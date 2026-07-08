Las noticias más importantes del 8 de julio en México

CLIMA

➔ Tormenta Negra llega a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ¿Quién es ‘El Susurrador’?... Sheinbaum insinúa que ya sabe la identidad del empresario de quién habla Ken Salazar: Claudia Sheinbaum se refirió al personaje conocido como “El Susurrador”, mencionado por Ken Salazar en su próximo libro, y reavivó el debate sobre su identidad

➔ FGR dice que México entregó a EU a piloto que transportó a ‘El Mayo’; “No era nuestro avión”: Ken Salazar: El exembajador de Estados Unidos en México mencionó que en su momento comunicó de las detenciones de Zambada y Guzmán López

➔ Declaran prisión preventiva para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por caso de violencia familiar: En redes sociales y medios de comunicación se difundió un metraje donde muestra a Víctor Rodríguez Padilla efectuando, presuntamente, violencia familiar

➔ Sheinbaum presume 12 indicadores económicos positivos para México: Claudia Sheinbaum presentó 12 indicadores económicos que muestran crecimiento en empleo, inversión, exportaciones, salario mínimo e inflación en México

➔ México lidera recuperación del salario mínimo entre países de la OCDE: SHCP: México lidera la recuperación del salario mínimo entre los países de la OCDE con un aumento real de 125% desde 2018, informó la Secretaría de Hacienda

MUNDO

➔ Activistas y familiares de Lorenzo Salgado exigen investigación tras su ejecución por agentes de ICE: La alcaldía de Houston, Texas, ha exigido que la investigación del incidente sea transparente y coordinado por elementos locales y federales

➔ Estados Unidos reanuda bombardeos contra Irán; finaliza el acuerdo de paz: Según el Comando Central de los Estados Unidos, Irán violó el tratado al haber atacado a embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz

➔ Irán ataca objetivos militares en Bahréin y Kuwait tras una oleada de ataques estadounidenses: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que llevó a cabo una operación conjunta con misiles y drones contra importantes emplazamientos militares estadounidenses

COAHUILA

➔ Tania Flores comparece este jueves por segunda causa penal: Un juez analizará los primeros datos de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones

➔ ‘Huachicoleros hacen un desmadre en la ruta fiscal’: Alcalde de Piedras Negras: Dos investigaciones por traslado de combustible sin documentación y señalamientos sobre rutas de transporte mantienen el tema bajo atención pública

➔ Hay cuatro inversiones en puerta para Saltillo, afirma Municipio: El director de Fomento Económico municipal, Enrique Garza, informó que hay interés de empresas canadienses, chinas e hindúes

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Orgullo coahuilense! Premios Ariel 2026: nominan al actor lagunero Héctor Kotsifakis: Mientras el histrión lagunero destacó entre los nominados, la cinta ‘En el camino’, de David Pablos, lideró la lista con 13 menciones

➔ México aprueba su Mundial: afición otorga 8.5 al Tri tras su actuación en 2026: La afición mexicana calificó con 8.5 la actuación de la Selección Nacional en el Mundial 2026, mientras que Julián Quiñones fue reconocido como el jugador más destacado y favorito de los seguidores

➔ Francia vs Marruecos: horario, transmisión y todo lo que debes saber de los Cuartos de Final del Mundial 2026: El encuentro llega marcado por la expectativa deportiva y diversas controversias arbitrales y disciplinarias surgidas en la antesala del partido

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

➔ Banco del Bienestar alerta estafa por llamadas y mensajes falsos para robar cuentas bancarias: Esta estafa vuelve a encender las alarmas en la institución, ya que sus principales clientes son personas vulnerables