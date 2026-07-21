Las noticias más importantes del 21 de julio en México

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    Las noticias más importantes del 21 de julio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum responde a la DEA: ‘Estados Unidos también tiene que aclarar’ sobre el narcotráfico: Claudia Sheinbaum respondió a la DEA, defendió la coordinación bilateral en seguridad y pidió a Estados Unidos aclarar casos de exagentes señalados

Sheinbaum reacciona a sentencia de ‘El Mayo’ Zambada y plantea revisar decomiso de 15 mil mdd: ‘Es lo que es’: Sheinbaum fijó postura tras la condena de ‘El Mayo’, llamó a jóvenes a alejarse del crimen y dijo que la FGR revisará el decomiso.

‘México fue la mejor sede de las tres’: Sheinbaum destaca el Mundial y exige disculpa a Ricardo Salinas Pliego: Sheinbaum afirma que México fue la mejor sede del Mundial y critica publicación compartida por Salinas Pliego

Personal ocupado del sector servicios cae en mayo y suma cinco meses de reducciones en México: Además, en Coahuila se han reportado caídas desde enero hasta mayo de 2026 en la plantilla laboral medios de comunicación y servicios de alojamiento y alimentos, según Inegi

Enrique Peña Nieto ya es adulto mayor... el ex presidente cumple 60 años y así lo felicitó su hijo Alejandro Peña: Peña Nieto celebró su cumpleaños número 60. Su hijo Alejandro Peña Pretelini compartió un emotivo mensaje

MUNDO

Trump amenaza con atacar ‘muy pronto’ a un búnker nuclear iraní: Por otro lado, afirmó que Israel se está ‘reubicando’ en Líbano tras abrir fuego en zona de repliegue

Trump impulsa a Gianni Infantino para dirigir la ONU, revela reporte del NYP: Trump impulsa a Gianni Infantino para dirigir la ONU, revela reporte del NYP.

Maduro asistirá mañana a una audiencia en Nueva York a más de medio año de su captura: Esta será la tercera vez que se celebre en Nueva York tras la captura de la pareja en su residencia de Caracas el pasado enero

COAHUILA

¡Todo listo para el cumpleaños de Saltillo! Así serán los festejos por sus 449 años: Saltillo festejará su 449 aniversario con verbena popular, ceremonias cívicas, entrega de la Presea 2026 y un espectáculo de videomapping en la Catedral

Detienen a Liliana ‘N’, señalada por presunto maltrato contra el perro ‘Rocky’, en Saltillo: La investigación comenzó tras denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales que evidenciaron un presunto maltrato contra el animal

Evidencia visual potencia indignación social ante casos de crueldad animal, como el de ‘Rocky’, en Saltillo: Experto: El investigador Gabriel Pérez Salazar explicó que la tecnología permite documentar y difundir casos de agresión, mientras que los cambios culturales han llevado a reconocer a los animales como parte de los núcleos familiares.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Cruz Azul vence 2-1 a Puebla y llega encendido al Campeón de Campeones: La Máquina volvió a levantarse de un marcador adverso, derrotó 2-1 a Puebla en su regreso oficial al Estadio Azteca y sumó su segunda victoria consecutiva del Apertura 2026

Saraperos vence 17-5 a Sultanes y evita la barrida en juego pendiente de la LMB: Saraperos completó el juego pendiente desde el 4 de junio con una ofensiva de 17 carreras, venció a Sultanes en Monterrey y evitó la barrida en la serie del noreste

¡Ya es un hombre casado! MrBeast celebra su boda en una exclusiva isla privada: El creador de contenido contrajo matrimonio con la escritora e influencer Thea Donaldson y compartió las primeras imágenes de la ceremonia con sus seguidores

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Brely y su eterna lucha por la inclusión

¡SAT va por facturas falsas! Publica lista de contribuyentes y esta es la fecha límite para evitar multas: Los listados son compuestos por aquellos contribuyentes que no lograron comprobar las facturas emitidas con operaciones reales

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
(IMAGEN ILUSTRATIVA) La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la causa de la muerte de la persona cuyo cuerpo fue encontrado en el Motel Nueva Castilla se debió a un infarto agudo al miocardio.

Infarto, causa de muerte de persona hallada en el Motel Nueva Castilla de Nuevo León
Denuncian negligencias en el Mecanismo Federal de Protección por caso Alex Serna

Defensorxs denuncian ante la FGR supuestas negligencias del Mecanismo Federal de Protección por caso Alex Serna
Familiares protestan por el fallecimiento de Dafne Zapata

Familiares de Dafne Zapata exigen avances en la investigación frente a la Fiscalía
Trump afronta la crisis con Irán en un momento de presión política interna, con la aprobación del presidente afectada por el impacto económico del conflicto y el aumento de los precios energéticos.

Trump dice que comicios de noviembre no le afectan en lo que respecta a la guerra de Irán
El pasado abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden a los acusados.

Maduro asistirá mañana a una audiencia en Nueva York a más de medio año de su captura
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (i), junto a la copresidenta, Rosario Murillo (d) en una fotografía de archivo.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua: ‘Aquí no volverá a haber elecciones’
Sheinbaum, sin pendientes

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Sheinbaum... derribando mitos