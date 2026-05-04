Las noticias más importantes del 4 de mayo en México

CLIMA

➔ Se aproxima Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sindicato Minero acusa presencia del crimen organizado en más minas: Napoleón Gómez Urrutia denunció que el caso Camino Rojo no es el único con presunta intervención criminal

➔ Sheinbaum revela que Guardia Nacional protege a Rocha Moya tras pedir licencia como gobernador... ‘Como a cualquier otro’: La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rubén Rocha Moya cuenta con protección de la Guardia Nacional tras solicitar licencia como gobernador de Sinaloa

➔ Vinculan a proceso al ‘El Jardinero’, supuesto número dos del CJNG: Según la Secretaría de Seguridad, se desplegaron 500 elementos de la Marina para interceptar a Audias ‘N’, quien se resguardaba en una cabaña en Nayarit, con un aproximado de 60 personas armadas

➔ ‘Es tiempo de estar con el pueblo y a Ariadna Montiel le corresponde eso’: Sheinbaum: La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el nombramiento de Ariadna Montiel en Morena y reiteró el compromiso con la honestidad y el combate a la corrupción

➔ Luisa María Alcalde explica la solicitud formal de extradición contra Rocha Moya; EU no acreditó urgencia: Luisa María Alcalde detalla por qué no procedió la solicitud de detención provisional contra Rocha Moya y qué falta para avanzar en el proceso de extradición

MUNDO

➔ ¿El Chapo regresará a México? Juez Brian Cogan desecha la solicitud: Desde su encierro en una prisión de máxima seguridad, El Chapo ha mandado varias cartas apelando a su situación de condena perpetua

➔ OMS descarta alto riesgo de contagio tras brote de hantavirus en crucero; reportan 3 muertes: OMS informa sobre brote de hantavirus en crucero en el Atlántico; reportan tres fallecimientos

➔ Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja un herido por las fuerzas del orden: La sede del Gobierno Federal de EU fue cerrada temporalmente; periodistas fueron llevados a la sala de prensa

COAHUILA

➔ Primera etapa de entrega de semilla en zonas rurales de Saltillo está por concluir: Fueron entregadas 40 toneladas de semilla de sorgo en esta primera fase

➔ CEIS en Monclova fortalecerá inteligencia, prevención y capacitación policial: Alcalde: El centro reforzará áreas como inteligencia, monitoreo y prevención del delito

➔ Coahuila, referente de seguridad rumbo a elecciones: secretario de Gobierno: El funcionario atribuye los niveles de bienestar a un compromiso conjunto entre sociedad y gobierno

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Met Gala 2026: arte, moda y estrellas brillan en Nueva York: El regreso de figuras como Beyoncé, Katy Perry se complementó el evento en Nueva York con estrellas modernas como Lis,a Jisoo, Sabrina Carpenter y más

➔ ‘El Desaire’ conquista Houston: suma cuatro premios internacionales: El filme de Gabriel Ramos destaca en el Houston Int’l Film Festival con reconocimientos a Mejor Película, Dirección, Fotografía y Actriz

➔ Coahuilense Santiago García Melo conquista la Copa Norte de Golf 2026: El coahuilense Santiago García Melo se llevó la Copa Norte Álvaro de Cosío en Tampico y confirmó su buen momento tras su reciente título en la Copa Alianza del Pacífico en Lima

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Hércules, un pueblo que va quedando solo

➔ Las cartas de ‘El Chapo’ Guzmán, esto dicen: En enero de 2017, Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos, donde se le condenó a cadena perpetua