Las noticias más importantes del 24 de marzo en México

CLIMA

➔ Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Lidera Claudia Sheinbaum popularidad de los presidentes latinoamericanos: La mandataria mexicana tiene un 72.3 por ciento en cuanto a su imagen positiva, de acuerdo con la consultora CB Global Data

➔ Se aprueba el Plan B de reforma electoral de Claudia Sheinbaum en comisiones del Senado: A pesar de su aprobación y traslado a pleno, senadores del PAN y el PRI han denunciado ‘centralismo’

➔ Balacera en preparatoria Makárenko de Lázaro Cárdenas deja dos maestras muertas; detienen a un adolescente: Autoridades reportaron que un adolescente fue detenido tras una balacera en una preparatoria de Lázaro Cárdenas donde murieron dos docentes

➔ Asegura Sheinbaum que cancelación de permisos a las ONG es resultado de evaluaciones técnicas del SAT: Explicó que las sanciones aplicadas a diversas asociaciones que responden a procesos iniciados por la autoridad tributaria y no a decisiones del Ejecutivo federal

➔ Presenta Sheinbaum la Ley General contra el Feminicidio: El objetivo ahora es llevar ese enfoque a todo el territorio nacional mediante una Ley General sustentada en un artículo específico de la Constitución

MUNDO

➔ Agentes del ICE ya patrullan aeropuertos en EU: lo que hay que saber: El despliegue ocurre en medio de la disputa por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, que ha provocado cierres, largas filas y vuelos perdidos

➔ Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad de EU en sustitución de Kristi Noem: Lo anterior en sustitución de Kristi Noem, quien fue cesada por el presidente, Donald Trump, hace algunas semanas

➔ Avionazo del Hércules C-130 en Colombia deja 69 muertos y 57 heridos: A pocos minutos de despegar, la aeronave militar se desplomó sobre una zona amazónica, dejando como cifra preliminar, 34 víctimas

COAHUILA

➔ Activa Coahuila operativo de seguridad con más de 10 mil elementos; dan banderazo en Arteaga: La estrategia se basa en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno

➔ Congreso de Coahuila cierra vacíos legales en delito de maltrato animal: El Congreso modificó el Código Penal para eliminar criterios subjetivos y permitir una mejor acreditación del delito

➔ Llega a Saltillo exposición sobre el Penacho de Moctezuma: El Museo de las Aves presentará una muestra sobre el arte plumario, especies y el contexto histórico de esta pieza

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Repechaje del Mundial 2026... en 200 y 300 pesos, las entradas en Monterrey y Guadalajara: A pesar de precios accesibles, el repechaje rumbo al Mundial 2026 en México registra baja venta de boletos en Monterrey y Guadalajara

➔ ¿Qué fue de los protagonistas de Hannah Montana a 20 años de su estreno?: A dos décadas del fenómeno de Disney Channel, los protagonistas de Hannah Montana tomaron caminos muy distintos.

➔ ‘El Desaire’ cruza fronteras: llega a festival de cine en Nueva York: La historia dirigida por Gabriel Ramos y protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso continúa su paso por festivales internacionales

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El costo social del colapso de AHMSA

➔ Beca Rita Cetina 2026: cómo recuperar el comprobante de registro y cuándo se entregará el apoyo: Familias pueden descargar el comprobante en el portal del programa mientras avanza la validación de beneficiarios