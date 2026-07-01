Las noticias más importantes del primero de julio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Diluvio de 48 horas a México: Prepárese...lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Estados Unidos rechaza renovación automática del T-MEC: El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró que no hay riesgo de desintegración del tratado

➔ Mil 600 heridos y 4 muertos tras festejos en el Paseo de la Reforma: A causa de la victoria de México contra Ecuador, la afición mexicana se apoderó del Paseo de la Reforma, pero el festejo tuvo sus consecuencias

➔ ¿Prohibirán los festejos en el Paseo de la Reforma tras cuatro muertes?: Tras las celebraciones de la victoria de México contra Ecuador, se registraron 4 fallecimientos por presunta asfixia

➔ Pide Sheinbaum pruebas a EU... ahora sobre presuntos nexos CJNG-elecciones: Ante señalamientos de EU sobre posibles vínculos del cártel con financiamientos de campañas, la Presidenta señaló que no han sido informados

➔ Si EU no extiende el T-MEC, seguirá vigente hasta 2037: Sheinbaum: Sheinbaum explicó que el T-MEC seguirá vigente hasta 2037 aunque Estados Unidos no extienda el acuerdo comercial por otros 16 años

MUNDO

➔ Trump analiza reanudar la guerra contra Irán, pero por ahora se mantiene firme en las conversaciones de paz: Estados Unidos e Irán tienen 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo que resuelva la situación del uranio enriquecido

➔ Poderosos clérigos iraníes piden el asesinato de Trump y Netanyahu: Los clérigos, que constitucionalmente tienen la tarea de elegir y supervisar al líder supremo, escribieron que el llamado a su asesinato para vengar la muerte del líder supremo Ali Khamenei era de importancia “fundamental”

➔ Reino Unido emite alertas de viaje previo a partido México vs. Inglaterra: Desaconsejó a los connacionales todos los viajes en ciertas zonas del país coanfitrión de la Copa Mundial de 2026

COAHUILA

➔ Alista Manolo Jiménez ajustes en su gabinete tras llegada de Gabriel Elizondo al Senado: El Gobernador supervisará de manera más cercana la estrategia ‘Mejor Coahuila’

➔ Aumentan a 34 los casos de gusano barrenador en Coahuila; Saltillo concentra la mayor incidencia: El municipio de Saltillo encabeza la lista de contagios. Se mantiene un caso en un hombre de la tercera edad.

➔ Analizarán en Saltillo el impacto de la inteligencia artificial desde la visión de la Iglesia: Especialistas, sacerdotes y académicos abrirán un espacio de diálogo sobre ética, tecnología y dignidad humana a partir de un documento pontificio

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡México vs Inglaterra! Con doblete de Harry Kane, Los Tres Leones vencen a Congo y se medirán al Tri en Octavos de Final: El Estadio Ciudad de México vivirá un duelo apasionante del Mundial 2026, luego de que los ingleses vencieran a los africanos

➔ Estados Unidos vence a Bosnia y avanza a Octavos del Mundial 2026; enfrentará a Bélgica: Pese a jugar más de media hora con un futbolista menos, el equipo de Mauricio Pochettino aseguró su pase a los Octavos de Final, donde enfrentará a Bélgica

➔ ¡Corre Julián Quiñones, correeeee!... aficionados quieren a Belinda lejos del goleador mexicano tras entregarle trofeo: Belinda entregó el trofeo MVP a Julián Quiñones tras el triunfo de México ante Ecuador y los fans reaccionaron con bromas en redes sociales

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las tres historias de tortura que no se deben repetir

➔ “¿Y si sí?”: el origen de la frase que ilusiona a millones de mexicanos durante el Mundial 2026: Descubre cómo surgió, quién la hizo famosa y por qué hoy simboliza la esperanza de que México logre una actuación histórica en el Mundial 2026.