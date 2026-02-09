Las noticias más importantes del 9 de febrero en México

Información
/ 9 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 9 de febrero en México
    Las noticias más importantes del 9 de febrero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Febrero Loco en México: Prepárese...Caerá aguanieve, fuertes lluvias, heladas de -5 grados y calor de hasta 40, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Crimen organizado habría extorsionado a minera Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa: Investigaciones señalan que el crimen organizado extorsionó a la minera Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa, y estaría ligado a secuestros de trabajadores.

La FGR confirma el hallazgo de 5 mineros de los 10 desaparecidos en Sinaloa: Los cuerpos sin vida de los mineros fueron localizados en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa

Sheinbaum pedirá que EU explique porque los narcos mexicanos portan armas del ejército estadounidense: Claudia Sheinbaum pedirá a Estados Unidos aclarar por qué armas militares llegan a narcos mexicanos. México revisa el tráfico de armamento y refuerza la cooperación bilateral

‘El mejor antídoto contra el odio es el amor’... Sheinbaum sobre mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Sheinbaum destacó el mensaje de amor de Bad Bunny en el Super Bowl 2026. Trump criticó el show

Exige sector minero fortalecer investigaciones y seguridad tras desaparición de trabajadores: Representantes de la industria minera lamentaron los decesos confirmados de trabajadores y exigieron justicia para sus familias

MUNDO

‘Gracias por el afecto’... Presidente de Cuba agradece a México por envío de ayuda humanitaria: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a México el envío de más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, destacando la solidaridad bilateral

Enfermeras en huelga pactan acuerdo después de un mes de protestas en Nueva York: Mantuvieron la huelga ‘bajo el frío y la nieve’ para exigir mejores condiciones laborales; hospitales operaron sin complicaciones en tiempos de protesta

¿Era Liam Conejo Ramos? No, él es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en show del Super Bowl LX: Desde su aparición, usuarios en redes sociales comenzaron a teorizar. El actor infantil agradeció al boricua

COAHUILA

Coahuila armonizará ley de violencia vicaria: tras caso Estela, buscan que aplique exclusivamente a mujeres: Secretaría de Mujeres va por capacitación de funcionarios sobre justicia y perspectiva de género, para diferenciarla de la violencia familiar

Coahuila anuncia nuevos programas sociales para jóvenes y mujeres en 2026: Becas educativas y microcréditos a tasa cero buscan ampliar oportunidades de desarrollo

Saltillo genera 900 toneladas de basura al día; Fosa 7 del relleno sanitario está por agotarse: Alcanzará su límite tentativamente en noviembre. La fosa 8 será la última que se prepare dentro de ese espacio.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Duolingo registra alza de 35% en usuarios de español tras show de Bad Bunny en el Super Bowl: La presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX tuvo un impacto inmediato fuera del ámbito musical

¿La vas a ver? Lanza Prime Video tráiler de ‘La Oficina’ versión mexicana de ‘The Office’: La serie estrenará el próximo 13 de marzo y es protagonizada por Fernando Bonilla, Alexa Zuart, Alejandra Ley, Erika de la Rosa, entre otros

Copa Coahuila 2026 cierra con récord de participación y triunfo de Edgar Leija: Con la participación de más de 300 pedalistas, la Copa Coahuila de Ciclismo 2026 llegó a su fin este domingo tras tres etapas disputadas en circuito urbano y ruta hacia la Sierra de Arteaga

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Iyané: el regreso del guardián del desierto

Beca Rita Cetina confirma primera etapa del registro para alumnos de primaria: En las asambleas informativas se comparten más datos para quien busque inscribirse al apoyo económico

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

