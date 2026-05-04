Las noticias más importantes del 4 de mayo en México

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    Las noticias más importantes del 4 de mayo en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sindicato Minero acusa presencia del crimen organizado en más minas: Napoleón Gómez Urrutia denunció que el caso Camino Rojo no es el único con presunta intervención criminal

Sheinbaum revela que Guardia Nacional protege a Rocha Moya tras pedir licencia como gobernador... ‘Como a cualquier otro’: La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rubén Rocha Moya cuenta con protección de la Guardia Nacional tras solicitar licencia como gobernador de Sinaloa

Vinculan a proceso al ‘El Jardinero’, supuesto número dos del CJNG: Según la Secretaría de Seguridad, se desplegaron 500 elementos de la Marina para interceptar a Audias ‘N’, quien se resguardaba en una cabaña en Nayarit, con un aproximado de 60 personas armadas

‘Es tiempo de estar con el pueblo y a Ariadna Montiel le corresponde eso’: Sheinbaum: La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el nombramiento de Ariadna Montiel en Morena y reiteró el compromiso con la honestidad y el combate a la corrupción

Luisa María Alcalde explica la solicitud formal de extradición contra Rocha Moya; EU no acreditó urgencia: Luisa María Alcalde detalla por qué no procedió la solicitud de detención provisional contra Rocha Moya y qué falta para avanzar en el proceso de extradición

MUNDO

¿El Chapo regresará a México? Juez Brian Cogan desecha la solicitud: Desde su encierro en una prisión de máxima seguridad, El Chapo ha mandado varias cartas apelando a su situación de condena perpetua

OMS descarta alto riesgo de contagio tras brote de hantavirus en crucero; reportan 3 muertes: OMS informa sobre brote de hantavirus en crucero en el Atlántico; reportan tres fallecimientos

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja un herido por las fuerzas del orden: La sede del Gobierno Federal de EU fue cerrada temporalmente; periodistas fueron llevados a la sala de prensa

COAHUILA

Primera etapa de entrega de semilla en zonas rurales de Saltillo está por concluir: Fueron entregadas 40 toneladas de semilla de sorgo en esta primera fase

CEIS en Monclova fortalecerá inteligencia, prevención y capacitación policial: Alcalde: El centro reforzará áreas como inteligencia, monitoreo y prevención del delito

Coahuila, referente de seguridad rumbo a elecciones: secretario de Gobierno: El funcionario atribuye los niveles de bienestar a un compromiso conjunto entre sociedad y gobierno

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Met Gala 2026: arte, moda y estrellas brillan en Nueva York: El regreso de figuras como Beyoncé, Katy Perry se complementó el evento en Nueva York con estrellas modernas como Lis,a Jisoo, Sabrina Carpenter y más

‘El Desaire’ conquista Houston: suma cuatro premios internacionales: El filme de Gabriel Ramos destaca en el Houston Int’l Film Festival con reconocimientos a Mejor Película, Dirección, Fotografía y Actriz

Coahuilense Santiago García Melo conquista la Copa Norte de Golf 2026: El coahuilense Santiago García Melo se llevó la Copa Norte Álvaro de Cosío en Tampico y confirmó su buen momento tras su reciente título en la Copa Alianza del Pacífico en Lima

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Hércules, un pueblo que va quedando solo

Las cartas de ‘El Chapo’ Guzmán, esto dicen: En enero de 2017, Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos, donde se le condenó a cadena perpetua

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La decisión ocurrió entre falta de permisos de grabación y protestas de grupos indígenas.

Protestas frenan misa ligada a Cortés y Malinche en la Catedral
Ulises Lara, vocero de la FGR y fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, informa avances del caso de agentes de la CIA

50 agentes serán interrogados por la FGR por caso de la CIA en Chihuahua
Audias ‘N’, alias ‘El Jardinero’, fue vinculado a proceso por posesión de armas exclusivas del Ejército

Vinculan a proceso al ‘El Jardinero’, supuesto número dos del CJNG
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa; Omar García Harfuh, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; y Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa, en las instalaciones de la Novena Zona Militar.

¿Cuál es el paradero de Rocha Moya tras tomarse licencia? Harfuch esclarece
Humo elevándose tras un ataque con drones a la refinería y terminal petrolera de Tuapse, Rusia.

¿Cómo podría afectar el alza de combustibles a los ataques ucranianos a instalaciones petroleras rusas?
Un informe del Servicio Secreto de Estados Unidos alertó esta tarde de presuntos disparos cerca de la Casa Blanca, por lo que se ha puesto el edificio en cierre temporal.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja un herido por las fuerzas del orden
Brian Cogan desecha las solicitudes de Joaquín Guzmán, el Chapo

¿El Chapo regresará a México? Juez Brian Cogan desecha la solicitud
El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo‘, solicitó en una de varias cartas enviadas a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York su extradición a México.

Las cartas de ‘El Chapo’ Guzmán, esto dicen