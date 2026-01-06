Las noticias más importantes del 6 de enero en México

/ 6 enero 2026
    Las noticias más importantes del 6 de enero en México
    Las noticias más importantes del 6 de enero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Nieve y Aguanieve en México: Prepárese.... Frente Frío 27, temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum tiene el 72% de aprobación ciudadana, de acuerdo a la encuesta de QM Estudios de Opinión: La Presidenta de la República registra una aprobación de 72 por ciento a pocos días de comenzar el año

Afirma Sheinbaum que México no puede estar de acuerdo con la intervención de EU en Venezuela: Sobre el proceso legal contra Maduro, Sheinbaum sostuvo que, más allá de si las imputaciones tienen sustento, lo indispensable es que exista un juicio justo y expedito

México es el país más letal para los periodistas de América Latina y El Caribe, según recuento de FIP: La Federación Internacional de Periodistas reporta ocho homicidios en 2025, pero organizaciones como RSF cuentan nueve casos el mismo año

Golpe al huachicol en Tabasco: incautan 45 mil litros y arsenal: Operativos federales y estatales derivaron en decomisos relevantes de hidrocarburo y armamento

Más enfermeras: IMSS amplía plantilla y les permite recetar: Durante un acto institucional, autoridades del Seguro Social destacaron avances en cobertura, profesionalización y reconocimiento laboral del personal de enfermería

MUNDO

Venezuela dará de 30 a 50 millones de barriles petróleo a EU para su comercialización: Trump: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, explicó que él será quien administre la comercialización del petróleo

Trump alertó a petroleros sobre acciones militares contra Maduro un mes antes: Venezuela cuenta con reservas estimadas de aproximadamente 300 mil millones de barriles, lo que la situaría como el país con las mayores reservas del planeta

Ante detención de 14 periodistas, insta SIP a garantizar libertad de expresión en Venezuela: Venezuela cuenta con reservas estimadas de aproximadamente 300 mil millones de barriles, lo que la situaría como el país con las mayores reservas del planeta

COAHUILA

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases: Los casos de influenza y neumonía repuntaron en el cierre del año, ante lo cual hay temores con la reanudación de actividades escolares

En Coahuila apoyamos la detención de Maduro, 92% respalda su captura: Manolo Jiménez: Mandatario estatal reafirma su postura y complementa con resultados de una encuesta que realizó en redes sociales

Deuda de AHMSA triplica valor de sus activos y amenaza recuperación de acreedores públicos: Altos Hornos de México arrastra pasivos por 61 mil millones de pesos, casi 3 veces más que el valor estimado de la acerera

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡De impacto! Fernando Carrillo confiesa que fue novio de Delcy Rodríguez, nueva presidenta de Venezuela: La crisis política en Venezuela sigue generando polémica, y ahora trasciende al mundo del espectáculo con la revelación del actor

Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa: Capi Pérez pidió empatía y respeto tras confirmar el fallecimiento de una integrante de su familia, destacando la importancia de atender la salud mental

Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento: El mercado de invierno en la Liga MX entra en su recta final previo al Clausura 2026, con refuerzos confirmados, salidas importantes y negociaciones abiertas

ESPECIAL

Cambios y requisitos para tramitar la visa americana de turista en 2026: Hay algunos ajustes que debes conocer para evitar contratiempos

Primer puente de 2026 en México: cuándo será el primer descanso oficial del año: El primer puente de 2026 será en febrero, según la Ley Federal del Trabajo.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

