta con menos de 50 productores de maíz blanco, por lo que el movimiento afectará poco la economía local

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Junior H comparece ante la FGE de Jalisco por presunta apología del delito al cantar ‘El Azul’ en presentación: La Fiscalía de Jalisco continuará integrando la carpeta de investigación hasta que pueda ser judicializada. En este caso, se contemplan sanciones establecidas en el Código Penal

➔ Mundial 2026: las 14 selecciones que pueden asegurar su boleto a la Copa del Mundo en esta Fecha FIFA: Entre Europa y Concacaf se concentran las 14 selecciones que podrían sellar su pase directo a la Copa del Mundo 2026 en esta ventana internacional; Francia, Portugal y Jamaica, entre las más cercanas a conseguirlo

➔ Julio César Chávez interna a su hijo Omar en su clínica de rehabilitación de Tijuana: El excampeón mundial explicó que tomó la decisión tras un episodio de crisis y señaló que su hijo permanecerá al menos un mes en tratamiento

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Diabetes tipo 1: aprender a vivir con insulina

➔ Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas: Ha iniciado una tercera etapa de registro, correspondiente a la primera fase del Programa Vivienda para el Bienestar de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)