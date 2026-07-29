Las noticias más importantes del 29 de julio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta intensa a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Somos el cliente número 1’... Ebrard le responde a Trump sobre dudas de la importancia del T-MEC: Marcelo Ebrard respondió a Donald Trump sobre el T-MEC, defendió la relación comercial entre México y Estados Unidos y explicó el panorama de las negociaciones y la investigación bajo la Sección 301

➔ Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de venganza por cancelar contrato de Next Energy: Marina del Pilar afirmó que los ataques de Jaime Bonilla comenzaron tras cancelar un contrato de 40 mil millones de pesos con Next Energy

➔ Marina del Pilar presenta denuncia por audios filtrados; acusa una “emboscada” tras polémica por su visa: La mandataria aseguró que fue víctima de una “emboscada” y señaló al exgobernador Jaime Bonilla de haberla llevado a una reunión bajo el supuesto de ayudarla.

➔ La SEP efectúa cierre total de escuelas militarizadas en México: Tras el incidente en la Academia Doenitz, de Ciudad Madero, la SEP decidió que los fines y principios educativos de México no son compatibles con la modalidad militarizada

➔ ‘Me querían muerta’... Hijo de Julio César Chávez habría secuestrado 13 días a su ex novia, según nuevas revelaciones: La ex pareja de Omar Chávez aseguró que fue privada de la libertad durante 13 días y denunció agresiones físicas. El caso suma nuevas acusaciones contra el hijo de Julio César Chávez

MUNDO

➔ Trump afirma que le dará una ‘paliza’ a Irán tras ataque con misiles a tropas estadounidenses: Afirmó que Estados Unidos “les daría un duro golpe” y que Irán “recibiría una paliza” por los ataques nocturnos de Teherán

➔ Rusia acusa al fundador de Telegram, Pavel Durov, de ayudar al terrorismo: Durov, de 41 años, fue incluido en la lista internacional de personas buscadas y se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable

➔ Fiscalía de Bolivia acusa al expresidente Evo Morales de terrorismo por bloqueos viales: Durante mayo y junio se reportaron bloqueos y protestas en contra del presidente actual de Bolivia, Rodrigo Paz; los incidentes causaron fallecimientos y declives económicos

COAHUILA

➔ Aprueba Cabildo de Acuña, Coahuila informe financiero; aumenta ingreso por predial, pero egresos rebasan ingresos: El reporte financiero aprobado por mayoría refleja un mejor desempeño en la captación de recursos propios, aunque el ejercicio del gasto fue mayor durante el periodo evaluado

➔ Hoteles de Coahuila alcanzan hasta 45% de ocupación en vacaciones; Pueblos Mágicos salvan la temporada: La entidad recibe turistas del interior del estado, así como de Texas, Tamaulipas y Nuevo León

➔ Un gato y tres lomitos dan positivo a miasis por gusano barrenador en Saltillo: Animales domésticos dieron positivo a gusano barrenador. Esto se suman a los 52 casos ya registrados y activos en Coahuila

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Karely Ruiz: reportan intento de secuestro; roban efectivo, joyas y agreden a su esposo en Nuevo León: Autoridades investigan presunto asalto a la casa de Karely Ruiz en Nuevo León; los responsables habrían robado dinero, joyas y otros objetos de valor

➔ Juegos Centroamericanos 2026: México Femenil Sub-23 empata 0-0 con Puerto Rico: El equipo dirigido por Vanessa Martínez intentó encontrar el triunfo durante la segunda mitad, pero no logró romper el orden defensivo de su rival

➔ FIFA abre expediente contra jugadores de Argentina por violencia en la Final del Mundial, además de mensajes políticos: Elementos de la selección argentina enfrentan cargos disciplinarios por los incidentes al terminar el partido, además, la AFA es investigada por la exhibición de una pancarta sobre las Islas Malvinas en el duelo contra Inglaterra

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas

➔ Calendario SEP 2026-2027: ¿Cuándo es el primer día de clases oficial y el primer puente?: El calendario ofrece una guía completa para familias, docentes y alumnos