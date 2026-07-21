Las noticias más importantes del 21 de julio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta intensa a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum responde a la DEA: ‘Estados Unidos también tiene que aclarar’ sobre el narcotráfico: Claudia Sheinbaum respondió a la DEA, defendió la coordinación bilateral en seguridad y pidió a Estados Unidos aclarar casos de exagentes señalados

➔ Sheinbaum reacciona a sentencia de ‘El Mayo’ Zambada y plantea revisar decomiso de 15 mil mdd: ‘Es lo que es’: Sheinbaum fijó postura tras la condena de ‘El Mayo’, llamó a jóvenes a alejarse del crimen y dijo que la FGR revisará el decomiso.

➔ ‘México fue la mejor sede de las tres’: Sheinbaum destaca el Mundial y exige disculpa a Ricardo Salinas Pliego: Sheinbaum afirma que México fue la mejor sede del Mundial y critica publicación compartida por Salinas Pliego

➔ Personal ocupado del sector servicios cae en mayo y suma cinco meses de reducciones en México: Además, en Coahuila se han reportado caídas desde enero hasta mayo de 2026 en la plantilla laboral medios de comunicación y servicios de alojamiento y alimentos, según Inegi

➔ Enrique Peña Nieto ya es adulto mayor... el ex presidente cumple 60 años y así lo felicitó su hijo Alejandro Peña: Peña Nieto celebró su cumpleaños número 60. Su hijo Alejandro Peña Pretelini compartió un emotivo mensaje

MUNDO

➔ Trump amenaza con atacar ‘muy pronto’ a un búnker nuclear iraní: Por otro lado, afirmó que Israel se está ‘reubicando’ en Líbano tras abrir fuego en zona de repliegue

➔ Trump impulsa a Gianni Infantino para dirigir la ONU, revela reporte del NYP: Trump impulsa a Gianni Infantino para dirigir la ONU, revela reporte del NYP.

➔ Maduro asistirá mañana a una audiencia en Nueva York a más de medio año de su captura: Esta será la tercera vez que se celebre en Nueva York tras la captura de la pareja en su residencia de Caracas el pasado enero

COAHUILA

➔ ¡Todo listo para el cumpleaños de Saltillo! Así serán los festejos por sus 449 años: Saltillo festejará su 449 aniversario con verbena popular, ceremonias cívicas, entrega de la Presea 2026 y un espectáculo de videomapping en la Catedral

➔ Detienen a Liliana ‘N’, señalada por presunto maltrato contra el perro ‘Rocky’, en Saltillo: La investigación comenzó tras denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales que evidenciaron un presunto maltrato contra el animal

➔ Evidencia visual potencia indignación social ante casos de crueldad animal, como el de ‘Rocky’, en Saltillo: Experto: El investigador Gabriel Pérez Salazar explicó que la tecnología permite documentar y difundir casos de agresión, mientras que los cambios culturales han llevado a reconocer a los animales como parte de los núcleos familiares.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Cruz Azul vence 2-1 a Puebla y llega encendido al Campeón de Campeones: La Máquina volvió a levantarse de un marcador adverso, derrotó 2-1 a Puebla en su regreso oficial al Estadio Azteca y sumó su segunda victoria consecutiva del Apertura 2026

➔ Saraperos vence 17-5 a Sultanes y evita la barrida en juego pendiente de la LMB: Saraperos completó el juego pendiente desde el 4 de junio con una ofensiva de 17 carreras, venció a Sultanes en Monterrey y evitó la barrida en la serie del noreste

➔ ¡Ya es un hombre casado! MrBeast celebra su boda en una exclusiva isla privada: El creador de contenido contrajo matrimonio con la escritora e influencer Thea Donaldson y compartió las primeras imágenes de la ceremonia con sus seguidores

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Brely y su eterna lucha por la inclusión

➔ ¡SAT va por facturas falsas! Publica lista de contribuyentes y esta es la fecha límite para evitar multas: Los listados son compuestos por aquellos contribuyentes que no lograron comprobar las facturas emitidas con operaciones reales