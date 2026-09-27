Noticias del fin de semana: Clima; Liverpool y Suburbia se adelantan al Buen Fin y Sheinbaum cierra gira de Segundo Informe

MÉXICO

→ Huracán Polo y lluvias intensas azotan a México; habrá calor de 40 grados y vientos fuertes en el norte : Distintos fenómenos atmosféricos provocarán lluvias intensas, fuertes vientos, oleaje elevado y temperaturas de hasta 40 grados en diferentes regiones de México.

→ ¿Cuándo caerá el próximo pago de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez? : Aquellos beneficiarios de la Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez esperan el próximo pago bimestral, correspondiente al primer depósito del ciclo escolar 2026-2027.

→ EN VIVO | Sheinbaum cierra gira de Segundo Informe ante más de 70 mil personas en el Zócalo : Miles de familias y simpatizantes se reunieron en el primer cuadro de la capital a la espera del mensaje principal de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

INTERNACIONAL

→ México reafirma ante la ONU su reconocimiento a Palestina como Estado soberano : Representantes diplomáticos expresaron la postura del país a favor de la paz, el derecho internacional y la resolución pacífica de conflictos en Medio Oriente.

→ Tres muertos y cuatro heridos en tiroteo en club de striptease de Detroit : Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas cuando una discusión derivó en disparos en un club de striptease el domingo por la mañana en Detroit, informaron las autoridades.

→ Un muerto y miles de personas sin electricidad por la tormenta en el noreste de EU : Al menos una persona ha muerto este fin de semana y cientos de miles de usuarios se han visto afectados por cortes de electricidad en sus hogares a causa de las fuertes lluvias y los vientos de la tormenta invernal que azota la costa noreste de Estados Unidos.

COAHUILA

→ Surge comprador para AHMSA; ofrece mil 400 mdd y tiene 10 días hábiles para depositar fondo de garantía de seriedad : El empresario Arturo Domínguez, de la empresa Construcciones e Ingeniería Electromecánica CIESA, aseguró reactivar la acerera en aproximadamente seis meses.

→ Capturan a sujeto que abusó de una menor en Juárez, Coahuila, tras meses de ser denunciado : Tras meses de espera, agentes de la AIC detuvieron al joven señalado por el presunto delito ocurrido en diciembre de 2025.

→ Caso Rocky: Jueza rechaza modificar medida cautelar y Liliana ‘N’ seguirá presa : Una jueza estatal rechazó modificar la medida cautelar impuesta a Liliana, por lo que continuará en prisión preventiva por el delito de crueldad animal, relacionado con la muerte del perro Rocky.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¡Locura en el Maracaná! Ravens vencen 34-31 a Cowboys con patada de Tyler Loop al último segundo : Lamar Jackson puso a Baltimore en posición de ganar y su pateador respondió desde 56 yardas para definir un histórico juego de la NFL en Río.

→ Avengers: Endgame Encore: ¿vale la pena volver al cine para ver las nuevas escenas? : “Avengers: Endgame Encore” regresa a los cines con material inédito que conecta el cierre de la Saga del Infinito con “Avengers: Doomsday”.

→ ¡De la polémica a Spotify! Aleks Syntek dispara sus reproducciones tras sus días más controversiales : La conversación en redes alrededor del cantante habría impulsado el consumo de sus canciones, con ‘Duele el Amor’ entre los temas que registraron un importante repunte.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Monte de Piedad: ¿cómo comprar joyas y relojes en remate por internet? : Nacional Monte de Piedad cuenta con una tienda en línea en la que ofrece distintos artículos, principalmente joyería y relojes.

→ INAPAM: El pago de $4,791 para adultos mayores; quiénes tienen derecho a recibirlo : La fecha que deben tener presente los adultos mayores es el 20 de diciembre de 2026, pues el aguinaldo de los trabajadores debe pagarse antes de ese día, de acuerdo con la LFD.