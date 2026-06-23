Las noticias más importantes del 23 de junio en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Las noticias más importantes del 23 de junio en México
    Las noticias más importantes del 23 de junio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese...fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

‘Recibo a muchas, pero no hago propaganda’... Sheinbaum contesta a madres buscadoras tras visita de ‘Merlín’: La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a críticas tras la visita del pato “Merlín” a Palacio Nacional y explicó su postura sobre encuentros con madres buscadoras

Sheinbaum insiste en la necesidad de erradicar el nepotismo de la administración pública: Sheinbaum recordó que fue su administración la que promovió la reforma contra el nepotismo electoral

Gobierno de Sheinbaum adquiere 42 tomógrafos de alta especialidad y uso de IA: Explicaron que el objetivo es reemplazar tecnología obsoleta por herramientas diagnósticas modernas que permitan elevar la calidad de la atención médica y reducir los tiempos de espera para los pacientes

Pemex y Petrobras firman alianza de producción de hidrocarburos: Incluye el desarrollo de oportunidades en las áreas de exploración y producción y de procesos industriales

¿Adiós a los cobertores con la imagen de Omar García Harfuch?... el funcionario registra su nombre e imagen ante el IMPI: Omar García Harfuch cuenta con registros de marca ante el IMPI para proteger su nombre e imagen. El fenómeno coincide con el auge de productos inspirados en el secretario de Seguridad

MUNDO

EU e Irán chocan por las inspecciones nucleares mientras avanza un plan para Ormuz: Según el mandatario, Donald Trump la visita de los inspectores se producirá ‘en el momento oportuno’, aunque precisó que ‘no hay prisa’

Colombia se unirá al Escudo de las Américas tras victoria preliminar de Abelardo de la Espriella: Abelardo de la Espriella, considerado como político de ultraderecha, fue felicitado por sus homólogos políticos, como Donald Trump, Daniel Noboa, Javier Milei y Benjamin Netanyahu

Afirma Trump que Irán acepta someterse al más alto nivel de inspecciones nucleares: A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario estadounidense se refiere también su compromiso con mantener el estrecho de Ormuz abierto “sin más bloqueo naval”

COAHUILA

Selecciona Fiscalía de Coahuila a elementos para integrar nuevos grupos especializados de seguridad: Se integrarán nuevas unidades especializadas en combate al narcomenudeo y vigilancia carretera, como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad en Coahuila

Diputado pide apoyo federal para médicos de Coahuila varados en Cuba: El diputado Fernando Rodríguez pidió la intervención del Gobierno federal ante la situación que enfrentan 15 médicos coahuilenses que realizan especialidades en Cuba, afectados por la crisis económica y la falta de servicios básicos

¿Dónde ver el Mundial en Saltillo? Parque Centro tiene más de 27 opciones gastronómicas para acompañar cada partido: Más que futbol, una experiencia para compartir

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Vas a ir? Pepe Madero, Los Claxons y Little Jesus encabezarán el debut del Saltillera Fest: La venta de boletos en línea comenzará el próximo 29 de junio a través del sitio Hot Ticket, a partir de las 12:00 horas

Saraperos tropieza al doble ante Charros y deja ir la serie en Jalisco: Saltillo cayó en la doble cartelera ante los tapatíos y buscará ganar el tercer juego para evitar la barrida en el Panamericano

Regresa el Football Camp Saltillo 2026 con actividades gratuitas para jóvenes de 8 a 16 años: El quarterback profesional Erick Miño realizará la segunda edición del Football Camp Saltillo el próximo 27 de junio en el campo Yaqui Heredia

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones

Ley Seca para el partido de México vs. Chequia: ¿dónde en CDMX no venderán alcohol?: La medida para prohibir la venta de bebidas alcohólicas entrará en vigor a partir de las 15:00 horas del 24 de junio

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Diplomacia
Política

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El ex panista, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez anunció que presentó su registro ante Morena para buscar ser aspirante a la gubernatura del estado de Nuevo León.

Felipe de Jesús Cantú se apunta como aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Morena
La Fiscalía de Nayarit confirmó la captura de Carlos “N”, sobrino de “El Jardinero”, en un operativo con Marina; enfrenta cargos por armas y encubrimiento.

Detienen en Nayarit a sobrino de ‘El Jardinero’, presunto líder ligado al CJNG
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México activó la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en diversas zonas de la capital desde el miércoles 24 de junio.

Ley Seca para el partido de México vs. Chequia: ¿dónde en CDMX no venderán alcohol?
Usuarios de las redes sociales Facebook e Instagram y la app de mensajería WhatsApp reportaron fallas al no poder acceder a las plataformas.

¡No es tu internet! Reportan caída de WhatsApp, Facebook e Instagram la tarde del martes
Una pancarta con notas de cientos de simpatizantes para Nancy Guthrie, la madre desaparecida de Savannah Guthrie, afuera de la sala de redacción de KVOA el 6 de marzo de 2026, en Tucson, Arizona.

Nota de secuestro afirma que madre desaparecida de Nancy Guthrie, conocida periodista de EU, ha muerto
El secretario de Defensa Pete Hegseth ha estado haciendo gestiones en el Capitolio, incluso el lunes por la noche.

El Pentágono pide 80 mil millones de dólares más para la guerra con Irán
Teherán negó que la programación de alguna visita para examinar las instalaciones bombardeadas por Washington el año pasado

EU e Irán chocan por las inspecciones nucleares mientras avanza un plan para Ormuz
Colombia se unirá al Escudo de las Américas

Colombia se unirá al Escudo de las Américas tras victoria preliminar de Abelardo de la Espriella