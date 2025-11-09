Noticias del fin de semana en México: Presunto agresor de Sheinbaum en el reclusorio, 70 ‘narcoterroristas’ muertos y neumonía en Coahuila

CLIMA

➔ Evento Norte: Prepárese... traerá lluvias a estos estados mientras Frente Frío 13 se mantendrá al norte de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra: El hombre identificado como Uriel “R”, acusado de intentar agredir físicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico de la CDMX, fue detenido y trasladado al Reclusorio Norte.

➔ ¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’: Manifestantes se agruparon para protestar contra la inseguridad, la corrupción política y otras agendas y consignas

➔ Sheinbaum lanza estrategia integral en Michoacán tras ejecución de alcalde: La Presidenta detalló una estrategia federal para Michoacán con tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico, y educación y cultura para la paz

MUNDO

➔ Hasta ahora la ofensiva antinarco de EU ha provocada por lo menos 70 personas muertas: La Administración Trump inició a llevar a cabo a principios de septiembre estas operaciones atacando a embarcaciones en aguas caribeñas y del Pacífico oriental

➔ Los recortes de vuelos impactan la cadena de suministro; empresas de envío ajustan planes: Los aviones MD-11 constituyen aproximadamente el 9% de la flota de UPS y el 4% de la flota de FedEx, dijeron las empresas

COAHUILA

➔ Aumentan casos de neumonía en Coahuila; aplican vacuna preventiva antes del invierno: La Secretaría de Salud inició la aplicación de la vacuna contra el neumococo junto con las dosis contra covid-19 e influenza, tras registrarse más de 3,500 casos de neumonía en el estado, cifra superior a la del año pasado

➔Coahuila: impuesto a videojuegos violentos no es la solución total, advierten expertos: La psicóloga Berenice de la Peña señala que la exposición repetitiva a la agresión en juegos propicia la “normalización de la violencia” entre la niñez y adolescencia

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Vas a ir? Todo listo para el ‘Mesa Longboard Fest 2025’ con música, deporte y gastronomía local: Los organizadores de la séptima edición esperan la llegada de 2 mil 500 personas; apuestan por la presentación de más de 20 artistas y grupos musicales

➔ México enfrenta a Suiza en duelo clave rumbo a Octavos de Final del Mundial Sub-17: El Tri Juvenil cierra la fase de grupos del Mundial Sub-17 ante Suiza con la obligación de sumar tres puntos para asegurar su boleto a la siguiente ronda

➔ Los kenianos vuelven a brillar en el cuarto Maratón Saltillo - La Moderna, realizado el domingo: Más de mil corredores participaron en la mayor prueba de atletismo en la entidad, y la sexta más importante del país.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

➔ Explosión de pipa de combustible en la carretera México-Puebla: Se reportó que la explosión provocó una gran columna de humo, visible desde varios puntos de distancia del siniestro

➔ Chiles frescos y café tostado, los productos que más se encarecieron en Saltillo: Acuña y Monclova entre las ciudades con mayor variación de precios en el país, de acuerdo con reporte del INEGI

ESPECIALES

➔ SEMANARIO | Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

➔ Walmart se adelanta al Buen Fin... ofertas de ‘El Fin Irresistible’ ya llegaron y terminan hasta el 19 de noviembre: Walmart se adelanta al Buen Fin con su campaña El Fin Irresistible, disponible del 6 al 19 de noviembre, con descuentos, MSI y beneficios bancarios en miles de productos.