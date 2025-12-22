Las noticias más importantes del 22 de diciembre en México

/ 22 diciembre 2025
    Las noticias más importantes del 22 de diciembre en México
    Las noticias más importantes del 22 de diciembre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente frío 23 se disipa: Prepárese.... Pronostican lluvias intensas y rachas de viento, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

Prohíben posadas y reuniones navideñas en Chiapas, por casos de Sarampión: En Chiapas se registran más de 64 casos confirmados y 201 casos probables acumulados de sarampión en niños, en respuesta la Secretaría de Salud local emitió un oficio donde se suspenden actividades invernales en la región

Sheinbaum afirma que entrega de agua para cumplir deuda del Río Bravo no afecta a agricultores del norte: Sheinbaum afirmó que el acuerdo para cumplir la deuda hídrica con Estados Unidos se realizó en coordinación con Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

Sheinbaum explica cooperación petrolera entre México y Cuba y señala que se realiza dentro del marco legal: Sheinbaum aseguró que la entrega de petróleo a Cuba se realiza dentro del marco legal y responde a una cooperación histórica sostenida por diversos gobiernos

Sheinbaum frena ‘Ley Esposa’ y advierte riesgos legales por paridad forzada: La mandataria federal sostuvo que ya existen mecanismos suficientes para garantizar la paridad de género y advirtió que imponerla por ley podría generar conflictos legales

Presuntos miembros del Cártel de la Sierra entregan juguetes en Guerrero por Navidad (VIDEO): En la caravana se percibe a una persona vestida de Santa Claus. Sin embargo, algo que llama la atención, es que los demás acompañantes se presentan con armas largas

MUNDO

Avión de Semar se estrella en Galveston, Texas; cumplía con misión médica: Se informó que en la nave se transportaban ocho personas: dos pilotos y seis pasajeros, entre ellos un paciente de pediatría que necesitaba atención para quemaduras

Presunto ciberataque interrumpe el servicio postal y bancario de distribuidora en Francia: La inhabilitación de las operaciones de esta empresa causó bloqueos y retrasos de paquetería en plena época navideña

Por motivos de ‘seguridad nacional’, Trump cancela cinco grandes proyectos eólicos en EU: La situación representa un golpe devastador para el desarrollo de este tipo de energías renovables en EU

COAHUILA

Aprueba Congreso de Coahuila paquete económico para el ejercicio fiscal 2026: El Legislativo avaló la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda, la distribución de participaciones y aportaciones y el Presupuesto de Egresos para 2026, que asciende a más de 78 mil millones de pesos

No hay ‘supergripe’ en Coahuila, aclara Secretaría de Salud; analizan posibles casos: En nueve personas hay presencia de la influenza, pero falta determinar si corresponden al subclado K

Coahuila: Concluye Congreso del Estado segundo año de ejercicio; define mesa directiva y diputación permanente: La Diputación Permanente iniciará funciones el 8 de enero de 2026, con sesión a las 11:00 horas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Entrevista en exclusiva con VMÁS! ‘El final es perfecto’: Millie Bobby Brown y David Harbour adelantan el cierre de ‘Stranger Things’: Este jueves llegarán a Netflix los 3 episodios previos al cierre de la serie y la temporada 5 y Vanguardia pudo conocer algunos secretos de la historia de los hermanos Duffer

¡Nos la hicieron! Momo Guzmán anuncia su retiro del personaje Burrita Burrona: En su última presentación con el personaje, en la Ciudad de México, se despidió del público

¡Ranking histórico! Canelo Álvarez es el segundo boxeador más rico de todos los tiempos: Un ranking de Sports Illustrated lo coloca con una fortuna estimada en 300 millones de dólares, empatado con George Foreman y solo por detrás de Floyd Mayweather

ESPECIAL

¿Cuánto se paga por trabajar el 24 y 25 de diciembre en México? Esto establece la Ley Federal del Trabajo: La LFT establece los días que son considerados de descanso obligatorio; en estos caso se debe de recibir el pago de un salario triple

Profeco: los mejores reguladores y multicontactos para las fiestas de diciembre: Para tener las fiestas navideñas y un año nuevo repleto de luz, la Profeco recomienda los mejores productos de regulación de energía

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

