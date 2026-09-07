Las noticias más importantes del 7 de septiembre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Tormenta Negra a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

→ Amenazan ‘Los Rusos’ a Harfuch con lonas en Acapulco; exigen liberar a ‘El Amarillo’, líder del grupo criminal : En distintos puntos de Acapulco y Coyuca de Benítez fueron halladas lonas con amenazas contra las fuerzas federales y estatales, así como exigencias para liberar a Goven Ulises “N”, alias “El Amarillo”.

→ Monreal señala que no habrá comisión en San Lázaro de investigación por muerte de Zenyazen Escobar : El coordinador de Morena en Diputados y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, informó que no integrará una comisión especial de investigación por la la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García.

→ SEP refuerza medidas contra abuso sexual y maltrato infantil en las escuelas : SEP fortalece la supervisión, habilita mecanismos de denuncia segura y capacita al personal exigiendo cero tolerancia ante la violencia infantil.

→ Detienen a Isaac Rodríguez, alcalde de Esperanza, Puebla, por robo a transporte en Operativo Enjambre : Detención de Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, Puebla, junto a Abigail ‘N’, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel ‘N’, hermano del alcalde, además de otras seis personas.

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INTERNACIONAL

→ Trump publica mapa con México y Canadá cubiertos por la bandera de EU; Sheinbaum defiende soberanía : Donald Trump difundió un mapa de Norteamérica con elementos de la bandera de EU; Sheinbaum respondió que México es libre, independiente y soberano.

→ A lo “Linterna Verde”: la Casa Blanca recurre a la IA para promocionar el muro fronterizo de Trump : Con el “anillo de poder” del famoso superhéroe de DC Comics, la Casa Blanca recurre a la IA para promocionar las políticas migratorias de Trump.

→ Paquete Económico 2027 viene con medidas contra evasión fiscal, adelanta Monreal; descarta creación de nuevos impuestos : La bancada de Morena metió reversa al aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y productos con alto contenido de sodio.

COAHUILA

→ Coahuila: Destacan conexión de corredores industriales con tren Saltillo-Querétaro : Proyecto ferroviario puede generar nuevas oportunidades de movilidad, turismo, servicios e inversión, anticipa la IP local.

→ ¿Eres coahuilense y circulas por Nuevo León? ¡Entérate! Pase Turístico entra en vigencia el 21 de octubre : El ‘Pase Turístico’ de Nuevo León entra en vigencia a partir del próximo 21 de octubre, es decir, 45 días después contando desde este lunes 7 de septiembre.

→ Revelan cómo lucirán las estaciones del tren de pasajeros que atravesará Saltillo : Renders muestran la imagen de las futuras estaciones ferroviarias de Coahuila, mientras las obras preliminares del tren Saltillo-Nuevo Laredo continúan en distintos puntos de la región.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Serie del Rey, Champions, NFL y WWE: los eventos deportivos de esta semana : Del martes 8 al lunes 14 de septiembre, la agenda deportiva tendrá el inicio de la Champions League y la NFL, además de la Serie del Rey y el regreso de WWE a México.

→ Bad Bunny hace historia y conquista siete premios Emmy con el show del Super Bowl : El puertorriqueño tuvo como invitados a Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Cardi B, Pedro Pascal y Jessica Alba.

→ ‘Nuestra Señora de las Nubes’: La memoria de un país que exilia a su gente continúa en Teatro Garnica : La temporada de este montaje de la obra de Arístides Vargas por el colectivo Teatro Flor del Aire inició este fin de semana y tendrá más funciones hasta el 20 de septiembre.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Juzgado Ambiental: tres años en el olvido : En 2023 el Poder Judicial de Coahuila lanzó un nuevo Juzgado con Especialización Ambiental que a la fecha únicamente ha recibido una demanda.