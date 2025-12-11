Las noticias más importantes del 11 de diciembre en México

CLIMA

➔ Frente frío número 20: Prepárese... nueva Masa de Aire con temperaturas de -10 grados, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Exportaciones de acero a EU caen por tercer año: Las exportaciones siderúrgicas se redujeron 16.6% frente al mismo periodo de 2024

➔ Afirma Sheinbaum que aranceles a las importaciones no solo son para China, sino para los países sin tratados comerciales: Explicó que la medida forma parte del arranque del Plan México, cuyo objetivo central es impulsar a la industria nacional y fortalecer su capacidad competitiva

➔ Se coordinará con los estados freno a vapeadores: Claudia Sheinbaum: Tras prohibición a cigarrillos electrónicos aprobada por el Congreso, emprenderán campañas para alertar por daños a la salud asociados al uso de esos dispositivos

➔ Trump no está bien informado sobre manejo de agua sucia en México: Claudia Sheinbaum: La Presidenta de México dijo que ya se han establecido acuerdos con el Gobierno de EU en materia de agua

➔ Anuncia Ernestina Godoy una reestructuración en la FGR: La titular del organismo dio a conocer que se va a impulsar el fortalecimiento de las fiscalías estatales

MUNDO

➔ Afectan cárteles mexicanos nuestros intereses: Gobierno de EU: La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, acusó que el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación causan caos en su país

➔ Aranceles han costado mil 200 dólares por hogar en EU: demócratas: Aseguran que en su segundo mandato, Trump ha revertido décadas de política estadounidense a favor del libre comercio

➔ Cierre masivo de sucursales de Wendys en todo Estados Unidos: A causa de bajas ventas, un porcentaje significativo de restaurantes cerrarán en el territorio estadounidense

COAHUILA

➔ inDrive anuncia alianza global para modernizar su operación en México: Cinco ciudades del país, incluida Saltillo, se beneficiarán de la ampliación del acceso a vehículos en el país, mediante un sistema de gestión de flotillas de clase mundial

➔ Continúa en Saltillo limpieza y deshierbe para mejorar seguridad y entorno urbano: Acciones del programa “Aquí Andamos” alcanzan zonas verdes, arroyos y bulevares del sur de la ciudad

➔ México es uno de los países que Trump quiere intervenir para saquearlo: obispo Raúl Vera: Durante una conferencia internacional el prelado condenó el ‘imperialismo’ del presidente de Estados Unidos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Genitallica, la Burrita Burrona, Slipknot y ópera llenan de espectáculos la ciudad: Este fin de semana la actividad continúa en la ciudad con grandes eventos para disfrutar

➔ ¿La vas a ver? Warner estrena tráiler de ‘Supergirl’ y las redes reaccionan: La actriz australiana Milly Alcock, quien saltó a la fama en ‘La Casa del Dragón’ de HBO Max, aparece acompañada por Krypto, el perro de su primo Superman

➔ ¿Cuánto cuestan los boletos de México en el Mundial 2026?: precios del juego inaugural y la tercera etapa de venta de FIFA: Los costos para el duelo inaugural y los otros dos juegos del Tri presentan rangos amplios por el sistema de precios dinámicos y la alta demanda; FIFA activa la tercera etapa de venta mediante sorteo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El fin de un hilo, la industria textil se deshace

➔ CURP Biométrico 2025: consecuencias reales de NO actualizar tu documento: El CURP Biométrico no busca reemplazar tu identidad actual, sino hacer más seguro y eficiente el acceso a servicios públicos.