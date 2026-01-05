Las noticias más importantes del 5 de enero en México

    Las noticias más importantes del 5 de enero en México
CLIMA

Frente Frío 27 llega a México: Prepárese.... temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum envía mensaje a Trump... Ratifica rechazo a intervención de EU en Venezuela: Sheinbaum fija postura ante Trump y rechaza la intervención de EU en Venezuela, defendiendo la soberanía, la autodeterminación y la cooperación sin subordinación

Violencia que vive México es por armas de EU y demanda de droga: Sheinbaum: Sheinbaum afirmó que la violencia en México se origina por armas de EU y la demanda de drogas. Defendió la cooperación bilateral sin subordinación y aseguró que no hay riesgo de intervención

Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro: La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos por presuntos nexos con cárteles mexicanos

‘Que despierte la ONU: Sheinbaum exige fin del letargo ante crisis internacional: La Presidenta llamó a replantear el papel de los organismos multilaterales y a reactivar su capacidad de respuesta ante conflictos internacionales

Nike y Origin: Detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desata tendencia de ropa: ´Páginas web de venta de ropa y artículos comenzaron a promocionar su mercancía sobre la detención de Maduro, mientras que marcas se volvieron populares por los ‘outfits’ del presidente durante su captura

MUNDO

Apostador gana 7.5 millones de pesos tras anticipar caída de Maduro en Polymarket: El 3 de enero, un operativo de los Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras zonas militares eran atacadas

Trump anuncia funcionarios de EU que se encargarán de Venezuela: El 3 de enero, operativos de los Estados Unidos atacaron zonas militares de Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro

Venezolanos denuncian disparos cerca del Palacio de Miraflores, tras juramento de Delcy Rodríguez: En redes sociales circularon videos en los que se oyen las detonaciones, y testigos indicaron que en los alrededores también se percibió el paso de numerosos motoristas

COAHUILA

DIF Coahuila anuncia fortalecimiento de programas para 2026: La dependencia estatal afirma que se privilegiará el bienestar integral de las familias coahuilenses

Coahuila: Crece 67% robo de maquinaria en 2025, el mayor pico en cinco años: Los municipios de Monclova, San Pedro de las Colonias y Múzquiz reportan 58% de los casos en la entidad

Colectivos anuncian marcha del Día Internacional de la Mujer en Saltillo: La movilización feminista salidrá del Instituto Tecnológico de Saltillo y concluirá en la Plaza de la Nueva Tlaxcala el 8 de marzo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Orgullo mexicano! Nominan a ‘Soy Frankelda’ en los Premios Annie como Mejor Filme Independiente: La cinta es la primera película mexicana realizada 100 % en stop motion; tuvo el apoyo público de Guillermo Del Toro para ser apoyada en las salas de cine por la audiencia

¿Sin qué ver? Te dejamos lo nuevo que llega al streaming en enero: Series y películas se estrenarán estos días para acompañar los últimos días de vacaciones, tras la ‘resaca’ de las fiestas decembrinas

Ramón Ríos se une a Saraperos de Saltillo en cambio con Alejandro Tovalín: El infielder sonorense, con 18 años de trayectoria en el beisbol profesional y experiencia en la Liga Mexicana del Pacífico y la Serie del Caribe, se integra procedente de Olmecas de Tabasco

ESPECIAL

Profeco analiza bolsas de basura: estas marcas presentaron fugas y menor resistencia: Un estudio de la Profeco evaluó 17 marcas de bolsas de basura y detectó productos con fugas y menor resistencia

Cuándo hay citas, si inicio mi trámite de visa americana en enero de 2026: Si tu propósito de Año Nuevo es tramitar tu visa, es la oportunidad para lograrlo

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

