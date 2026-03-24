Las noticias más importantes del 24 de marzo en México
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA
CLIMA
➔ Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
MÉXICO
➔ Lidera Claudia Sheinbaum popularidad de los presidentes latinoamericanos: La mandataria mexicana tiene un 72.3 por ciento en cuanto a su imagen positiva, de acuerdo con la consultora CB Global Data
➔ Se aprueba el Plan B de reforma electoral de Claudia Sheinbaum en comisiones del Senado: A pesar de su aprobación y traslado a pleno, senadores del PAN y el PRI han denunciado ‘centralismo’
➔ Balacera en preparatoria Makárenko de Lázaro Cárdenas deja dos maestras muertas; detienen a un adolescente: Autoridades reportaron que un adolescente fue detenido tras una balacera en una preparatoria de Lázaro Cárdenas donde murieron dos docentes
➔ Asegura Sheinbaum que cancelación de permisos a las ONG es resultado de evaluaciones técnicas del SAT: Explicó que las sanciones aplicadas a diversas asociaciones que responden a procesos iniciados por la autoridad tributaria y no a decisiones del Ejecutivo federal
➔ Presenta Sheinbaum la Ley General contra el Feminicidio: El objetivo ahora es llevar ese enfoque a todo el territorio nacional mediante una Ley General sustentada en un artículo específico de la Constitución
MUNDO
➔ Agentes del ICE ya patrullan aeropuertos en EU: lo que hay que saber: El despliegue ocurre en medio de la disputa por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, que ha provocado cierres, largas filas y vuelos perdidos
➔ Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad de EU en sustitución de Kristi Noem: Lo anterior en sustitución de Kristi Noem, quien fue cesada por el presidente, Donald Trump, hace algunas semanas
➔ Avionazo del Hércules C-130 en Colombia deja 69 muertos y 57 heridos: A pocos minutos de despegar, la aeronave militar se desplomó sobre una zona amazónica, dejando como cifra preliminar, 34 víctimas
COAHUILA
➔ Activa Coahuila operativo de seguridad con más de 10 mil elementos; dan banderazo en Arteaga: La estrategia se basa en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno
➔ Congreso de Coahuila cierra vacíos legales en delito de maltrato animal: El Congreso modificó el Código Penal para eliminar criterios subjetivos y permitir una mejor acreditación del delito
➔ Llega a Saltillo exposición sobre el Penacho de Moctezuma: El Museo de las Aves presentará una muestra sobre el arte plumario, especies y el contexto histórico de esta pieza
ESPECTÁCULOS Y DEPORTES
➔ Repechaje del Mundial 2026... en 200 y 300 pesos, las entradas en Monterrey y Guadalajara: A pesar de precios accesibles, el repechaje rumbo al Mundial 2026 en México registra baja venta de boletos en Monterrey y Guadalajara
➔ ¿Qué fue de los protagonistas de Hannah Montana a 20 años de su estreno?: A dos décadas del fenómeno de Disney Channel, los protagonistas de Hannah Montana tomaron caminos muy distintos.
➔ ‘El Desaire’ cruza fronteras: llega a festival de cine en Nueva York: La historia dirigida por Gabriel Ramos y protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso continúa su paso por festivales internacionales
ESPECIAL
➔ SEMANARIO | El costo social del colapso de AHMSA
➔ Beca Rita Cetina 2026: cómo recuperar el comprobante de registro y cuándo se entregará el apoyo: Familias pueden descargar el comprobante en el portal del programa mientras avanza la validación de beneficiarios