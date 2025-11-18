Las noticias más importantes del 18 de noviembre en México

    Las noticias más importantes del 18 de noviembre en México
    Las noticias más importantes del 18 de noviembre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Nuevo frente frío: Prepárese...emperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

El plan que decidirá el rumbo de la CDMX por 20 años podría aprobarse en marzo: prometen consulta ‘no simulada’: La presidenta del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva aseguró que la consulta del Plan General de Desarrollo es participativa, legal y abierta a ampliarse; el proyecto será enviado al Congreso capitalino tras su revisión final

Retrasan empresas adaptación a la Ley Silla: La legislación aplica a comercios y servicios, como tienditas, minisúpers, hoteles, restaurantes y centros de atención, pero advirtió que muchos establecimientos no le han dado la importancia que amerita

Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible: La mandataria fue cuestionada sobre que tan factibles podrían ser estos ataques

Revisarán México y EU límites en Playa Bagdad ante polémica por letreros de restricción: La Marina retiró señalamientos de ‘Área restringida’ que estadounidenses colocaron en la playa tamaulipeca

Claudia Sheinbaum ‘minimiza’ alerta de Canadá por inseguridad en México: ‘No sirven de mucho’: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que se recibe una gran cantidad de turistas canadienses, y que van a seguir llegando

MUNDO

Cámara de EU aprueba la publicación de los archivos Epstein: Exige al Departamento de Justicia a que publique “todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación”

Millones de dólares entraron de manera ilegal a bolsas cripto en los últimos 2 años: Se ha vinculado la procedencia del dinero a ciber atacantes y extorsionadores de países como Corea del Norte y Camboya

Trump exculpa a Bin Salmán del asesinato a Khashoggi: ‘Él no sabía nada’: Príncipe heredero saudí anuncia inversiones de hasta casi 1 billón de dólares en EU

COAHUILA

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración: Los familiares de Silvia, una adolescente de 13 años, fueron retenidos por las autoridades para tomar declaración y esclarecer la muerte de la joven

Gobernador de Coahuila lamenta ejecución en Gómez Palacio y refuerza estrategia de seguridad fronteriza: Manolo Jiménez afirma estar en contacto con autoridades de Durango para colaboración, y anuncia más “blindaje” en la región Laguna

Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo: La iglesia San Pablo Apóstol se llenó de familiares, amistades y representantes de todas las fuerzas políticas para despedir a Alberto Leyva. El homenaje incluyó mariachi, sirena de Bomberos y globos blancos al cielo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Ya son papás! Confirman Martha Higareda y Lewis Howes nacimiento de sus gemelas: La pareja agradeció el apoyo de sus seguidores que, desde que dieron la noticia del embarazo han mostrado interés en el proceso de gestación

Sospechoso del asesinato del entrenador de Oakland de ‘Last Chance U’ comparece ante tribunal: Beam murió tras recibir un disparo en la cabeza en Laney College, donde trabajaba como director atlético

‘No confundas tu boleto con la visa’: Estados Unidos explica proceso rumbo al Mundial 2026: El secretario de Estado Marco Rubio reiteró que una entrada no garantiza el acceso al país y pidió a los asistentes iniciar el trámite lo antes posible

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Diabetes tipo 1: aprender a vivir con insulina

Desfile de la Revolución Mexicana será el mismo día que la marcha ‘Generación Z’; ¿se cancelará?: De acuerdo el Gobierno de México, el desfile se realizará el próximo jueves 20 de noviembre con bailes, música y tradiciones

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

