Las noticias más importantes del 18 de noviembre en México

CLIMA

➔ Nuevo frente frío: Prepárese...emperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ El plan que decidirá el rumbo de la CDMX por 20 años podría aprobarse en marzo: prometen consulta ‘no simulada’: La presidenta del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva aseguró que la consulta del Plan General de Desarrollo es participativa, legal y abierta a ampliarse; el proyecto será enviado al Congreso capitalino tras su revisión final

➔ Retrasan empresas adaptación a la Ley Silla: La legislación aplica a comercios y servicios, como tienditas, minisúpers, hoteles, restaurantes y centros de atención, pero advirtió que muchos establecimientos no le han dado la importancia que amerita

➔ Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible: La mandataria fue cuestionada sobre que tan factibles podrían ser estos ataques

➔ Revisarán México y EU límites en Playa Bagdad ante polémica por letreros de restricción: La Marina retiró señalamientos de ‘Área restringida’ que estadounidenses colocaron en la playa tamaulipeca

➔ Claudia Sheinbaum ‘minimiza’ alerta de Canadá por inseguridad en México: ‘No sirven de mucho’: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que se recibe una gran cantidad de turistas canadienses, y que van a seguir llegando

MUNDO

➔ Cámara de EU aprueba la publicación de los archivos Epstein: Exige al Departamento de Justicia a que publique “todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación”

➔ Millones de dólares entraron de manera ilegal a bolsas cripto en los últimos 2 años: Se ha vinculado la procedencia del dinero a ciber atacantes y extorsionadores de países como Corea del Norte y Camboya

➔ Trump exculpa a Bin Salmán del asesinato a Khashoggi: ‘Él no sabía nada’: Príncipe heredero saudí anuncia inversiones de hasta casi 1 billón de dólares en EU

COAHUILA

➔ Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración: Los familiares de Silvia, una adolescente de 13 años, fueron retenidos por las autoridades para tomar declaración y esclarecer la muerte de la joven

➔ Gobernador de Coahuila lamenta ejecución en Gómez Palacio y refuerza estrategia de seguridad fronteriza: Manolo Jiménez afirma estar en contacto con autoridades de Durango para colaboración, y anuncia más “blindaje” en la región Laguna

➔ Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo: La iglesia San Pablo Apóstol se llenó de familiares, amistades y representantes de todas las fuerzas políticas para despedir a Alberto Leyva. El homenaje incluyó mariachi, sirena de Bomberos y globos blancos al cielo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Ya son papás! Confirman Martha Higareda y Lewis Howes nacimiento de sus gemelas: La pareja agradeció el apoyo de sus seguidores que, desde que dieron la noticia del embarazo han mostrado interés en el proceso de gestación

➔ Sospechoso del asesinato del entrenador de Oakland de ‘Last Chance U’ comparece ante tribunal: Beam murió tras recibir un disparo en la cabeza en Laney College, donde trabajaba como director atlético

➔ ‘No confundas tu boleto con la visa’: Estados Unidos explica proceso rumbo al Mundial 2026: El secretario de Estado Marco Rubio reiteró que una entrada no garantiza el acceso al país y pidió a los asistentes iniciar el trámite lo antes posible

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Diabetes tipo 1: aprender a vivir con insulina

➔ Desfile de la Revolución Mexicana será el mismo día que la marcha ‘Generación Z’; ¿se cancelará?: De acuerdo el Gobierno de México, el desfile se realizará el próximo jueves 20 de noviembre con bailes, música y tradiciones