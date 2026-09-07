Las noticias más importantes del 7 de septiembre de 2026 en México

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    Las noticias más importantes del 7 de septiembre de 2026 en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta Negra a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

Amenazan ‘Los Rusos’ a Harfuch con lonas en Acapulco; exigen liberar a ‘El Amarillo’, líder del grupo criminal: En distintos puntos de Acapulco y Coyuca de Benítez fueron halladas lonas con amenazas contra las fuerzas federales y estatales, así como exigencias para liberar a Goven Ulises “N”, alias “El Amarillo”.

Monreal señala que no habrá comisión en San Lázaro de investigación por muerte de Zenyazen Escobar: El coordinador de Morena en Diputados y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, informó que no integrará una comisión especial de investigación por la la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García.

SEP refuerza medidas contra abuso sexual y maltrato infantil en las escuelas: SEP fortalece la supervisión, habilita mecanismos de denuncia segura y capacita al personal exigiendo cero tolerancia ante la violencia infantil.

Detienen a Isaac Rodríguez, alcalde de Esperanza, Puebla, por robo a transporte en Operativo Enjambre: Detención de Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, Puebla, junto a Abigail ‘N’, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel ‘N’, hermano del alcalde, además de otras seis personas.

INTERNACIONAL

Trump publica mapa con México y Canadá cubiertos por la bandera de EU; Sheinbaum defiende soberanía: Donald Trump difundió un mapa de Norteamérica con elementos de la bandera de EU; Sheinbaum respondió que México es libre, independiente y soberano.

A lo “Linterna Verde”: la Casa Blanca recurre a la IA para promocionar el muro fronterizo de Trump: Con el “anillo de poder” del famoso superhéroe de DC Comics, la Casa Blanca recurre a la IA para promocionar las políticas migratorias de Trump.

Paquete Económico 2027 viene con medidas contra evasión fiscal, adelanta Monreal; descarta creación de nuevos impuestos: La bancada de Morena metió reversa al aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y productos con alto contenido de sodio.

COAHUILA

Coahuila: Destacan conexión de corredores industriales con tren Saltillo-Querétaro: Proyecto ferroviario puede generar nuevas oportunidades de movilidad, turismo, servicios e inversión, anticipa la IP local.

¿Eres coahuilense y circulas por Nuevo León? ¡Entérate! Pase Turístico entra en vigencia el 21 de octubre: El ‘Pase Turístico’ de Nuevo León entra en vigencia a partir del próximo 21 de octubre, es decir, 45 días después contando desde este lunes 7 de septiembre.

Revelan cómo lucirán las estaciones del tren de pasajeros que atravesará Saltillo: Renders muestran la imagen de las futuras estaciones ferroviarias de Coahuila, mientras las obras preliminares del tren Saltillo-Nuevo Laredo continúan en distintos puntos de la región.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Serie del Rey, Champions, NFL y WWE: los eventos deportivos de esta semana: Del martes 8 al lunes 14 de septiembre, la agenda deportiva tendrá el inicio de la Champions League y la NFL, además de la Serie del Rey y el regreso de WWE a México.

Bad Bunny hace historia y conquista siete premios Emmy con el show del Super Bowl: El puertorriqueño tuvo como invitados a Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Cardi B, Pedro Pascal y Jessica Alba.

‘Nuestra Señora de las Nubes’: La memoria de un país que exilia a su gente continúa en Teatro Garnica: La temporada de este montaje de la obra de Arístides Vargas por el colectivo Teatro Flor del Aire inició este fin de semana y tendrá más funciones hasta el 20 de septiembre.

ESPECIALES

SEMANARIO | Juzgado Ambiental: tres años en el olvido: En 2023 el Poder Judicial de Coahuila lanzó un nuevo Juzgado con Especialización Ambiental que a la fecha únicamente ha recibido una demanda.

Guía astronómica de septiembre 2026: Lluvias de estrellas, el equinoccio y la Luna de Cosecha: Septiembre de 2026 ofrecerá un mes lleno de fenómenos astronómicos, desde el equinoccio de otoño hasta la Luna llena de Cosecha.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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Parrilleros Saltillenses ponen en alto a México en el ‘Austrian Grill Open 2026’

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Brian Gutiérrez fue convocado a la Selección mexicana que disputó el Mundial, de ahí en adelante su nivel bajó considerablemente.

¿Se le acabó el gas? Chivas vuela alto, pero Brian Gutiérrez pierde terreno en el Rebaño
La bronca comenzó por un pelotazo de Clayton Andrews a Herlis Rodríguez, de Pericos, durante la octava entrada del quinto juego.

LMB: La bronca entre Pericos y Olmecas deja fuertes sanciones