Las noticias más importantes del 9 de febrero en México

CLIMA

➔ Febrero Loco en México: Prepárese...Caerá aguanieve, fuertes lluvias, heladas de -5 grados y calor de hasta 40, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Crimen organizado habría extorsionado a minera Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa: Investigaciones señalan que el crimen organizado extorsionó a la minera Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa, y estaría ligado a secuestros de trabajadores.

➔ La FGR confirma el hallazgo de 5 mineros de los 10 desaparecidos en Sinaloa: Los cuerpos sin vida de los mineros fueron localizados en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa

➔ Sheinbaum pedirá que EU explique porque los narcos mexicanos portan armas del ejército estadounidense: Claudia Sheinbaum pedirá a Estados Unidos aclarar por qué armas militares llegan a narcos mexicanos. México revisa el tráfico de armamento y refuerza la cooperación bilateral

➔ ‘El mejor antídoto contra el odio es el amor’... Sheinbaum sobre mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Sheinbaum destacó el mensaje de amor de Bad Bunny en el Super Bowl 2026. Trump criticó el show

➔ Exige sector minero fortalecer investigaciones y seguridad tras desaparición de trabajadores: Representantes de la industria minera lamentaron los decesos confirmados de trabajadores y exigieron justicia para sus familias

MUNDO

➔ ‘Gracias por el afecto’... Presidente de Cuba agradece a México por envío de ayuda humanitaria: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a México el envío de más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, destacando la solidaridad bilateral

➔ Enfermeras en huelga pactan acuerdo después de un mes de protestas en Nueva York: Mantuvieron la huelga ‘bajo el frío y la nieve’ para exigir mejores condiciones laborales; hospitales operaron sin complicaciones en tiempos de protesta

➔ ¿Era Liam Conejo Ramos? No, él es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en show del Super Bowl LX: Desde su aparición, usuarios en redes sociales comenzaron a teorizar. El actor infantil agradeció al boricua

COAHUILA

➔ Coahuila armonizará ley de violencia vicaria: tras caso Estela, buscan que aplique exclusivamente a mujeres: Secretaría de Mujeres va por capacitación de funcionarios sobre justicia y perspectiva de género, para diferenciarla de la violencia familiar

➔ Coahuila anuncia nuevos programas sociales para jóvenes y mujeres en 2026: Becas educativas y microcréditos a tasa cero buscan ampliar oportunidades de desarrollo

➔ Saltillo genera 900 toneladas de basura al día; Fosa 7 del relleno sanitario está por agotarse: Alcanzará su límite tentativamente en noviembre. La fosa 8 será la última que se prepare dentro de ese espacio.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Duolingo registra alza de 35% en usuarios de español tras show de Bad Bunny en el Super Bowl: La presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX tuvo un impacto inmediato fuera del ámbito musical

➔ ¿La vas a ver? Lanza Prime Video tráiler de ‘La Oficina’ versión mexicana de ‘The Office’: La serie estrenará el próximo 13 de marzo y es protagonizada por Fernando Bonilla, Alexa Zuart, Alejandra Ley, Erika de la Rosa, entre otros

➔ Copa Coahuila 2026 cierra con récord de participación y triunfo de Edgar Leija: Con la participación de más de 300 pedalistas, la Copa Coahuila de Ciclismo 2026 llegó a su fin este domingo tras tres etapas disputadas en circuito urbano y ruta hacia la Sierra de Arteaga

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Iyané: el regreso del guardián del desierto

➔ Beca Rita Cetina confirma primera etapa del registro para alumnos de primaria: En las asambleas informativas se comparten más datos para quien busque inscribirse al apoyo económico