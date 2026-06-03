Las noticias más importantes del 3 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese... temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ AMLO reaparece para defender a Sheinbaum y se lanza contra Trump: “Ojalá que vuelva a gobernar como antes”: Desde Palenque, Chiapas, escribió que “por el bien de todos, que regrese el otro Trump”

➔ Así fue el momento en el que hombres armados ingresaron al domicilio de la periodista Roxana Guzmán (VIDEO): Roxana Guzmán permanece desaparecida tras ser sacada por hombres armados de su casa en Nanchital; autoridades mantienen operativo de búsqueda

➔ ‘Todo iba bien’... Sheinbaum reconoce que caso CIA en Chihuahua afectó relación con EU: La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la relación entre México y Estados Unidos atravesaba uno de sus mejores momentos de cooperación hasta la aparición del denominado caso CIA en Chihuahua

➔ Revocan visas de tres funcionarios de Morena: Se ha destacado la supuesta revocación de visas de los morenistas: Alfonso Durazo, Américo Villarreal y Brighite Granados

➔ EU investiga a Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos vínculos con el crimen organizado: Estados Unidos investiga a gobernadores de Sonora y Tamaulipas por presuntos vínculos con crimen organizado y huachicol, reporta Los Angeles Times

MUNDO

➔ Markwayne Mullin queda impresionado con cooperación de Sheinbaum: El 21 de mayo, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunió con Sheinbaum en plena tensión política entre ambos países

➔ Reporta EU primer caso de gusano barrenador en Texas; activan cuarentenas y medidas de contención: Productores ganaderos en la Unión Americana encienden alertas ante el avance de esta plaga

➔ FBI mata a tiros a hombre que retenía rehenes en California: Los rehenes fueron encontrados ilesos dentro del edificio en el centro de Bakersfield que alberga un banco y una oficina del distrito escolar

COAHUILA

➔ Monclova: Síndico de quiebra confirma autorización para subastar AHMSA y Minosa: En un plazo de tres días deberán presentarse las bases para la venta de la acerera

➔ Coahuila: la Narro evita nueva huelga; SUTUAAAN acepta propuesta salarial: Con más del 70 por ciento de los votos, los trabajadores votaron por concluir el conflicto; el acuerdo contempla un incremento salarial del 4 por ciento retroactivo a mayo y la espera de recursos federales para homologar sueldos al salario mínimo

➔ Dan última oportunidad a remisos para regularizar su cartilla militar en la Región Sureste: El llamado está dirigido a hombres de las clases 1990 a 2006 de cinco municipios de la Región Sureste que aún no han concluido el trámite del Servicio Militar Nacional

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Con sello coahuilense! Filman en Texas película producida por la cineasta Olga Segura: La cineasta originaria de Coahuila, a través de su casa productora, realiza esta semana el rodaje de ‘Verano’, bajo la dirección de Leo Aguirre

➔ ¡Qué escándalo! Ela Vidal habría sido infiel a Drake Bell con el mánager de Aleks Syntek: La revista TV Notas aseguró que la pareja atraviesa una crisis sentimental en medio del presunto embarazo de la productora audiovisual

➔ Mundial 2026: Japón rechaza las instalaciones de Tigres y cambia de sede en Monterrey; ¿dónde entrenará?: Los nipones modificaron de último momento su sede de entrenamientos en Monterrey, tras no quedar conforme con las canchas del Centro de Entrenamiento Tigres

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Linnet sufrió violencia, fue obligada a embarazarse y su marido le arrebató a sus hijos

➔ ¿Cuál es la fecha límite para registrar tu línea móvil con la CURP?: Descubre el último día para registrar tu línea con la CURP y qué pasará con tu servicio telefónico según los datos más recientes de las autoridades.

➔ ¿Es mejor que el Olinia de Sheinbaum?... Tlaxcala lanza su propio auto eléctrico; se carga con el sol y cuesta menos de 100 mil pesos: TT Automotriz presentó el TT01, un auto eléctrico mexicano que funciona con energía solar y costará 90 mil pesos