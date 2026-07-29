Las noticias más importantes del 29 de julio en México

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

‘Somos el cliente número 1’... Ebrard le responde a Trump sobre dudas de la importancia del T-MEC: Marcelo Ebrard respondió a Donald Trump sobre el T-MEC, defendió la relación comercial entre México y Estados Unidos y explicó el panorama de las negociaciones y la investigación bajo la Sección 301

Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de venganza por cancelar contrato de Next Energy: Marina del Pilar afirmó que los ataques de Jaime Bonilla comenzaron tras cancelar un contrato de 40 mil millones de pesos con Next Energy

Marina del Pilar presenta denuncia por audios filtrados; acusa una “emboscada” tras polémica por su visa: La mandataria aseguró que fue víctima de una “emboscada” y señaló al exgobernador Jaime Bonilla de haberla llevado a una reunión bajo el supuesto de ayudarla.

La SEP efectúa cierre total de escuelas militarizadas en México: Tras el incidente en la Academia Doenitz, de Ciudad Madero, la SEP decidió que los fines y principios educativos de México no son compatibles con la modalidad militarizada

‘Me querían muerta’... Hijo de Julio César Chávez habría secuestrado 13 días a su ex novia, según nuevas revelaciones: La ex pareja de Omar Chávez aseguró que fue privada de la libertad durante 13 días y denunció agresiones físicas. El caso suma nuevas acusaciones contra el hijo de Julio César Chávez

MUNDO

Trump afirma que le dará una ‘paliza’ a Irán tras ataque con misiles a tropas estadounidenses: Afirmó que Estados Unidos “les daría un duro golpe” y que Irán “recibiría una paliza” por los ataques nocturnos de Teherán

Rusia acusa al fundador de Telegram, Pavel Durov, de ayudar al terrorismo: Durov, de 41 años, fue incluido en la lista internacional de personas buscadas y se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable

Fiscalía de Bolivia acusa al expresidente Evo Morales de terrorismo por bloqueos viales: Durante mayo y junio se reportaron bloqueos y protestas en contra del presidente actual de Bolivia, Rodrigo Paz; los incidentes causaron fallecimientos y declives económicos

COAHUILA

Aprueba Cabildo de Acuña, Coahuila informe financiero; aumenta ingreso por predial, pero egresos rebasan ingresos: El reporte financiero aprobado por mayoría refleja un mejor desempeño en la captación de recursos propios, aunque el ejercicio del gasto fue mayor durante el periodo evaluado

Hoteles de Coahuila alcanzan hasta 45% de ocupación en vacaciones; Pueblos Mágicos salvan la temporada: La entidad recibe turistas del interior del estado, así como de Texas, Tamaulipas y Nuevo León

Un gato y tres lomitos dan positivo a miasis por gusano barrenador en Saltillo: Animales domésticos dieron positivo a gusano barrenador. Esto se suman a los 52 casos ya registrados y activos en Coahuila

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Karely Ruiz: reportan intento de secuestro; roban efectivo, joyas y agreden a su esposo en Nuevo León: Autoridades investigan presunto asalto a la casa de Karely Ruiz en Nuevo León; los responsables habrían robado dinero, joyas y otros objetos de valor

Juegos Centroamericanos 2026: México Femenil Sub-23 empata 0-0 con Puerto Rico: El equipo dirigido por Vanessa Martínez intentó encontrar el triunfo durante la segunda mitad, pero no logró romper el orden defensivo de su rival

FIFA abre expediente contra jugadores de Argentina por violencia en la Final del Mundial, además de mensajes políticos: Elementos de la selección argentina enfrentan cargos disciplinarios por los incidentes al terminar el partido, además, la AFA es investigada por la exhibición de una pancarta sobre las Islas Malvinas en el duelo contra Inglaterra

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas

Calendario SEP 2026-2027: ¿Cuándo es el primer día de clases oficial y el primer puente?: El calendario ofrece una guía completa para familias, docentes y alumnos

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Con la medida, alrededor de 300 estudiantes matriculados en el plantel tendrán que ser reubicados.

Ordena SEP cierre de academia militarizada en Puebla
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro del T-MEC.

‘Somos el cliente número 1’... Ebrard le responde a Trump sobre dudas de la importancia del T-MEC
Sin más detalles, la mandataria dijo que su Administración está dialogando con el nuevo Ejecutivo e insistió en que “no queremos la ruptura de las relaciones”.

Sheinbaum revela contacto con Fujimori para ‘avanzar’ en normalización de las relaciones con Perú
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer que presentó una denuncia.

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afia Said, viuda de embajador mexicano, exige resultados

Safia Said, viuda de embajador mexicano, exige resultados tras dos años por caso de despojo en la CDMX
Padres de familia denuncian ‘novatadas’ en escuela rural de Chiapas

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Por qué Irán no tiene prisa por reanudar las conversaciones con EU

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Evo Morales es acusado de terrorismo

Fiscalía de Bolivia acusa al expresidente Evo Morales de terrorismo por bloqueos viales