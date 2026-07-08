Las noticias más importantes del 8 de julio en México

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    Las noticias más importantes del 8 de julio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Tormenta Negra llega a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

¿Quién es ‘El Susurrador’?... Sheinbaum insinúa que ya sabe la identidad del empresario de quién habla Ken Salazar: Claudia Sheinbaum se refirió al personaje conocido como “El Susurrador”, mencionado por Ken Salazar en su próximo libro, y reavivó el debate sobre su identidad

FGR dice que México entregó a EU a piloto que transportó a ‘El Mayo’; “No era nuestro avión”: Ken Salazar: El exembajador de Estados Unidos en México mencionó que en su momento comunicó de las detenciones de Zambada y Guzmán López

Declaran prisión preventiva para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por caso de violencia familiar: En redes sociales y medios de comunicación se difundió un metraje donde muestra a Víctor Rodríguez Padilla efectuando, presuntamente, violencia familiar

Sheinbaum presume 12 indicadores económicos positivos para México: Claudia Sheinbaum presentó 12 indicadores económicos que muestran crecimiento en empleo, inversión, exportaciones, salario mínimo e inflación en México

México lidera recuperación del salario mínimo entre países de la OCDE: SHCP: México lidera la recuperación del salario mínimo entre los países de la OCDE con un aumento real de 125% desde 2018, informó la Secretaría de Hacienda

MUNDO

Activistas y familiares de Lorenzo Salgado exigen investigación tras su ejecución por agentes de ICE: La alcaldía de Houston, Texas, ha exigido que la investigación del incidente sea transparente y coordinado por elementos locales y federales

Estados Unidos reanuda bombardeos contra Irán; finaliza el acuerdo de paz: Según el Comando Central de los Estados Unidos, Irán violó el tratado al haber atacado a embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz

Irán ataca objetivos militares en Bahréin y Kuwait tras una oleada de ataques estadounidenses: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que llevó a cabo una operación conjunta con misiles y drones contra importantes emplazamientos militares estadounidenses

COAHUILA

Tania Flores comparece este jueves por segunda causa penal: Un juez analizará los primeros datos de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones

‘Huachicoleros hacen un desmadre en la ruta fiscal’: Alcalde de Piedras Negras: Dos investigaciones por traslado de combustible sin documentación y señalamientos sobre rutas de transporte mantienen el tema bajo atención pública

Hay cuatro inversiones en puerta para Saltillo, afirma Municipio: El director de Fomento Económico municipal, Enrique Garza, informó que hay interés de empresas canadienses, chinas e hindúes

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Orgullo coahuilense! Premios Ariel 2026: nominan al actor lagunero Héctor Kotsifakis: Mientras el histrión lagunero destacó entre los nominados, la cinta ‘En el camino’, de David Pablos, lideró la lista con 13 menciones

México aprueba su Mundial: afición otorga 8.5 al Tri tras su actuación en 2026: La afición mexicana calificó con 8.5 la actuación de la Selección Nacional en el Mundial 2026, mientras que Julián Quiñones fue reconocido como el jugador más destacado y favorito de los seguidores

Francia vs Marruecos: horario, transmisión y todo lo que debes saber de los Cuartos de Final del Mundial 2026: El encuentro llega marcado por la expectativa deportiva y diversas controversias arbitrales y disciplinarias surgidas en la antesala del partido

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Banco del Bienestar alerta estafa por llamadas y mensajes falsos para robar cuentas bancarias: Esta estafa vuelve a encender las alarmas en la institución, ya que sus principales clientes son personas vulnerables

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Gerardo Fernández Noroña informó que recurrirá la resolución del TEEM y afirmó que el fallo aún no es definitivo, pues será revisado por una Sala Regional.

Noroña impugnará sanción por violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan
Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, es señalado por Estados Unidos como líder de Los Rugrats y enfrenta siete cargos federales.

¿Quiénes son Los Rugrats? El brazo armado de Los Mayos cuyo líder enfrenta cargos por narcoterrorismo en EU
Imponen prisión preventiva a Víctor Rodríguez Padilla

Declaran prisión preventiva para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por caso de violencia familiar
Grecia Quiroz afirmó que Uruapan necesita la presencia de Claudia Sheinbaum para escuchar a la ciudadanía y atender la crisis de seguridad en el municipio.

Grecia Quiroz cuestiona ausencia de Sheinbaum en Uruapan durante visita a Michoacán
Estados Unidos reanuda actividad militar en contra de Irán

Estados Unidos moviliza más de 20 buques de guerra a las costas de Irán
Agente de ICE baleó a migrante mexicano en Texas

Activistas y familiares de Lorenzo Salgado exigen investigación tras su ejecución por agentes de ICE
Nuevos bombardeos de Estados Unidos a Irán

Estados Unidos reanuda bombardeos contra Irán; finaliza el acuerdo de paz
NosotrAs: Sobre divulgación y reapropiación de lenguaje

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