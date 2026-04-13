Las noticias más importantes del 13 de abril en México

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/ 13 abril 2026
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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Ingresa nuevo Frente Frío 44 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, tornados, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

‘Más austeridad para sostener subsidio a gasolina’: Sheinbaum: Claudia Sheinbaum anuncia más austeridad para sostener el subsidio a la gasolina sin afectar programas sociales ni sectores prioritarios

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por delito de peculado en Tabasco: Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes para acreditar posible participación en los hechos que se le imputan

Localizan con vida a alcalde de Taxco y su padre, tras ser reportados como desaparecidos: Juan Andrés Vega Carranza fue privado de la libertad cuando presuntamente acudió al rescate de Juan Vega Arredondo

Sin subsidio, gasolina superaría los 30 pesos y diésel los 32, asegura Sheinbaum: Sin subsidios, la gasolina superaría los 30 pesos y el diésel los 32, afirmó Claudia Sheinbaum. Conoce qué medidas aplica el gobierno

Registra México 11 mil 695 ataques de nuevo malware bancario: JanelaRAT permite ‘secuestrar’ sesiones bancarias en tiempo real, de acuerdo con la compañía de ciberseguridad Kaspersky

MUNDO

Trump descarta disculparse con el papa León XIV porque ‘dijo cosas que están mal’: Asimismo el republicano eliminó la imagen que publicó representado como Jesús tras recibir constantes críticas por blasfemia

Trump afirma que una vez solventada la guerra de Irán se centrará en Cuba: Esto ocurre en en un momento en que Washington asegura que siguen manteniendo contactos con La Habana

Fallece otro mexicano bajo custodia del ICE en centro de detención en Luisiana: SRE: Cancillería afirmó que ya contactó a la familia del connacional para brindar asistencia

COAHUILA

Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33: Tras concluir el periodo vacacional, Salud reporta un aumento de más de 100% en las últimas dos semanas

Garantiza Saltillo abasto de agua con nuevos pozos y proyecto de Acuaférico: El alcalde Javier Díaz González anunció la incorporación de nuevos acuíferos para reducir la presión hídrica sobre la Sierra de Zapalinamé.

Tren Saltillo-Monterrey: Difieren oootra vez fallo de licitación para estaciones: El proceso comenzó en noviembre y se lanzó una segunda fecha, luego de que en febrero se declaró desierta

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Luto en el rock latino: fallece Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes: Su legado musical marcó generaciones y consolidó a la banda como una de las más influyentes en la historia del rock en español.

‘El Desaire’ brilla en Nueva York con cuatro nominaciones en festival internacional: El filme, dirigido por Gabriel Ramos, logró nominaciones a Mejor Actriz y Mejor Actor para Vico Escorcia y Guillermo Alonso, respectivamente

Saltillo se alista para la San Isidro 15K GIS con nueva ruta y sede: La Carrera San Isidro 15K GIS celebrará su edición 49 el próximo 17 de mayo en el Biblioparque Norte, con salida a las 6:00 de la mañana

Frankie Muniz de ‘Malcolm el de en medio’ sufre fuerte accidente en la NASCAR: Frankie Muniz, estrella de Malcolm in the Middle, chocó en una carrera de NASCAR. No sufrió heridas graves y continúa en la competencia

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Un migrante deportado regresa a casa... 35 años después

Falla la aplicación de BBVA en todo México: Hasta el momento, las cuentas oficiales de BBVA le responden a los usuarios que ingresen en otro horario

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Desde su inauguración en 2009 a la fecha, el peaje ha aumentado 284 por ciento, mientras que la inflación ha sido solo de 109.55 por ciento.

Recetan nueva alza en autopista Saltillo-Monterrey: tarifa llega a $150
Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova empataron 3-3 en el Juego con Causa 2026, en un duelo que cerró la pretemporada con gran respuesta de la afición y apoyo a personas con TEA.

Fin de Pretemporada: Saraperos y Acereros empatan en el Juego con Causa en Saltillo
Apuesta. La presentación del canadiense generó debate sobre los estándares de los shows en vivo dentro de la industria pop.

Justin Bieber en Coachella: ¿Reinvención o mediocridad?
La incidencia en los casos de sarampión en Coahuila se agravó durante las vacaciones de Semana Santa.

Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33

El exgobernador de Veracruz llegará al final de su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero, pero su situación jurídica no se libera.

Duarte ‘termina’ condena, pero seguirá en la cárcel: otro proceso lo mantiene tras las rejas
Titular de SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que Juan Andrés Vega Carranza (d), presidente municipal de Taxco, y su padre, director del hospital IMSS-Bienestar, Juan Vega Arredondo (i), habían sido localizados con vida.

Localizan con vida a alcalde de Taxco y su padre, tras ser reportados como desaparecidos
El malware tiene la capacidad de capturar credenciales bancarias y evadir la autenticación multifactor.

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Falla la app bancaria de BBVA

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