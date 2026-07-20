Las noticias más importantes del 20 de julio en México

CLIMA

➔ Se aproxima la primera Tormenta intensa a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Tienen muchísimas pruebas. No es menor’... Sheinbaum sobre caso de huachicol de Ernesto Ruffo Appel: Claudia Sheinbaum aseguró que existen “muchísimas pruebas” en la investigación por presunto contrabando de combustible vinculado con Ernesto Ruffo Appel

➔ Caso Dafne Zapata: esto es lo que se sabe de la muerte de la adolescente en campamento militarizado en Tamaulipas: El caso de Dafne Zapata permanece bajo investigación en Tamaulipas; la familia solicita una segunda necropsia y el esclarecimiento de los hechos

➔ ‘Se portó muy respetuoso’... Sheinbaum sobre reunión con Trump en final del Mundial; hablaron de comercio: Claudia Sheinbaum informó que habló con Donald Trump sobre comercio durante la final del Mundial, previo a una nueva ronda de negociaciones del T-MEC

➔ Detienen en Mazatlán a Janero “N”, estadounidense ligado a Los Chapitos y buscado por la DEA: Autoridades detuvieron en Mazatlán a Janero “N”, requerido en Estados Unidos por tráfico de drogas y señalado por presuntos vínculos con Los Chapitos

➔ Sheinbaum y SEP van contra uso celulares en las escuelas... ‘No se trata de demonizar las herramientas’: Claudia Sheinbaum anunció el inicio de un debate nacional para analizar el uso de celulares, redes sociales e inteligencia artificial en las escuelas

MUNDO

➔ “Acepto el castigo que voy a recibir”: ‘El Mayo’ Zambada se disculpa y pide cese de la violencia en México: Leyó una carta ante el juez pidiendo perdón por sus actos a los afectados e instó a los jóvenes a que eviten “cometer los mimos errores”

➔ EU presionó a Joaquín Guzmán López y le ofreció beneficios si entregaba a líderes del Cártel de Sinaloa, revela reporte: Un reportaje del Los Angeles Times asegura que agentes estadounidenses alentaron a Joaquín Guzmán López a entregarse a cambio de posibles beneficios.

➔ La Casa Blanca impone nuevo arancel a Canadá por prácticas comerciales perjudiciales: Donald Trump impone un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá

COAHUILA

➔ ‘Preocupa proximidad de Zacatecas; hay presión del crimen para penetrar Coahuila’, afirma Rubén Moreira: El exgobernador expuso que la entidad vive en una especie de isla de paz considerando la violencia de estados aledaños

➔ ‘Tercera parte del combustible de México es huachicol, según EEUU’, afirma Rubén Moreira, diputado por Coahuila: El legislador coahuilense hizo un llamado a que el proceso de Ernesto Ruffo Apel se lleve a cabo con el debido proceso, aunque no lo calificó como una persecución política

➔ Se deslinda La Vaca Argentina de agresión contra perrito en Saltillo: El perrito continúa bajo atención veterinaria especializada luego de ser víctima de una agresión; autoridades y asociaciones dan seguimiento al caso

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Orgullo coahuilense: Victoria Valencia, campeona de la Súper Copa Femenil tras su paso con el Tri Sub-15: El 2026 sigue siendo un año de crecimiento para Victoria Valencia, quien pasó de vestir la camiseta del Tricolor Sub-15 en Europa a levantar un nuevo trofeo en Toluca

➔ ¿Sí usó doble en México?... Show de Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 revive teoría: La presentación de Shakira en la final del Mundial 2026 reavivó la teoría en redes sociales de que una doble habría participado en la inauguración en México

➔ Saraperos y Sultanes reanudan serie suspendida con doble cartelera en Monterrey: La lluvia detuvo el enfrentamiento hace más de un mes, pero este martes Saraperos y Sultanes saldarán la deuda con una doble cartelera en Monterrey

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Brely y su eterna lucha por la inclusión

➔ ¿Dónde será el Mundial 2030? Conoce las sedes, países anfitriones y la fecha de inicio: Conoce cuándo inicia, qué selecciones ya están clasificadas y cuáles serán las sedes que recibirán los partidos del próximo Mundial.

➔ Brote de ciclosporiasis... ¿Qué frutas y verduras debes vigilar para evitar la diarrea explosiva?: Conoce qué es la ciclosporiasis, cuáles son las frutas y verduras asociadas a los brotes y por qué esta infección puede provocar diarrea intensa