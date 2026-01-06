Las noticias más importantes del 6 de enero en México

CLIMA

➔ Nieve y Aguanieve en México: Prepárese.... Frente Frío 27, temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum tiene el 72% de aprobación ciudadana, de acuerdo a la encuesta de QM Estudios de Opinión: La Presidenta de la República registra una aprobación de 72 por ciento a pocos días de comenzar el año

➔ Afirma Sheinbaum que México no puede estar de acuerdo con la intervención de EU en Venezuela: Sobre el proceso legal contra Maduro, Sheinbaum sostuvo que, más allá de si las imputaciones tienen sustento, lo indispensable es que exista un juicio justo y expedito

➔ México es el país más letal para los periodistas de América Latina y El Caribe, según recuento de FIP: La Federación Internacional de Periodistas reporta ocho homicidios en 2025, pero organizaciones como RSF cuentan nueve casos el mismo año

➔ Golpe al huachicol en Tabasco: incautan 45 mil litros y arsenal: Operativos federales y estatales derivaron en decomisos relevantes de hidrocarburo y armamento

➔ Más enfermeras: IMSS amplía plantilla y les permite recetar: Durante un acto institucional, autoridades del Seguro Social destacaron avances en cobertura, profesionalización y reconocimiento laboral del personal de enfermería

MUNDO

➔ Venezuela dará de 30 a 50 millones de barriles petróleo a EU para su comercialización: Trump: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, explicó que él será quien administre la comercialización del petróleo

➔ Trump alertó a petroleros sobre acciones militares contra Maduro un mes antes: Venezuela cuenta con reservas estimadas de aproximadamente 300 mil millones de barriles, lo que la situaría como el país con las mayores reservas del planeta

➔ Ante detención de 14 periodistas, insta SIP a garantizar libertad de expresión en Venezuela: Venezuela cuenta con reservas estimadas de aproximadamente 300 mil millones de barriles, lo que la situaría como el país con las mayores reservas del planeta

COAHUILA

➔ Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases: Los casos de influenza y neumonía repuntaron en el cierre del año, ante lo cual hay temores con la reanudación de actividades escolares

➔ En Coahuila apoyamos la detención de Maduro, 92% respalda su captura: Manolo Jiménez: Mandatario estatal reafirma su postura y complementa con resultados de una encuesta que realizó en redes sociales

➔ Deuda de AHMSA triplica valor de sus activos y amenaza recuperación de acreedores públicos: Altos Hornos de México arrastra pasivos por 61 mil millones de pesos, casi 3 veces más que el valor estimado de la acerera

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡De impacto! Fernando Carrillo confiesa que fue novio de Delcy Rodríguez, nueva presidenta de Venezuela: La crisis política en Venezuela sigue generando polémica, y ahora trasciende al mundo del espectáculo con la revelación del actor

➔ Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa: Capi Pérez pidió empatía y respeto tras confirmar el fallecimiento de una integrante de su familia, destacando la importancia de atender la salud mental

➔ Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento: El mercado de invierno en la Liga MX entra en su recta final previo al Clausura 2026, con refuerzos confirmados, salidas importantes y negociaciones abiertas

ESPECIAL

➔ Cambios y requisitos para tramitar la visa americana de turista en 2026: Hay algunos ajustes que debes conocer para evitar contratiempos

➔ Primer puente de 2026 en México: cuándo será el primer descanso oficial del año: El primer puente de 2026 será en febrero, según la Ley Federal del Trabajo.