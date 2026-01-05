Las noticias más importantes del 5 de enero en México

CLIMA

➔ Frente Frío 27 llega a México: Prepárese.... temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum envía mensaje a Trump... Ratifica rechazo a intervención de EU en Venezuela: Sheinbaum fija postura ante Trump y rechaza la intervención de EU en Venezuela, defendiendo la soberanía, la autodeterminación y la cooperación sin subordinación

➔ Violencia que vive México es por armas de EU y demanda de droga: Sheinbaum: Sheinbaum afirmó que la violencia en México se origina por armas de EU y la demanda de drogas. Defendió la cooperación bilateral sin subordinación y aseguró que no hay riesgo de intervención

➔ Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro: La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos por presuntos nexos con cárteles mexicanos

➔ ‘Que despierte la ONU: Sheinbaum exige fin del letargo ante crisis internacional: La Presidenta llamó a replantear el papel de los organismos multilaterales y a reactivar su capacidad de respuesta ante conflictos internacionales

➔ Nike y Origin: Detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desata tendencia de ropa: ´Páginas web de venta de ropa y artículos comenzaron a promocionar su mercancía sobre la detención de Maduro, mientras que marcas se volvieron populares por los ‘outfits’ del presidente durante su captura

MUNDO

➔ Apostador gana 7.5 millones de pesos tras anticipar caída de Maduro en Polymarket: El 3 de enero, un operativo de los Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras zonas militares eran atacadas

➔ Trump anuncia funcionarios de EU que se encargarán de Venezuela: El 3 de enero, operativos de los Estados Unidos atacaron zonas militares de Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro

➔ Venezolanos denuncian disparos cerca del Palacio de Miraflores, tras juramento de Delcy Rodríguez: En redes sociales circularon videos en los que se oyen las detonaciones, y testigos indicaron que en los alrededores también se percibió el paso de numerosos motoristas

COAHUILA

➔ DIF Coahuila anuncia fortalecimiento de programas para 2026: La dependencia estatal afirma que se privilegiará el bienestar integral de las familias coahuilenses

➔ Coahuila: Crece 67% robo de maquinaria en 2025, el mayor pico en cinco años: Los municipios de Monclova, San Pedro de las Colonias y Múzquiz reportan 58% de los casos en la entidad

➔ Colectivos anuncian marcha del Día Internacional de la Mujer en Saltillo: La movilización feminista salidrá del Instituto Tecnológico de Saltillo y concluirá en la Plaza de la Nueva Tlaxcala el 8 de marzo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Orgullo mexicano! Nominan a ‘Soy Frankelda’ en los Premios Annie como Mejor Filme Independiente: La cinta es la primera película mexicana realizada 100 % en stop motion; tuvo el apoyo público de Guillermo Del Toro para ser apoyada en las salas de cine por la audiencia

➔ ¿Sin qué ver? Te dejamos lo nuevo que llega al streaming en enero: Series y películas se estrenarán estos días para acompañar los últimos días de vacaciones, tras la ‘resaca’ de las fiestas decembrinas

➔ Ramón Ríos se une a Saraperos de Saltillo en cambio con Alejandro Tovalín: El infielder sonorense, con 18 años de trayectoria en el beisbol profesional y experiencia en la Liga Mexicana del Pacífico y la Serie del Caribe, se integra procedente de Olmecas de Tabasco

ESPECIAL

➔ Profeco analiza bolsas de basura: estas marcas presentaron fugas y menor resistencia: Un estudio de la Profeco evaluó 17 marcas de bolsas de basura y detectó productos con fugas y menor resistencia

➔ Cuándo hay citas, si inicio mi trámite de visa americana en enero de 2026: Si tu propósito de Año Nuevo es tramitar tu visa, es la oportunidad para lograrlo