Las noticias más importantes del 19 noviembre en México

/ 19 noviembre 2025
    Las noticias más importantes del 19 noviembre en México
    Las noticias más importantes del 19 noviembre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente Frío 15: Prepárese... México sufrirá lluvias fuertes y nevadas, provocando temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Edson Andrade, impulsor de la marcha de la Generación Z, recibió pagos del PAN, revela Morena: Morena reveló facturas que muestran pagos del PAN a Edson Andrade, organizador de la marcha de la Generación Z. Conoce los detalles del caso, reacciones y cifras oficiales

Sheinbaum presume récord en Inversión Extranjera Directa; crece 69 por ciento desde 2018: México registra récord en inversión extranjera directa con un crecimiento del 15% anual y 69% desde 2018, según Marcelo Ebrard. Exportaciones también aumentan

Impulsor de la marcha Z abandona México tras acusar persecución del gobierno: Edson Andrade aseguró que la filtración de su domicilio y la difusión de facturas sobre presuntos vínculos con el PAN lo colocaron en una situación de riesgo

Cae autor intelectual de asesinato del alcalde Carlos Manzo; ligan crimen al CJNG: El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que la célula detrás de la ejecución es afín al Cártel Jalisco Nueva Generación

Grupo Salinas arremete contra la Corte: ‘resoluciones dictadas desde Palacio Nacional’: El corporativo de Ricardo Salinas Pliego denunció que ministros de la Suprema Corte actuaron con sesgo político y adelantó que llevará sus casos a instancias nacionales e internacionales

MUNDO

Trump firma ley que obliga hacer públicos los Archivos de Epstein: La ley llega luego de cuatro años de reclamos de transparencia por parte de la oposición de Trump

Aranceles de Trump reducen 24% el déficit comercial de EU: Economistas afirman que los aranceles son una de las razones por las que la inflación en Estados Unidos sigue obstinadamente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal

No hay pruebas de que cada ataque a botes con supuestas drogas salve 25 mil vidas, como dice Trump: Las tasas de mortalidad por sobredosis comenzaron a aumentar de forma constante en la década de 1990 debido a los analgésicos opioides, seguidas de oleadas de muertes causadas por otros opioides como la heroína y, más recientemente, el fentanilo ilícito

COAHUILA

Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas: La AIERA advirtió que la reducción de la jornada podría elevar los costos de inversión entre 20% y 25%

Urge atención a salud mental: Coahuila supera tasa nacional de suicidios: Autoridades municipales y especialistas exponen datos del INEGI y llaman a fortalecer la prevención en escuelas y centros laborales

DIF Coahuila impulsa adopciones de niñas y niños mayores de 8 años ante baja demanda: La presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés, señaló que buscan orientar a las familias interesadas y agilizar procesos sin relajar los protocolos.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?: FIFA confirmó que Guadalajara y Monterrey serán las sedes del Play-Off rumbo al Mundial 2026, donde se definirán los últimos dos boletos para la Copa del Mundo

¡Drama seguro! Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal: El cantautor no podrá acercarse ni frecuentar los lugares que visita la cantante regia

Todo listo para la realización en Saltillo del Calavera Metal Fest: El evento contará con la participación de bandas locales y de otras ciudades del noreste del país; se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en Bar Loop

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Diabetes tipo 1: aprender a vivir con insulina

¡El futuro es hoy viejo! Tramita la CURP biométrica antes del 2026: La CURP tradicional ya no tendrá uso para varios servicios y apoyos del gobierno, el próximo año

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

