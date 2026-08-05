Las noticias más importantes del 5 de agosto en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta intensa a México con 96 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Asesinan al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán (Video): El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos mientras transmitía en vivo desde Culiacán. El ataque quedó registrado en video y la Fiscalía ya investiga el caso

➔ EU ofrece hasta 102 mdd por líderes del CJNG y cancela visas a 65 familiares y colaboradores: Estados Unidos anunció recompensas por hasta 102 mdd contra ocho líderes del CJNG y revocó visas a 65 familiares y colaboradores.

➔ Cae célula del CJNG en España; traficaban droga en vainilla: En operativo de Policía de España, detienen a 13 presuntos integrantes del grupo criminal; los acusan de delincuencia organizada y delitos contra la salud pública.

➔ Eleva Gobierno de EU a 25 millones de dólares recompensa por sucesor de ‘El Mencho’: El Departamento de Estado dio a conocer que hay recompensas por 100 millones de dólares por información para arrestar a cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

➔ Vinculan a proceso a Iván Martín ‘N’ por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez: Iván Martín fue vinculado a proceso por el feminicidio de Valeria Márquez. Permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

➔ Justifica INAH omisión sobre cena de la FIFA en el Castillo: El titular del instituto señaló que la información que se reserva es con el objetivo de no entorpecer las investigaciones.

MUNDO

➔ ¿Quién es Kirill Basin? Candidato demócrata al Congreso de Hawái arrestado tras un altercado en la playa: Kirill Basin, candidato demócrata al segundo distrito congresional de Hawái, fue arrestado después de que la policía alegara que amenazó con un cuchillo a una persona que se encontraba en la playa.

➔ Concluyen demócratas que agentes de ICE ocultaron pruebas en muerte de migrante en Houston: Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos.

➔ Una intimidante unidad de misiles norcoreana se despliega en Rusia para la guerra en Ucrania: Rusia prevé que el despliegue incluya 120 misiles balísticos norcoreanos y seis lanzadores.

COAHUILA

➔ Estadounidense, presunto multihomicida de la Espinoza Mireles, llevaba meses viviendo en Saltillo: vecinos: Habitantes de la colonia aseguran que la pareja convivía en el domicilio desde hacía meses y que no conocían conflictos visibles entre ellos.

➔ ‘Su legado seguirá inspirando a generaciones de fotógrafos’: redes despiden a familia víctima de ataque en Saltillo: Organizaciones, fotógrafos y amigos recordaron la trayectoria y calidad humana de Ana Laura de León y Emmanuel Montero, además de expresar sus condolencias por la muerte de Jaqueline Mora de León

➔ Ben, niño de tres años sustraído tras multihomicidio en Saltillo, sería entregado a familiares: Pronnif: El menor quedó bajo tutela de la Procuraduría luego de la detención de su padre en Piedras Negras, quien es señalado por el homicidio de tres personas y la agresión con arma de fuego contra la madre del niño, quien permanece hospitalizada en estado grave.

➔ Litzy permanece grave tras recibir disparo en la cabeza durante multihomicidio en Saltillo: La mujer de 26 años fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS luego de resultar herida durante la agresión en la colonia Antonio Cárdenas, donde tres familiares perdieron la vida. Autoridades reportan un pronóstico reservado.

➔ El frutero ‘voyeur’ grabó, sin su consentimiento, a cerca de 100 mujeres en el Centro de Saltillo: Durante tres meses, alrededor de cien mujeres fueron grabadas mientras caminaban por el Centro Histórico de Saltillo. Los videos aparecieron en una cuenta de TikTok que reúne cientos de seguidores y miles de reacciones.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Madonna y Kylie Minogue hacen realidad la colaboración que sus fans esperaban: Las dos estrellas del pop presentaron juntas ‘Love Sensation (Afterhours Mix)’, una colaboración que llegará oficialmente a las plataformas esta semana.

➔ Gianni Infantino resiste en FIFA: recibe respaldo interno, pero Luis Figo exige su renuncia: La fallida venta de derechos comerciales desató disculpas a 211 federaciones, fracturas internas y una creciente rebelión antes de las elecciones de 2027.

➔ ¡Qué escándalo! Reportan hospitalización de Perez Hilton tras autolesionarse ante la cámara: El popular bloguero enfrentaba una crisis económica tras ser hospitalizado por una sepsis derivada de una úlcera y una trombosis venosa profunda en una pierna.

➔ Leagues Cup 2026: Messi lidera victoria del Inter Miami 4-2 ante Atlético de San Luis: La jornada dejó resultados opuestos para la Liga MX: León ganó como visitante y Querétaro cayó frente al FC Dallas en su debut del torneo