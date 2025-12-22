Las noticias más importantes del 22 de diciembre en México

CLIMA

➔ Frente frío 23 se disipa: Prepárese.... Pronostican lluvias intensas y rachas de viento, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

➔ Prohíben posadas y reuniones navideñas en Chiapas, por casos de Sarampión: En Chiapas se registran más de 64 casos confirmados y 201 casos probables acumulados de sarampión en niños, en respuesta la Secretaría de Salud local emitió un oficio donde se suspenden actividades invernales en la región

➔ Sheinbaum afirma que entrega de agua para cumplir deuda del Río Bravo no afecta a agricultores del norte: Sheinbaum afirmó que el acuerdo para cumplir la deuda hídrica con Estados Unidos se realizó en coordinación con Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

➔ Sheinbaum explica cooperación petrolera entre México y Cuba y señala que se realiza dentro del marco legal: Sheinbaum aseguró que la entrega de petróleo a Cuba se realiza dentro del marco legal y responde a una cooperación histórica sostenida por diversos gobiernos

➔ Sheinbaum frena ‘Ley Esposa’ y advierte riesgos legales por paridad forzada: La mandataria federal sostuvo que ya existen mecanismos suficientes para garantizar la paridad de género y advirtió que imponerla por ley podría generar conflictos legales

➔ Presuntos miembros del Cártel de la Sierra entregan juguetes en Guerrero por Navidad (VIDEO): En la caravana se percibe a una persona vestida de Santa Claus. Sin embargo, algo que llama la atención, es que los demás acompañantes se presentan con armas largas

MUNDO

➔ Avión de Semar se estrella en Galveston, Texas; cumplía con misión médica: Se informó que en la nave se transportaban ocho personas: dos pilotos y seis pasajeros, entre ellos un paciente de pediatría que necesitaba atención para quemaduras

➔ Presunto ciberataque interrumpe el servicio postal y bancario de distribuidora en Francia: La inhabilitación de las operaciones de esta empresa causó bloqueos y retrasos de paquetería en plena época navideña

➔ Por motivos de ‘seguridad nacional’, Trump cancela cinco grandes proyectos eólicos en EU: La situación representa un golpe devastador para el desarrollo de este tipo de energías renovables en EU

COAHUILA

➔ Aprueba Congreso de Coahuila paquete económico para el ejercicio fiscal 2026: El Legislativo avaló la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda, la distribución de participaciones y aportaciones y el Presupuesto de Egresos para 2026, que asciende a más de 78 mil millones de pesos

➔ No hay ‘supergripe’ en Coahuila, aclara Secretaría de Salud; analizan posibles casos: En nueve personas hay presencia de la influenza, pero falta determinar si corresponden al subclado K

➔ Coahuila: Concluye Congreso del Estado segundo año de ejercicio; define mesa directiva y diputación permanente: La Diputación Permanente iniciará funciones el 8 de enero de 2026, con sesión a las 11:00 horas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Entrevista en exclusiva con VMÁS! ‘El final es perfecto’: Millie Bobby Brown y David Harbour adelantan el cierre de ‘Stranger Things’: Este jueves llegarán a Netflix los 3 episodios previos al cierre de la serie y la temporada 5 y Vanguardia pudo conocer algunos secretos de la historia de los hermanos Duffer

➔ ¡Nos la hicieron! Momo Guzmán anuncia su retiro del personaje Burrita Burrona: En su última presentación con el personaje, en la Ciudad de México, se despidió del público

➔ ¡Ranking histórico! Canelo Álvarez es el segundo boxeador más rico de todos los tiempos: Un ranking de Sports Illustrated lo coloca con una fortuna estimada en 300 millones de dólares, empatado con George Foreman y solo por detrás de Floyd Mayweather

ESPECIAL

➔ ¿Cuánto se paga por trabajar el 24 y 25 de diciembre en México? Esto establece la Ley Federal del Trabajo: La LFT establece los días que son considerados de descanso obligatorio; en estos caso se debe de recibir el pago de un salario triple

➔ Profeco: los mejores reguladores y multicontactos para las fiestas de diciembre: Para tener las fiestas navideñas y un año nuevo repleto de luz, la Profeco recomienda los mejores productos de regulación de energía