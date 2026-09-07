Las noticias más importantes del 7 de septiembre de 2026 en México
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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA
CLIMA
→ Se aproxima Tormenta Negra a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.
MÉXICO
→ Amenazan ‘Los Rusos’ a Harfuch con lonas en Acapulco; exigen liberar a ‘El Amarillo’, líder del grupo criminal: En distintos puntos de Acapulco y Coyuca de Benítez fueron halladas lonas con amenazas contra las fuerzas federales y estatales, así como exigencias para liberar a Goven Ulises “N”, alias “El Amarillo”.
→ Monreal señala que no habrá comisión en San Lázaro de investigación por muerte de Zenyazen Escobar: El coordinador de Morena en Diputados y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, informó que no integrará una comisión especial de investigación por la la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García.
→ SEP refuerza medidas contra abuso sexual y maltrato infantil en las escuelas: SEP fortalece la supervisión, habilita mecanismos de denuncia segura y capacita al personal exigiendo cero tolerancia ante la violencia infantil.
→ Detienen a Isaac Rodríguez, alcalde de Esperanza, Puebla, por robo a transporte en Operativo Enjambre: Detención de Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, Puebla, junto a Abigail ‘N’, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel ‘N’, hermano del alcalde, además de otras seis personas.
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INTERNACIONAL
→ Trump publica mapa con México y Canadá cubiertos por la bandera de EU; Sheinbaum defiende soberanía: Donald Trump difundió un mapa de Norteamérica con elementos de la bandera de EU; Sheinbaum respondió que México es libre, independiente y soberano.
→ A lo “Linterna Verde”: la Casa Blanca recurre a la IA para promocionar el muro fronterizo de Trump: Con el “anillo de poder” del famoso superhéroe de DC Comics, la Casa Blanca recurre a la IA para promocionar las políticas migratorias de Trump.
→ Paquete Económico 2027 viene con medidas contra evasión fiscal, adelanta Monreal; descarta creación de nuevos impuestos: La bancada de Morena metió reversa al aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y productos con alto contenido de sodio.
COAHUILA
→ Coahuila: Destacan conexión de corredores industriales con tren Saltillo-Querétaro: Proyecto ferroviario puede generar nuevas oportunidades de movilidad, turismo, servicios e inversión, anticipa la IP local.
→ ¿Eres coahuilense y circulas por Nuevo León? ¡Entérate! Pase Turístico entra en vigencia el 21 de octubre: El ‘Pase Turístico’ de Nuevo León entra en vigencia a partir del próximo 21 de octubre, es decir, 45 días después contando desde este lunes 7 de septiembre.
→ Revelan cómo lucirán las estaciones del tren de pasajeros que atravesará Saltillo: Renders muestran la imagen de las futuras estaciones ferroviarias de Coahuila, mientras las obras preliminares del tren Saltillo-Nuevo Laredo continúan en distintos puntos de la región.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ Serie del Rey, Champions, NFL y WWE: los eventos deportivos de esta semana: Del martes 8 al lunes 14 de septiembre, la agenda deportiva tendrá el inicio de la Champions League y la NFL, además de la Serie del Rey y el regreso de WWE a México.
→ Bad Bunny hace historia y conquista siete premios Emmy con el show del Super Bowl: El puertorriqueño tuvo como invitados a Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Cardi B, Pedro Pascal y Jessica Alba.
→ ‘Nuestra Señora de las Nubes’: La memoria de un país que exilia a su gente continúa en Teatro Garnica: La temporada de este montaje de la obra de Arístides Vargas por el colectivo Teatro Flor del Aire inició este fin de semana y tendrá más funciones hasta el 20 de septiembre.
ESPECIALES
→ SEMANARIO | Juzgado Ambiental: tres años en el olvido: En 2023 el Poder Judicial de Coahuila lanzó un nuevo Juzgado con Especialización Ambiental que a la fecha únicamente ha recibido una demanda.
→ Guía astronómica de septiembre 2026: Lluvias de estrellas, el equinoccio y la Luna de Cosecha: Septiembre de 2026 ofrecerá un mes lleno de fenómenos astronómicos, desde el equinoccio de otoño hasta la Luna llena de Cosecha.