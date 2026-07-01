Las noticias más importantes del primero de julio en México

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    Las noticias más importantes del primero de julio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Diluvio de 48 horas a México: Prepárese...lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Estados Unidos rechaza renovación automática del T-MEC: El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró que no hay riesgo de desintegración del tratado

Mil 600 heridos y 4 muertos tras festejos en el Paseo de la Reforma: A causa de la victoria de México contra Ecuador, la afición mexicana se apoderó del Paseo de la Reforma, pero el festejo tuvo sus consecuencias

¿Prohibirán los festejos en el Paseo de la Reforma tras cuatro muertes?: Tras las celebraciones de la victoria de México contra Ecuador, se registraron 4 fallecimientos por presunta asfixia

Pide Sheinbaum pruebas a EU... ahora sobre presuntos nexos CJNG-elecciones: Ante señalamientos de EU sobre posibles vínculos del cártel con financiamientos de campañas, la Presidenta señaló que no han sido informados

Si EU no extiende el T-MEC, seguirá vigente hasta 2037: Sheinbaum: Sheinbaum explicó que el T-MEC seguirá vigente hasta 2037 aunque Estados Unidos no extienda el acuerdo comercial por otros 16 años

MUNDO

Trump analiza reanudar la guerra contra Irán, pero por ahora se mantiene firme en las conversaciones de paz: Estados Unidos e Irán tienen 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo que resuelva la situación del uranio enriquecido

Poderosos clérigos iraníes piden el asesinato de Trump y Netanyahu: Los clérigos, que constitucionalmente tienen la tarea de elegir y supervisar al líder supremo, escribieron que el llamado a su asesinato para vengar la muerte del líder supremo Ali Khamenei era de importancia “fundamental”

Reino Unido emite alertas de viaje previo a partido México vs. Inglaterra: Desaconsejó a los connacionales todos los viajes en ciertas zonas del país coanfitrión de la Copa Mundial de 2026

COAHUILA

Alista Manolo Jiménez ajustes en su gabinete tras llegada de Gabriel Elizondo al Senado: El Gobernador supervisará de manera más cercana la estrategia ‘Mejor Coahuila’

Aumentan a 34 los casos de gusano barrenador en Coahuila; Saltillo concentra la mayor incidencia: El municipio de Saltillo encabeza la lista de contagios. Se mantiene un caso en un hombre de la tercera edad.

Analizarán en Saltillo el impacto de la inteligencia artificial desde la visión de la Iglesia: Especialistas, sacerdotes y académicos abrirán un espacio de diálogo sobre ética, tecnología y dignidad humana a partir de un documento pontificio

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡México vs Inglaterra! Con doblete de Harry Kane, Los Tres Leones vencen a Congo y se medirán al Tri en Octavos de Final: El Estadio Ciudad de México vivirá un duelo apasionante del Mundial 2026, luego de que los ingleses vencieran a los africanos

Estados Unidos vence a Bosnia y avanza a Octavos del Mundial 2026; enfrentará a Bélgica: Pese a jugar más de media hora con un futbolista menos, el equipo de Mauricio Pochettino aseguró su pase a los Octavos de Final, donde enfrentará a Bélgica

¡Corre Julián Quiñones, correeeee!... aficionados quieren a Belinda lejos del goleador mexicano tras entregarle trofeo: Belinda entregó el trofeo MVP a Julián Quiñones tras el triunfo de México ante Ecuador y los fans reaccionaron con bromas en redes sociales

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las tres historias de tortura que no se deben repetir

“¿Y si sí?”: el origen de la frase que ilusiona a millones de mexicanos durante el Mundial 2026: Descubre cómo surgió, quién la hizo famosa y por qué hoy simboliza la esperanza de que México logre una actuación histórica en el Mundial 2026.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ofreció conferencia de prensa para dar detalles sobre las futuras negociaciones respecto al T-MEC.

El PRI, PAN y Movimiento Ciudadano responden a resultados de Ebrard en el T-MEC
Actualizaciones sobre tercera reunión del T-MEC

Estados Unidos rechaza renovación automática del T-MEC

Festejos en la Ciudad de México por juego de la selección mexicana contra Ecuador

¿Prohibirán los festejos en el Paseo de la Reforma tras cuatro muertes?
Múltiples heridos durante los festejos del Paseo de la Reforma

Mil 600 heridos y 4 muertos tras festejos en el Paseo de la Reforma
Estados Unidos e Irán cesaron las hostilidades el lunes tras intercambiar ataques en el estrecho de Ormuz durante los cuatro días anteriores.

Trump analiza reanudar la guerra contra Irán, pero por ahora se mantiene firme en las conversaciones de paz
Además, instaron a los partidarios del régimen iraní a salir a las calles “en nombre del líder”, añadiendo que “la presencia del pueblo es necesaria y decisiva”.

Poderosos clérigos iraníes piden el asesinato de Trump y Netanyahu
Ahora es cuando

Ahora es cuando
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Más allá del pase de México a Octavos en el Mundial 2026...