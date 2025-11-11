Las noticias más importantes del 11 de noviembre en México

/ 11 noviembre 2025
    Las noticias más importantes del 11 de noviembre en México
    Las noticias más importantes del 11 de noviembre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Aguanieve llega a México: Prepárese... nuevo Frente Frío y Masa de Aire Ártico, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Gobierno afirma que los homicidios dolosos cayeron 37% en los primeros trece meses del mandato de Sheinbaum: Esto quiere decir que el promedio diario de asesinatos descendió a 54.5 en octubre frente a los 86.9 de septiembre de 2024

Harfuch confirma investigación a escoltas de Carlos Manzo: El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, son investigados tras el ataque del 1 de noviembre. Los peritajes buscan determinar responsabilidades

Descarta Defensa fallas en protocolo de seguridad de alcalde Carlos Manzo: Afirma general Ricardo Trevilla que plan de protección estaba vigente, pero el edil no aceptó el esquema completo

Aprietan a Salinas Pliego con demandas por adeudos en México y Estados Unidos; se viven horas clave en procesos: Grupo Salinas afronta momentos centrales en los procesos en ambos países, los cuales representan más de 40 mil millones de pesos

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes: La Junta de Coordinación Política del Senado prevé aprobar la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión

MUNDO

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos: La administración de Trump acusó a la presidencia de Maduro de indultar al crimen organizado y narcotráfico transnacional

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos: El objetivo del despliegue es para desmantelar las presuntas organizaciones criminales transnacionales y combatir el supuesto narcoterrorismo ‘en defensa de la patria’

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno: El presidente de Estados Unidos presionó a los demócratas tomando medidas punitivas que ningún gobierno anterior había tomado nunca durante un cierre

COAHUILA

Diputado pide incluir a empresas coahuilenses en construcción del Tren del Norte: El Congreso respaldó la propuesta de Antonio Attolini para que contratistas locales participen en megaobra ferroviaria

Diputados de Coahuila buscan tipificar como delitos lesiones a animales y sustracción de mascotas: Legisladores del PRI y del PVEM propusieron reformas al Código Penal para sancionar tanto las lesiones intencionales que causen dolor a los animales como la sustracción ilícita de mascotas.

Saltillo: Corazón Patitas invita a jornada de esterilización en el Chapulín: La clínica veterinaria Maropet’s participará en la jornada, que ofrecerá esterilizaciones a bajo costo el domingo 23 de noviembre

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Vamos por boletos? Proyectarán la película ‘El Desaire’ en festival de cine en Monterrey: Apenas hace unos días, el filme protagonizado por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y un gran elenco se estrenó en el Festival Internacional de Cine de León, donde recibió una presea

¡Como en 1987 en Saltillo, su voz aún convoca! Juan Gabriel reúne a 170 mil fans en el Zócalo con concierto histórico: A nueve años de su fallecimiento, la estrella mexicana sigue dejando huella en sus fanáticos, recientemente gracias a la docuserie estrenada por Netflix

Sergio Ramos dejará a Rayados para presentarse en los Latín Grammy 2025: El defensa español aprovechará la pausa por Fecha FIFA para ser anfitrión en la gala musical, mientras avanza en su nueva faceta como cantante

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Diabetes tipo 1: aprender a vivir con insulina

Ley Federal del Trabajo aclara si habrá PAGO TRIPLE para quienes trabajen el 17 de noviembre: El próximo 17 de noviembre es un día de descanso oficial en conmemoración por la Revolución Mexicana. Si trabajas, debes saber que tu salario sufrirá una modificación positiva, según la Ley Federal del Trabajo

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

