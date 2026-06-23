Las noticias más importantes del 23 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese...fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Recibo a muchas, pero no hago propaganda’... Sheinbaum contesta a madres buscadoras tras visita de ‘Merlín’: La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a críticas tras la visita del pato “Merlín” a Palacio Nacional y explicó su postura sobre encuentros con madres buscadoras

➔ Sheinbaum insiste en la necesidad de erradicar el nepotismo de la administración pública: Sheinbaum recordó que fue su administración la que promovió la reforma contra el nepotismo electoral

➔ Gobierno de Sheinbaum adquiere 42 tomógrafos de alta especialidad y uso de IA: Explicaron que el objetivo es reemplazar tecnología obsoleta por herramientas diagnósticas modernas que permitan elevar la calidad de la atención médica y reducir los tiempos de espera para los pacientes

➔ Pemex y Petrobras firman alianza de producción de hidrocarburos: Incluye el desarrollo de oportunidades en las áreas de exploración y producción y de procesos industriales

➔ ¿Adiós a los cobertores con la imagen de Omar García Harfuch?... el funcionario registra su nombre e imagen ante el IMPI: Omar García Harfuch cuenta con registros de marca ante el IMPI para proteger su nombre e imagen. El fenómeno coincide con el auge de productos inspirados en el secretario de Seguridad

MUNDO

➔ EU e Irán chocan por las inspecciones nucleares mientras avanza un plan para Ormuz: Según el mandatario, Donald Trump la visita de los inspectores se producirá ‘en el momento oportuno’, aunque precisó que ‘no hay prisa’

➔ Colombia se unirá al Escudo de las Américas tras victoria preliminar de Abelardo de la Espriella: Abelardo de la Espriella, considerado como político de ultraderecha, fue felicitado por sus homólogos políticos, como Donald Trump, Daniel Noboa, Javier Milei y Benjamin Netanyahu

➔ Afirma Trump que Irán acepta someterse al más alto nivel de inspecciones nucleares: A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario estadounidense se refiere también su compromiso con mantener el estrecho de Ormuz abierto “sin más bloqueo naval”

COAHUILA

➔ Selecciona Fiscalía de Coahuila a elementos para integrar nuevos grupos especializados de seguridad: Se integrarán nuevas unidades especializadas en combate al narcomenudeo y vigilancia carretera, como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad en Coahuila

➔ Diputado pide apoyo federal para médicos de Coahuila varados en Cuba: El diputado Fernando Rodríguez pidió la intervención del Gobierno federal ante la situación que enfrentan 15 médicos coahuilenses que realizan especialidades en Cuba, afectados por la crisis económica y la falta de servicios básicos

➔ ¿Dónde ver el Mundial en Saltillo? Parque Centro tiene más de 27 opciones gastronómicas para acompañar cada partido: Más que futbol, una experiencia para compartir

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Vas a ir? Pepe Madero, Los Claxons y Little Jesus encabezarán el debut del Saltillera Fest: La venta de boletos en línea comenzará el próximo 29 de junio a través del sitio Hot Ticket, a partir de las 12:00 horas

➔ Saraperos tropieza al doble ante Charros y deja ir la serie en Jalisco: Saltillo cayó en la doble cartelera ante los tapatíos y buscará ganar el tercer juego para evitar la barrida en el Panamericano

➔ Regresa el Football Camp Saltillo 2026 con actividades gratuitas para jóvenes de 8 a 16 años: El quarterback profesional Erick Miño realizará la segunda edición del Football Camp Saltillo el próximo 27 de junio en el campo Yaqui Heredia

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones

➔ Ley Seca para el partido de México vs. Chequia: ¿dónde en CDMX no venderán alcohol?: La medida para prohibir la venta de bebidas alcohólicas entrará en vigor a partir de las 15:00 horas del 24 de junio