Las noticias más importantes del 13 de abril en México

CLIMA

➔ Ingresa nuevo Frente Frío 44 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, tornados, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Más austeridad para sostener subsidio a gasolina’: Sheinbaum: Claudia Sheinbaum anuncia más austeridad para sostener el subsidio a la gasolina sin afectar programas sociales ni sectores prioritarios

➔ Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por delito de peculado en Tabasco: Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes para acreditar posible participación en los hechos que se le imputan

➔ Localizan con vida a alcalde de Taxco y su padre, tras ser reportados como desaparecidos: Juan Andrés Vega Carranza fue privado de la libertad cuando presuntamente acudió al rescate de Juan Vega Arredondo

➔ Sin subsidio, gasolina superaría los 30 pesos y diésel los 32, asegura Sheinbaum: Sin subsidios, la gasolina superaría los 30 pesos y el diésel los 32, afirmó Claudia Sheinbaum. Conoce qué medidas aplica el gobierno

➔ Registra México 11 mil 695 ataques de nuevo malware bancario: JanelaRAT permite ‘secuestrar’ sesiones bancarias en tiempo real, de acuerdo con la compañía de ciberseguridad Kaspersky

MUNDO

➔ Trump descarta disculparse con el papa León XIV porque ‘dijo cosas que están mal’: Asimismo el republicano eliminó la imagen que publicó representado como Jesús tras recibir constantes críticas por blasfemia

➔ Trump afirma que una vez solventada la guerra de Irán se centrará en Cuba: Esto ocurre en en un momento en que Washington asegura que siguen manteniendo contactos con La Habana

➔ Fallece otro mexicano bajo custodia del ICE en centro de detención en Luisiana: SRE: Cancillería afirmó que ya contactó a la familia del connacional para brindar asistencia

COAHUILA

➔ Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33: Tras concluir el periodo vacacional, Salud reporta un aumento de más de 100% en las últimas dos semanas

➔ Garantiza Saltillo abasto de agua con nuevos pozos y proyecto de Acuaférico: El alcalde Javier Díaz González anunció la incorporación de nuevos acuíferos para reducir la presión hídrica sobre la Sierra de Zapalinamé.

➔ Tren Saltillo-Monterrey: Difieren oootra vez fallo de licitación para estaciones: El proceso comenzó en noviembre y se lanzó una segunda fecha, luego de que en febrero se declaró desierta

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Luto en el rock latino: fallece Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes: Su legado musical marcó generaciones y consolidó a la banda como una de las más influyentes en la historia del rock en español.

➔ ‘El Desaire’ brilla en Nueva York con cuatro nominaciones en festival internacional: El filme, dirigido por Gabriel Ramos, logró nominaciones a Mejor Actriz y Mejor Actor para Vico Escorcia y Guillermo Alonso, respectivamente

➔ Saltillo se alista para la San Isidro 15K GIS con nueva ruta y sede: La Carrera San Isidro 15K GIS celebrará su edición 49 el próximo 17 de mayo en el Biblioparque Norte, con salida a las 6:00 de la mañana

➔ Frankie Muniz de ‘Malcolm el de en medio’ sufre fuerte accidente en la NASCAR: Frankie Muniz, estrella de Malcolm in the Middle, chocó en una carrera de NASCAR. No sufrió heridas graves y continúa en la competencia

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Un migrante deportado regresa a casa... 35 años después

➔ Falla la aplicación de BBVA en todo México: Hasta el momento, las cuentas oficiales de BBVA le responden a los usuarios que ingresen en otro horario