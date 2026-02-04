Las noticias más importantes del 4 de febrero en México

CLIMA

Masa de Aire Frío cubrirá a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Pemex reduce su deuda un 25% y acelera inversión: el plan maestro para 2026 de la 4T: Pemex logra reducir su deuda un 25% y anuncia inversión histórica de 427 mil mdp para 2026. Conoce las metas de producción y transición energética en México

México y EU lanzan plan sobre minerales críticos; Ebrard dice que habrá plan de trabajo conjunto: Economía celebró el acuerdo y anticipó un plan de trabajo conjunto con Cancillería, bajo el argumento de cuidar el abasto para la industria

Ejército y Sheinbaum cambian las reglas del Servicio Militar Nacional... todo lo que necesitas saber: El Servicio Militar Nacional en México reduce su duración a 13 semanas. Conoce los cambios, requisitos, fechas, sorteo, modalidad Encuadrados y el papel de mujeres voluntarias

¿Qué es el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar? Aquí te explicamos: Por medio de inversiones mixtas se espera fortalecer sectores estratégicos como el energético y el transporte; es un modelo distinto a las APP

Sheinbaum dice que 2026 será mejor y prepara anuncios de inversión para energía: En un encuentro con empresarias, el gobierno federal volvió a colocar la inversión como eje de su mensaje económico

MUNDO

La Casa Blanca celebra la captura de 4 mil migrantes ilegales en Minneapolis: Autoridades federales aseguraron que los migrantes detenidos habían participado en delitos o eran parte del crimen organizado

‘#NiloIntentes’ campaña de EU contra la desinformación migratoria en TikTok: La embajada de los Estados Unidos en México, al igual que el Consulado, utilizan el hashtag ‘NiloIntentes’ para prevenir la desinformación del cruce fronterizo de manera ilegal

Hombre acusado de intentar asesinar a Trump fue condenado a cadena perpetua: La defensa no está de acuerdo con el agravante de terrorismo y porque el acusado tiene ya 60 años de edad, por lo que apelará la sentencia

COAHUILA

Como Liam Conejo, autoridades migratorias detuvieron a más de 190 niños migrantes coahuilenses y los deportaron: Al menos 174 niños fueron retornados al país sin ser acompañados por su familia

Congreso de Coahuila llama a municipios a resguardar animales en contingencias climáticas y reforzar esterilización: En Coahuila existen aproximadamente más de 3 millones de perros, de los cuales únicamente un millón cuenta con un hogar

En 2025, el Ayuntamiento de Saltillo realizó 20 mil notificaciones por embargo: Tras los avisos por adeudos del impuesto predial, casi el 90 por ciento de los contribuyentes notificados, regularizaron su situación, de acuerdo con la Tesorería Municipal

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Jon Bon Jovi y Chris Pratt presentarán a los equipos en el Super Bowl LX: La NFL confirmó que ambos anunciarán la salida al campo de los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, respectivamente, en la ceremonia previa

Dará show Elías Medina en Saltillo: boletos, fecha y dónde comprarlos: El cantautor regio se presentará con su espectáculo el próximo 28 de marzo en el Lienzo Charro Profesor Enrique González Treviño

Preparen la alarma: BTS vuelve a los escenarios con concierto global en Netflix: Tras concluir su servicio militar, la agrupación regresará oficialmente con un concierto en vivo desde Seúl que será transmitido a más de 190 países a través de la plataforma

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | México apaga motores en la carrera espacial

Simulacro sísmico activará alerta en teléfonos y altavoces este 18 de febrero en estos lugares: La alerta sísmica se activará de manera simultánea en celulares y altavoces públicos durante el simulacro programado para el 18 de febrero

