Las noticias más importantes del 23 de diciembre en México

CLIMA

➔ Azotarán lluvias muy fuertes: Prepárese.... lluvias puntuales muy fuertes en el sureste del país, así como temperaturas mínimas extremas con heladas en entidades del norte, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

➔ Sheinbaum responde sobre carta de Nicolás Maduro a la ONU y reitera postura de México de no intervención: Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre la carta del presidente de Venezuela a la ONU y reiteró que la política exterior de México se basa en la no injerencia y la vía diplomática.

➔ Sheinbaum afirma disminución de consumo de fentanilo; crece metanfetaminas, opioides y uso de vapeadores: Claudia Sheinbaum adelantó el fortalecimiento de campañas preventivas ante el aumento del uso de metanfetaminas en México.

➔ Sheinbaum descarta cobro de impuestos a videojuegos: ‘Ya no se cobrará’; anuncia campañas: Claudia Sheinbaum informó que no se aplicará el impuesto a los videojuegos previsto en la Ley de Ingresos, al considerar que es difícil definir criterios claros

➔ Confirma la Guardia Costera de EU que entre las víctimas del accidente de la Marina mexicana hay un niño de 2 años: El avión, un modelo bimotor de transporte ligero, transportaba a cuatro miembros de la Marina mexicana y a cuatro civiles, incluyendo al menor

➔ Inflación aumentó en la primera quincena de diciembre; INPC creció 0.17 por ciento: El Inegi midió el cambio de los precios y registró un alza de precios del 3.72 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024

MUNDO

➔ Semar confirma 6 muertos en accidente de aeronave en Texas, tras hallazgo de cuerpo: En seguimiento a lo informado previamente a través de redes sociales, la Secretaría de Marina detalló que el hallazgo del cuerpo se logró gracias al trabajo conjunto con autoridades locales de Galveston, Texas

➔ Exasesor afirma que Netanyahu le encargó plan para eludir responsabilidad por el ataque de Hamás el 7 de octubre: Los críticos han acusado repetidamente a Netanyahu de negarse a aceptar la culpa por el ataque más mortífero en la historia de Israel

➔ El gobierno de Trump ofrece hasta 3 mil dólares para que migrantes se ‘autodeporten’: El Departamento de Seguridad Nacional comentó que este ‘incentivo’ es para que los migrantes puedan pasar las fiestas navideñas en casa

COAHUILA

➔ Coahuila: segundo lugar en exportaciones nacionales en el 3T de 2025, y noviembre presentó superávit comercial: Con un valor total de 17 mil 712 mdd en exportaciones, las mercancías manufactureras para el mercado exterior representaron el 98.2 por ciento para el estado coahuilense

➔ Paso de paisanos deja derrama de 30 millones en Monclova: El tránsito de connacionales previo a Navidad benefició al comercio, hoteles y servicios de la Región Centro

➔ Retraso en reapertura de frontera pone a prueba al sector ganadero de Coahuila: UGRC: El impacto al gremio ha sido económico, operativo y emocional, afortunadamente ha mejorado el precio de la carne en el mercado nacional, afirma Unión Ganadera

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ La realeza musical de 2025: reinan Bad Bunny, Taylor Swift y The Weeknd en el top del streaming: Colaboraciones, fórmulas repetidas, canciones latinas y hits globales dominaron el año en plataformas musicales... pero ¿es momento de renovar a los favoritos? Aquí te enlistamos a los grandes ganadores

➔ Crece la polémica: versiones aseguran que Yolanda Andrade no tendría control total sobre su vida: Las versiones de Gustavo Adolfo Infante, Javier Ceriani y Alejandro Zúñiga señalan a Marilé y a su pareja como responsables del manejo de la vida de la conductora, quien enfrenta problemas de salud desde hace varios años

➔ ¿Qué pasó? Hermana de Messi sufre accidente de tránsito y pospone su boda en Miami: Debido a esto, la boda que iba a celebrar el 3 de enero con Julián “Tuli” Arellano, entrenador del Inter Miami Sub-19, se pospone mientras continúa su recuperación en Rosario, Argentina

ESPECIAL

➔ ¿Los bancos estarán abiertos durante el 24 y 25 de diciembre?: Los días de asuetos pueden volverse obstáculos para los planes navideños; se recomienda estar atento con los horarios de trabajo

➔ Embajada y consulados de EU cerrarán durante las fiestas decembrinas: ¡Ay la visa! Las citas para entrevista de visa fue reagendada y se les informó en correo electrónico la nueva fecha