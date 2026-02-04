Las noticias más importantes del 4 de febrero en México

CLIMA

➔ Masa de Aire Frío cubrirá a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Pemex reduce su deuda un 25% y acelera inversión: el plan maestro para 2026 de la 4T: Pemex logra reducir su deuda un 25% y anuncia inversión histórica de 427 mil mdp para 2026. Conoce las metas de producción y transición energética en México

➔ México y EU lanzan plan sobre minerales críticos; Ebrard dice que habrá plan de trabajo conjunto: Economía celebró el acuerdo y anticipó un plan de trabajo conjunto con Cancillería, bajo el argumento de cuidar el abasto para la industria

➔ Ejército y Sheinbaum cambian las reglas del Servicio Militar Nacional... todo lo que necesitas saber: El Servicio Militar Nacional en México reduce su duración a 13 semanas. Conoce los cambios, requisitos, fechas, sorteo, modalidad Encuadrados y el papel de mujeres voluntarias

➔ ¿Qué es el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar? Aquí te explicamos: Por medio de inversiones mixtas se espera fortalecer sectores estratégicos como el energético y el transporte; es un modelo distinto a las APP

➔ Sheinbaum dice que 2026 será mejor y prepara anuncios de inversión para energía: En un encuentro con empresarias, el gobierno federal volvió a colocar la inversión como eje de su mensaje económico

MUNDO

➔ La Casa Blanca celebra la captura de 4 mil migrantes ilegales en Minneapolis: Autoridades federales aseguraron que los migrantes detenidos habían participado en delitos o eran parte del crimen organizado

➔ ‘#NiloIntentes’ campaña de EU contra la desinformación migratoria en TikTok: La embajada de los Estados Unidos en México, al igual que el Consulado, utilizan el hashtag ‘NiloIntentes’ para prevenir la desinformación del cruce fronterizo de manera ilegal

➔ Hombre acusado de intentar asesinar a Trump fue condenado a cadena perpetua: La defensa no está de acuerdo con el agravante de terrorismo y porque el acusado tiene ya 60 años de edad, por lo que apelará la sentencia

COAHUILA

➔ Como Liam Conejo, autoridades migratorias detuvieron a más de 190 niños migrantes coahuilenses y los deportaron: Al menos 174 niños fueron retornados al país sin ser acompañados por su familia

➔ Congreso de Coahuila llama a municipios a resguardar animales en contingencias climáticas y reforzar esterilización: En Coahuila existen aproximadamente más de 3 millones de perros, de los cuales únicamente un millón cuenta con un hogar

➔ En 2025, el Ayuntamiento de Saltillo realizó 20 mil notificaciones por embargo: Tras los avisos por adeudos del impuesto predial, casi el 90 por ciento de los contribuyentes notificados, regularizaron su situación, de acuerdo con la Tesorería Municipal

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Jon Bon Jovi y Chris Pratt presentarán a los equipos en el Super Bowl LX: La NFL confirmó que ambos anunciarán la salida al campo de los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, respectivamente, en la ceremonia previa

➔ Dará show Elías Medina en Saltillo: boletos, fecha y dónde comprarlos: El cantautor regio se presentará con su espectáculo el próximo 28 de marzo en el Lienzo Charro Profesor Enrique González Treviño

➔ Preparen la alarma: BTS vuelve a los escenarios con concierto global en Netflix: Tras concluir su servicio militar, la agrupación regresará oficialmente con un concierto en vivo desde Seúl que será transmitido a más de 190 países a través de la plataforma

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | México apaga motores en la carrera espacial

➔ Simulacro sísmico activará alerta en teléfonos y altavoces este 18 de febrero en estos lugares: La alerta sísmica se activará de manera simultánea en celulares y altavoces públicos durante el simulacro programado para el 18 de febrero