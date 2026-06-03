Las noticias más importantes del 3 de junio en México

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    Las noticias más importantes del 3 de junio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese... temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

AMLO reaparece para defender a Sheinbaum y se lanza contra Trump: “Ojalá que vuelva a gobernar como antes”: Desde Palenque, Chiapas, escribió que “por el bien de todos, que regrese el otro Trump”

Así fue el momento en el que hombres armados ingresaron al domicilio de la periodista Roxana Guzmán (VIDEO): Roxana Guzmán permanece desaparecida tras ser sacada por hombres armados de su casa en Nanchital; autoridades mantienen operativo de búsqueda

‘Todo iba bien’... Sheinbaum reconoce que caso CIA en Chihuahua afectó relación con EU: La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la relación entre México y Estados Unidos atravesaba uno de sus mejores momentos de cooperación hasta la aparición del denominado caso CIA en Chihuahua

Revocan visas de tres funcionarios de Morena: Se ha destacado la supuesta revocación de visas de los morenistas: Alfonso Durazo, Américo Villarreal y Brighite Granados

EU investiga a Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos vínculos con el crimen organizado: Estados Unidos investiga a gobernadores de Sonora y Tamaulipas por presuntos vínculos con crimen organizado y huachicol, reporta Los Angeles Times

MUNDO

Markwayne Mullin queda impresionado con cooperación de Sheinbaum: El 21 de mayo, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunió con Sheinbaum en plena tensión política entre ambos países

Reporta EU primer caso de gusano barrenador en Texas; activan cuarentenas y medidas de contención: Productores ganaderos en la Unión Americana encienden alertas ante el avance de esta plaga

FBI mata a tiros a hombre que retenía rehenes en California: Los rehenes fueron encontrados ilesos dentro del edificio en el centro de Bakersfield que alberga un banco y una oficina del distrito escolar

COAHUILA

Monclova: Síndico de quiebra confirma autorización para subastar AHMSA y Minosa: En un plazo de tres días deberán presentarse las bases para la venta de la acerera

Coahuila: la Narro evita nueva huelga; SUTUAAAN acepta propuesta salarial: Con más del 70 por ciento de los votos, los trabajadores votaron por concluir el conflicto; el acuerdo contempla un incremento salarial del 4 por ciento retroactivo a mayo y la espera de recursos federales para homologar sueldos al salario mínimo

Dan última oportunidad a remisos para regularizar su cartilla militar en la Región Sureste: El llamado está dirigido a hombres de las clases 1990 a 2006 de cinco municipios de la Región Sureste que aún no han concluido el trámite del Servicio Militar Nacional

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Con sello coahuilense! Filman en Texas película producida por la cineasta Olga Segura: La cineasta originaria de Coahuila, a través de su casa productora, realiza esta semana el rodaje de ‘Verano’, bajo la dirección de Leo Aguirre

¡Qué escándalo! Ela Vidal habría sido infiel a Drake Bell con el mánager de Aleks Syntek: La revista TV Notas aseguró que la pareja atraviesa una crisis sentimental en medio del presunto embarazo de la productora audiovisual

Mundial 2026: Japón rechaza las instalaciones de Tigres y cambia de sede en Monterrey; ¿dónde entrenará?: Los nipones modificaron de último momento su sede de entrenamientos en Monterrey, tras no quedar conforme con las canchas del Centro de Entrenamiento Tigres

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Linnet sufrió violencia, fue obligada a embarazarse y su marido le arrebató a sus hijos

¿Cuál es la fecha límite para registrar tu línea móvil con la CURP?: Descubre el último día para registrar tu línea con la CURP y qué pasará con tu servicio telefónico según los datos más recientes de las autoridades.

¿Es mejor que el Olinia de Sheinbaum?... Tlaxcala lanza su propio auto eléctrico; se carga con el sol y cuesta menos de 100 mil pesos: TT Automotriz presentó el TT01, un auto eléctrico mexicano que funciona con energía solar y costará 90 mil pesos

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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¿Revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas? Américo Villarreal lo niega
Manuel Farías envió una sexta carta a Claudia Sheinbaum desde El Altiplano, donde denuncia presuntas irregularidades en su proceso penal.

Desde El Altiplano, Manuel Farías envía sexta carta a Sheinbaum y acusa a Semar de obstruir su defensa

La función de estos elementos es contribuir a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Secretaría de la Defensa refuerza la seguridad en Sinaloa con 90 elementos de Fuerzas Especiales
Leticia Hidalgo, madre de Roy, fundó Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León FUNDENL, quienes buscan a víctimas de desaparición forzada.

Nuevo León registra en promedio tres desapariciones diarias: Fundenl
El reconocimiento por parte del presidente de la tensa llamada con Netanyahu, que incluyó palabrotas, es una señal de la creciente presión que enfrenta para resolver la guerra con Irán.

Trump confirma que llamó ‘loco’ a Netanyahu y dice que Israel complica las negociaciones con Irán
La Cámara de Representantes ordena a Trump terminar la guerra

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