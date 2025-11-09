Noticias del fin de semana en México: Presunto agresor de Sheinbaum en el reclusorio, 70 ‘narcoterroristas’ muertos y neumonía en Coahuila

Información
/ 9 noviembre 2025
    Noticias del fin de semana en México: Presunto agresor de Sheinbaum en el reclusorio; 70 'narcoterroristas' muertos

Lo más relevante del fin de semana, del 7 al 9 de noviembre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Evento Norte: Prepárese... traerá lluvias a estos estados mientras Frente Frío 13 se mantendrá al norte de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra: El hombre identificado como Uriel “R”, acusado de intentar agredir físicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico de la CDMX, fue detenido y trasladado al Reclusorio Norte.

¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’: Manifestantes se agruparon para protestar contra la inseguridad, la corrupción política y otras agendas y consignas

Sheinbaum lanza estrategia integral en Michoacán tras ejecución de alcalde: La Presidenta detalló una estrategia federal para Michoacán con tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico, y educación y cultura para la paz

MUNDO

Hasta ahora la ofensiva antinarco de EU ha provocada por lo menos 70 personas muertas: La Administración Trump inició a llevar a cabo a principios de septiembre estas operaciones atacando a embarcaciones en aguas caribeñas y del Pacífico oriental

Los recortes de vuelos impactan la cadena de suministro; empresas de envío ajustan planes: Los aviones MD-11 constituyen aproximadamente el 9% de la flota de UPS y el 4% de la flota de FedEx, dijeron las empresas

COAHUILA

Aumentan casos de neumonía en Coahuila; aplican vacuna preventiva antes del invierno: La Secretaría de Salud inició la aplicación de la vacuna contra el neumococo junto con las dosis contra covid-19 e influenza, tras registrarse más de 3,500 casos de neumonía en el estado, cifra superior a la del año pasado

Coahuila: impuesto a videojuegos violentos no es la solución total, advierten expertos: La psicóloga Berenice de la Peña señala que la exposición repetitiva a la agresión en juegos propicia la “normalización de la violencia” entre la niñez y adolescencia

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Vas a ir? Todo listo para el ‘Mesa Longboard Fest 2025’ con música, deporte y gastronomía local: Los organizadores de la séptima edición esperan la llegada de 2 mil 500 personas; apuestan por la presentación de más de 20 artistas y grupos musicales

México enfrenta a Suiza en duelo clave rumbo a Octavos de Final del Mundial Sub-17: El Tri Juvenil cierra la fase de grupos del Mundial Sub-17 ante Suiza con la obligación de sumar tres puntos para asegurar su boleto a la siguiente ronda

Los kenianos vuelven a brillar en el cuarto Maratón Saltillo - La Moderna, realizado el domingo: Más de mil corredores participaron en la mayor prueba de atletismo en la entidad, y la sexta más importante del país.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Explosión de pipa de combustible en la carretera México-Puebla: Se reportó que la explosión provocó una gran columna de humo, visible desde varios puntos de distancia del siniestro

Chiles frescos y café tostado, los productos que más se encarecieron en Saltillo: Acuña y Monclova entre las ciudades con mayor variación de precios en el país, de acuerdo con reporte del INEGI

ESPECIALES

➔ SEMANARIO | Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Walmart se adelanta al Buen Fin... ofertas de ‘El Fin Irresistible’ ya llegaron y terminan hasta el 19 de noviembre: Walmart se adelanta al Buen Fin con su campaña El Fin Irresistible, disponible del 6 al 19 de noviembre, con descuentos, MSI y beneficios bancarios en miles de productos.

