Las noticias más importantes del 13 de noviembre en México

CLIMA

➔ Frente Frío a México: Prepárese... lluvias, tolvaneras y posible caída de nieve en zonas montañosas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Diputados aprueban iniciativa para frenar los cobros por cancelación de tarjetas de crédito y departamentales: La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que prohíbe a bancos y tiendas departamentales aplicar cargos por cancelar tarjetas de crédito o débito

➔ ‘NVIDIA no invierte, vende tecnología’... Gobierno de NL reconoce que empresa no va a invertir en el estado: El gobierno de Nuevo León rectificó la información sobre una supuesta inversión de Nvidia en el estado. La compañía estadounidense no construirá un centro de datos en México

➔ Caso de deuda de 33 mil mdp de Grupo Salinas llega a la SCJN: Los proyectos de sentencia son adversos a las empresas de Ricardo Salinas Pliego

➔ Se planta CNTE en la Cámara de Diputados... y amenaza con protestas en Mundial de 2026: Volvieron a urgir al gobierno federal a que atienda sus demandas, principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

➔ Lanza Gobierno de México plan para proteger y fortalecer el cultivo del maíz nativo: ‘El maíz es la raíz’ busca la conservación, producción y comercialización del producto, así como fortalecer los sistemas agroalimentarios

MUNDO

➔ Cierre federal costó 15 mil millones de dólares semanales a EU: Casa Blanca: Las pérdidas representarían entre el 1 y 1.5% del Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense

➔ ‘Operación Lanza del Sur’ Estados Unidos anuncia ataque contra narcotráfico en Latinoamérica: Tras haber catalogado al narcotráfico como acto terrorista, las autoridades de los Estados Unidos han justificado operaciones sobre territorio latinoamericano

➔ Descarta Marco Rubio envío de tropas a México para combatir a cárteles del narco: El secretario de Estado de EU dijo que se mantiene la disposición para cooperar con México en materia de seguridad

COAHUILA

➔ Coahuila incorpora la materia ‘Ser +’ para enfrentar crisis de salud mental: Ante violencia, consumo de sustancias e ideación suicida en estudiantes, la entidad oficializa un nuevo enfoque socioemocional en las aulas

➔ Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318: En un año, los casos de esta enfermedad han sufrido un inusual incremento en atenciones en el sistema de salud local

➔ IMSS Coahuila niega negligencia en atención a la activista Blanca Martínez: El IMSS en Coahuila lamenta el deceso y asegura que la atención se brindó bajo las guías de práctica clínica, tras un paro cardiorrespiratorio irreversible durante la madrugada del 10 de noviembre

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Caifanes, teatro musical, teatro local, encendido de pino y Shiba Anime Fest: Una vez más, la ciudad ofrecerá una variedad de actividades para disfrutar desde este viernes y hasta el domingo

➔ Linkin Park y el CMLL presentan ‘Noche From Zero’, una función especial de lucha libre en la Arena México: La banda estadounidense y el Consejo Mundial de Lucha Libre unirán fuerzas este viernes 14 de noviembre para presentar un duelo estelar entre Team Linkin y Team Park

➔ Mundial Sub 17 2025: ¿a qué hora juega México contra Argentina y cómo seguirlo?: Ambos equipos buscarán avanzar a los Octavos en un partido que retoma una rivalidad constante en torneos FIFA

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Diabetes tipo 1: aprender a vivir con insulina

➔ Viva Aerobús ofrece vuelos nacionales a $1 peso desde Saltillo y Monterrey por el Buen Fin 2025: Por el Buen Fin 2025, Viva Aerobús ofrece vuelos nacionales a un peso más la TUA... Descubre todo lo que ofrece la promoción