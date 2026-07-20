Las noticias más importantes del 20 de julio en México

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    Las noticias más importantes del 20 de julio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima la primera Tormenta intensa a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

‘Tienen muchísimas pruebas. No es menor’... Sheinbaum sobre caso de huachicol de Ernesto Ruffo Appel: Claudia Sheinbaum aseguró que existen “muchísimas pruebas” en la investigación por presunto contrabando de combustible vinculado con Ernesto Ruffo Appel

Caso Dafne Zapata: esto es lo que se sabe de la muerte de la adolescente en campamento militarizado en Tamaulipas: El caso de Dafne Zapata permanece bajo investigación en Tamaulipas; la familia solicita una segunda necropsia y el esclarecimiento de los hechos

‘Se portó muy respetuoso’... Sheinbaum sobre reunión con Trump en final del Mundial; hablaron de comercio: Claudia Sheinbaum informó que habló con Donald Trump sobre comercio durante la final del Mundial, previo a una nueva ronda de negociaciones del T-MEC

Detienen en Mazatlán a Janero “N”, estadounidense ligado a Los Chapitos y buscado por la DEA: Autoridades detuvieron en Mazatlán a Janero “N”, requerido en Estados Unidos por tráfico de drogas y señalado por presuntos vínculos con Los Chapitos

Sheinbaum y SEP van contra uso celulares en las escuelas... ‘No se trata de demonizar las herramientas’: Claudia Sheinbaum anunció el inicio de un debate nacional para analizar el uso de celulares, redes sociales e inteligencia artificial en las escuelas

MUNDO

“Acepto el castigo que voy a recibir”: ‘El Mayo’ Zambada se disculpa y pide cese de la violencia en México: Leyó una carta ante el juez pidiendo perdón por sus actos a los afectados e instó a los jóvenes a que eviten “cometer los mimos errores”

EU presionó a Joaquín Guzmán López y le ofreció beneficios si entregaba a líderes del Cártel de Sinaloa, revela reporte: Un reportaje del Los Angeles Times asegura que agentes estadounidenses alentaron a Joaquín Guzmán López a entregarse a cambio de posibles beneficios.

La Casa Blanca impone nuevo arancel a Canadá por prácticas comerciales perjudiciales: Donald Trump impone un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá

COAHUILA

‘Preocupa proximidad de Zacatecas; hay presión del crimen para penetrar Coahuila’, afirma Rubén Moreira: El exgobernador expuso que la entidad vive en una especie de isla de paz considerando la violencia de estados aledaños

‘Tercera parte del combustible de México es huachicol, según EEUU’, afirma Rubén Moreira, diputado por Coahuila: El legislador coahuilense hizo un llamado a que el proceso de Ernesto Ruffo Apel se lleve a cabo con el debido proceso, aunque no lo calificó como una persecución política

Se deslinda La Vaca Argentina de agresión contra perrito en Saltillo: El perrito continúa bajo atención veterinaria especializada luego de ser víctima de una agresión; autoridades y asociaciones dan seguimiento al caso

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Orgullo coahuilense: Victoria Valencia, campeona de la Súper Copa Femenil tras su paso con el Tri Sub-15: El 2026 sigue siendo un año de crecimiento para Victoria Valencia, quien pasó de vestir la camiseta del Tricolor Sub-15 en Europa a levantar un nuevo trofeo en Toluca

¿Sí usó doble en México?... Show de Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 revive teoría: La presentación de Shakira en la final del Mundial 2026 reavivó la teoría en redes sociales de que una doble habría participado en la inauguración en México

Saraperos y Sultanes reanudan serie suspendida con doble cartelera en Monterrey: La lluvia detuvo el enfrentamiento hace más de un mes, pero este martes Saraperos y Sultanes saldarán la deuda con una doble cartelera en Monterrey

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Brely y su eterna lucha por la inclusión

¿Dónde será el Mundial 2030? Conoce las sedes, países anfitriones y la fecha de inicio: Conoce cuándo inicia, qué selecciones ya están clasificadas y cuáles serán las sedes que recibirán los partidos del próximo Mundial.

Brote de ciclosporiasis... ¿Qué frutas y verduras debes vigilar para evitar la diarrea explosiva?: Conoce qué es la ciclosporiasis, cuáles son las frutas y verduras asociadas a los brotes y por qué esta infección puede provocar diarrea intensa

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La investigación por la muerte de Dafne Zapata sigue abierta; el certificado señala homicidio por asfixia por sumersión y la Fiscalía indaga el caso.

Caso Dafne Zapata: esto es lo que se sabe de la muerte de la adolescente en campamento militarizado en Tamaulipas
El cuerpo fue encontrado en una habitación del Motel Nueva Castilla; la Fiscalía de Nuevo León investiga la causa de la muerte mediante la autopsia.

Creadores de contenido localizan cuerpo en el Motel Nueva Castilla, lugar donde encontraron a Debanhi Escobar
Dos exfuncionarios de seguridad de Nayarit permanecerán en prisión preventiva mientras la FGR investiga su presunta participación en desapariciones forzadas.

FGR vincula a ‘El Jimmy’ y “Paco Salazar’ por desaparición forzada de 56 víctimas en Nayarit
Janero “N” fue detenido en Mazatlán tras un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses; será deportado para enfrentar cargos en EU.

Detienen en Mazatlán a Janero “N”, estadounidense ligado a Los Chapitos y buscado por la DEA
Incautan metanfetamina líquida en Sinaloa

Operativo incauta 40 litros de metanfetamina líquida dentro de empresa de paqueteria sinaloense
FDA de Estados Unidos se retractó de una declaración anterior en la que afirmaba que una muestra de lechuga mexicana empleada por Taylor Fresh Foods había dado positivo a ciclosporiasis.

Ciclosporiasis en lechuga mexicana fue un ‘falso positivo’, dice FDA sobre brote de diarrea explosiva
El narcotraficante y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada se disculpó este lunes frente al juez aceptando su culpabilidad a través de una carta y pidió que cese la violencia.

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Estados Unidos impone arancel a Canadá

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