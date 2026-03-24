Las noticias más importantes del 24 de marzo en México

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/ 24 marzo 2026
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    Las noticias más importantes del 24 de marzo en México Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Lidera Claudia Sheinbaum popularidad de los presidentes latinoamericanos: La mandataria mexicana tiene un 72.3 por ciento en cuanto a su imagen positiva, de acuerdo con la consultora CB Global Data

Se aprueba el Plan B de reforma electoral de Claudia Sheinbaum en comisiones del Senado: A pesar de su aprobación y traslado a pleno, senadores del PAN y el PRI han denunciado ‘centralismo’

Balacera en preparatoria Makárenko de Lázaro Cárdenas deja dos maestras muertas; detienen a un adolescente: Autoridades reportaron que un adolescente fue detenido tras una balacera en una preparatoria de Lázaro Cárdenas donde murieron dos docentes

Asegura Sheinbaum que cancelación de permisos a las ONG es resultado de evaluaciones técnicas del SAT: Explicó que las sanciones aplicadas a diversas asociaciones que responden a procesos iniciados por la autoridad tributaria y no a decisiones del Ejecutivo federal

Presenta Sheinbaum la Ley General contra el Feminicidio: El objetivo ahora es llevar ese enfoque a todo el territorio nacional mediante una Ley General sustentada en un artículo específico de la Constitución

MUNDO

Agentes del ICE ya patrullan aeropuertos en EU: lo que hay que saber: El despliegue ocurre en medio de la disputa por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, que ha provocado cierres, largas filas y vuelos perdidos

Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad de EU en sustitución de Kristi Noem: Lo anterior en sustitución de Kristi Noem, quien fue cesada por el presidente, Donald Trump, hace algunas semanas

Avionazo del Hércules C-130 en Colombia deja 69 muertos y 57 heridos: A pocos minutos de despegar, la aeronave militar se desplomó sobre una zona amazónica, dejando como cifra preliminar, 34 víctimas

COAHUILA

Activa Coahuila operativo de seguridad con más de 10 mil elementos; dan banderazo en Arteaga: La estrategia se basa en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno

Congreso de Coahuila cierra vacíos legales en delito de maltrato animal: El Congreso modificó el Código Penal para eliminar criterios subjetivos y permitir una mejor acreditación del delito

Llega a Saltillo exposición sobre el Penacho de Moctezuma: El Museo de las Aves presentará una muestra sobre el arte plumario, especies y el contexto histórico de esta pieza

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Repechaje del Mundial 2026... en 200 y 300 pesos, las entradas en Monterrey y Guadalajara: A pesar de precios accesibles, el repechaje rumbo al Mundial 2026 en México registra baja venta de boletos en Monterrey y Guadalajara

¿Qué fue de los protagonistas de Hannah Montana a 20 años de su estreno?: A dos décadas del fenómeno de Disney Channel, los protagonistas de Hannah Montana tomaron caminos muy distintos.

‘El Desaire’ cruza fronteras: llega a festival de cine en Nueva York: La historia dirigida por Gabriel Ramos y protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso continúa su paso por festivales internacionales

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El costo social del colapso de AHMSA

Beca Rita Cetina 2026: cómo recuperar el comprobante de registro y cuándo se entregará el apoyo: Familias pueden descargar el comprobante en el portal del programa mientras avanza la validación de beneficiarios

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Sheinbaum sostuvo que los incentivos fiscales que reciben los gasolineros deben reflejarse en precios más bajos para los ciudadanos.

Aprietan a gasolineros por incrementar precio de diésel
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos se reunieron de manera extraordinaria para discutir el dictamen enviado desde la presidencia de la república en materia electoral (Plan B). En la imagen, los integrantes de las comisiones votan para dar inicio a la discusión del Plan B.

Se aprueba el Plan B de reforma electoral de Claudia Sheinbaum en comisiones del Senado
Autoridades revisan publicaciones del adolescente que compartió mensajes incel antes del ataque

Adolescente que atacó preparatoria Makárenko publicó video con arma y mensajes incels antes del ataque
De acuerdo con el SAT, actualmente hay un padrón de 10 mil organizaciones donatarias en México.

Revoca SAT 270 donatarias por incumplir Ley de ISR
La cifra del IGAE fue de 104.1 en enero de 2026, viniendo de un valor en diciembre de 2025 de 106.1.

Enero arrancó con reducción mensual de 0.9% en la actividad económica en México
Esto ocurre en un momento especialmente delicado, marcado por el caos en los aeropuertos derivado de la escasez de personal tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad de EU en sustitución de Kristi Noem
Al momento Washington mantiene conversaciones con Teherán, mismas que han evitado una escalada mayor de las hostilidades, los delegados iraníes

Trump asegura que representantes de Irán ‘han acordado que nunca tendrán el arma nuclear’
En la imagen, Jared Isaacman administrador de la Agencia Espacial estadounidense. La NASA anunció un ambicioso plan de 20 mil mdd para acelerar el regreso a la Luna en 2028.

Da a conocer la NASA su ambicioso plan de 20 mil millones para regresar a la Luna en 2028