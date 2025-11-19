Las noticias más importantes del 19 noviembre en México

CLIMA

➔ Frente Frío 15: Prepárese... México sufrirá lluvias fuertes y nevadas, provocando temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Edson Andrade, impulsor de la marcha de la Generación Z, recibió pagos del PAN, revela Morena: Morena reveló facturas que muestran pagos del PAN a Edson Andrade, organizador de la marcha de la Generación Z. Conoce los detalles del caso, reacciones y cifras oficiales

➔ Sheinbaum presume récord en Inversión Extranjera Directa; crece 69 por ciento desde 2018: México registra récord en inversión extranjera directa con un crecimiento del 15% anual y 69% desde 2018, según Marcelo Ebrard. Exportaciones también aumentan

➔ Impulsor de la marcha Z abandona México tras acusar persecución del gobierno: Edson Andrade aseguró que la filtración de su domicilio y la difusión de facturas sobre presuntos vínculos con el PAN lo colocaron en una situación de riesgo

➔ Cae autor intelectual de asesinato del alcalde Carlos Manzo; ligan crimen al CJNG: El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que la célula detrás de la ejecución es afín al Cártel Jalisco Nueva Generación

➔ Grupo Salinas arremete contra la Corte: ‘resoluciones dictadas desde Palacio Nacional’: El corporativo de Ricardo Salinas Pliego denunció que ministros de la Suprema Corte actuaron con sesgo político y adelantó que llevará sus casos a instancias nacionales e internacionales

MUNDO

➔ Trump firma ley que obliga hacer públicos los Archivos de Epstein: La ley llega luego de cuatro años de reclamos de transparencia por parte de la oposición de Trump

➔ Aranceles de Trump reducen 24% el déficit comercial de EU: Economistas afirman que los aranceles son una de las razones por las que la inflación en Estados Unidos sigue obstinadamente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal

➔ No hay pruebas de que cada ataque a botes con supuestas drogas salve 25 mil vidas, como dice Trump: Las tasas de mortalidad por sobredosis comenzaron a aumentar de forma constante en la década de 1990 debido a los analgésicos opioides, seguidas de oleadas de muertes causadas por otros opioides como la heroína y, más recientemente, el fentanilo ilícito

COAHUILA

➔ Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas: La AIERA advirtió que la reducción de la jornada podría elevar los costos de inversión entre 20% y 25%

➔ Urge atención a salud mental: Coahuila supera tasa nacional de suicidios: Autoridades municipales y especialistas exponen datos del INEGI y llaman a fortalecer la prevención en escuelas y centros laborales

➔ DIF Coahuila impulsa adopciones de niñas y niños mayores de 8 años ante baja demanda: La presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés, señaló que buscan orientar a las familias interesadas y agilizar procesos sin relajar los protocolos.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?: FIFA confirmó que Guadalajara y Monterrey serán las sedes del Play-Off rumbo al Mundial 2026, donde se definirán los últimos dos boletos para la Copa del Mundo

➔ ¡Drama seguro! Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal: El cantautor no podrá acercarse ni frecuentar los lugares que visita la cantante regia

➔ Todo listo para la realización en Saltillo del Calavera Metal Fest: El evento contará con la participación de bandas locales y de otras ciudades del noreste del país; se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en Bar Loop

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Diabetes tipo 1: aprender a vivir con insulina

➔ ¡El futuro es hoy viejo! Tramita la CURP biométrica antes del 2026: La CURP tradicional ya no tendrá uso para varios servicios y apoyos del gobierno, el próximo año