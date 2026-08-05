Las noticias más importantes del 5 de agosto en México

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    Las noticias más importantes del 5 de agosto en México
    Las noticias más importantes del 5 de agosto en México. Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA. VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México con 96 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

Asesinan al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán (Video): El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos mientras transmitía en vivo desde Culiacán. El ataque quedó registrado en video y la Fiscalía ya investiga el caso

EU ofrece hasta 102 mdd por líderes del CJNG y cancela visas a 65 familiares y colaboradores: Estados Unidos anunció recompensas por hasta 102 mdd contra ocho líderes del CJNG y revocó visas a 65 familiares y colaboradores.

Cae célula del CJNG en España; traficaban droga en vainilla: En operativo de Policía de España, detienen a 13 presuntos integrantes del grupo criminal; los acusan de delincuencia organizada y delitos contra la salud pública.

Eleva Gobierno de EU a 25 millones de dólares recompensa por sucesor de ‘El Mencho’: El Departamento de Estado dio a conocer que hay recompensas por 100 millones de dólares por información para arrestar a cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Vinculan a proceso a Iván Martín ‘N’ por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez: Iván Martín fue vinculado a proceso por el feminicidio de Valeria Márquez. Permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Justifica INAH omisión sobre cena de la FIFA en el Castillo: El titular del instituto señaló que la información que se reserva es con el objetivo de no entorpecer las investigaciones.

MUNDO

¿Quién es Kirill Basin? Candidato demócrata al Congreso de Hawái arrestado tras un altercado en la playa: Kirill Basin, candidato demócrata al segundo distrito congresional de Hawái, fue arrestado después de que la policía alegara que amenazó con un cuchillo a una persona que se encontraba en la playa.

Concluyen demócratas que agentes de ICE ocultaron pruebas en muerte de migrante en Houston: Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos.

Una intimidante unidad de misiles norcoreana se despliega en Rusia para la guerra en Ucrania: Rusia prevé que el despliegue incluya 120 misiles balísticos norcoreanos y seis lanzadores.

COAHUILA

Estadounidense, presunto multihomicida de la Espinoza Mireles, llevaba meses viviendo en Saltillo: vecinos: Habitantes de la colonia aseguran que la pareja convivía en el domicilio desde hacía meses y que no conocían conflictos visibles entre ellos.

‘Su legado seguirá inspirando a generaciones de fotógrafos’: redes despiden a familia víctima de ataque en Saltillo: Organizaciones, fotógrafos y amigos recordaron la trayectoria y calidad humana de Ana Laura de León y Emmanuel Montero, además de expresar sus condolencias por la muerte de Jaqueline Mora de León

Ben, niño de tres años sustraído tras multihomicidio en Saltillo, sería entregado a familiares: Pronnif: El menor quedó bajo tutela de la Procuraduría luego de la detención de su padre en Piedras Negras, quien es señalado por el homicidio de tres personas y la agresión con arma de fuego contra la madre del niño, quien permanece hospitalizada en estado grave.

Litzy permanece grave tras recibir disparo en la cabeza durante multihomicidio en Saltillo: La mujer de 26 años fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS luego de resultar herida durante la agresión en la colonia Antonio Cárdenas, donde tres familiares perdieron la vida. Autoridades reportan un pronóstico reservado.

El frutero ‘voyeur’ grabó, sin su consentimiento, a cerca de 100 mujeres en el Centro de Saltillo: Durante tres meses, alrededor de cien mujeres fueron grabadas mientras caminaban por el Centro Histórico de Saltillo. Los videos aparecieron en una cuenta de TikTok que reúne cientos de seguidores y miles de reacciones.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Madonna y Kylie Minogue hacen realidad la colaboración que sus fans esperaban: Las dos estrellas del pop presentaron juntas ‘Love Sensation (Afterhours Mix)’, una colaboración que llegará oficialmente a las plataformas esta semana.

Gianni Infantino resiste en FIFA: recibe respaldo interno, pero Luis Figo exige su renuncia: La fallida venta de derechos comerciales desató disculpas a 211 federaciones, fracturas internas y una creciente rebelión antes de las elecciones de 2027.

¡Qué escándalo! Reportan hospitalización de Perez Hilton tras autolesionarse ante la cámara: El popular bloguero enfrentaba una crisis económica tras ser hospitalizado por una sepsis derivada de una úlcera y una trombosis venosa profunda en una pierna.

Leagues Cup 2026: Messi lidera victoria del Inter Miami 4-2 ante Atlético de San Luis: La jornada dejó resultados opuestos para la Liga MX: León ganó como visitante y Querétaro cayó frente al FC Dallas en su debut del torneo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Adopción: una familia del corazón

Profeco y Condusef lanzan guía para planear tus compras en el regreso a clases sin deudas: Utiliza tu crédito, ya sea persona o en tarjeta, de forma responsable para comprar la listas de útiles, uniformes y libros.

¿Engañan a tu michi? Profeco reprobó estas marcas de alimento húmedo para gato por incumplimientos: Aunque muchas marcas cumple con contenido neto y permisos de uso veterinario, varios productos caen en irregularidades.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Estadounidense, presunto multihomicida de la Espinoza Mireles, llevaba meses viviendo en Saltillo: vecinos
Un juez vinculó a proceso a Iván Martín por el feminicidio de Valeria Márquez y le impuso prisión preventiva; la investigación complementaria durará tres meses.

Vinculan a proceso a Iván Martín ‘N’ por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez
Claudia Sheinbaum y Pietro Parolin se reunieron en Palacio Nacional para abordar la inteligencia artificial, la paz y la cooperación entre naciones.

Sheinbaum se reúne con Pietro Parolin y dialogan sobre IA, paz y la encíclica del papa León XIV
La Beba y César Gastélum compartían videos y colaboraciones en TikTok e Instagram; la influencer conoció la noticia de su muerte durante un en vivo.

Así se enteró La Beba del asesinato de César Gastélum durante una transmisión en vivo
La recompensa inicial por información para capturar a ‘Pelón’ fue de 5 millones de dólares.

Eleva Gobierno de EU a 25 millones de dólares recompensa por sucesor de ‘El Mencho’
La UNAM acordó con Territorium Life el pago de 69 millones 189 mil 760 pesos durante 2026 por exámenes de ingreso a licenciatura y bachillerato.

Terminará UNAM contrato con empresa que aplicó cuestionado examen en línea
Gianni Infantino enfrenta la mayor crisis de su gestión, pese al respaldo expresado por la alta dirección de la FIFA.

Gianni Infantino resiste en FIFA: recibe respaldo interno, pero Luis Figo exige su renuncia
Aparición. Madonna y Kylie Minogue interpretaron por primera vez su colaboración durante el WorldPride de Ámsterdam, antes de su lanzamiento oficial.

Madonna y Kylie Minogue hacen realidad la colaboración que sus fans esperaban