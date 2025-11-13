Las noticias más importantes del 13 de noviembre en México

CLIMA

Frente Frío a México: Prepárese... lluvias, tolvaneras y posible caída de nieve en zonas montañosas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Diputados aprueban iniciativa para frenar los cobros por cancelación de tarjetas de crédito y departamentales: La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que prohíbe a bancos y tiendas departamentales aplicar cargos por cancelar tarjetas de crédito o débito

‘NVIDIA no invierte, vende tecnología’... Gobierno de NL reconoce que empresa no va a invertir en el estado: El gobierno de Nuevo León rectificó la información sobre una supuesta inversión de Nvidia en el estado. La compañía estadounidense no construirá un centro de datos en México

Caso de deuda de 33 mil mdp de Grupo Salinas llega a la SCJN: Los proyectos de sentencia son adversos a las empresas de Ricardo Salinas Pliego

Se planta CNTE en la Cámara de Diputados... y amenaza con protestas en Mundial de 2026: Volvieron a urgir al gobierno federal a que atienda sus demandas, principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Lanza Gobierno de México plan para proteger y fortalecer el cultivo del maíz nativo: ‘El maíz es la raíz’ busca la conservación, producción y comercialización del producto, así como fortalecer los sistemas agroalimentarios

MUNDO

Cierre federal costó 15 mil millones de dólares semanales a EU: Casa Blanca: Las pérdidas representarían entre el 1 y 1.5% del Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense

‘Operación Lanza del Sur’ Estados Unidos anuncia ataque contra narcotráfico en Latinoamérica: Tras haber catalogado al narcotráfico como acto terrorista, las autoridades de los Estados Unidos han justificado operaciones sobre territorio latinoamericano

Descarta Marco Rubio envío de tropas a México para combatir a cárteles del narco: El secretario de Estado de EU dijo que se mantiene la disposición para cooperar con México en materia de seguridad

COAHUILA

Coahuila incorpora la materia ‘Ser +’ para enfrentar crisis de salud mental: Ante violencia, consumo de sustancias e ideación suicida en estudiantes, la entidad oficializa un nuevo enfoque socioemocional en las aulas

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318: En un año, los casos de esta enfermedad han sufrido un inusual incremento en atenciones en el sistema de salud local

IMSS Coahuila niega negligencia en atención a la activista Blanca Martínez: El IMSS en Coahuila lamenta el deceso y asegura que la atención se brindó bajo las guías de práctica clínica, tras un paro cardiorrespiratorio irreversible durante la madrugada del 10 de noviembre

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Caifanes, teatro musical, teatro local, encendido de pino y Shiba Anime Fest: Una vez más, la ciudad ofrecerá una variedad de actividades para disfrutar desde este viernes y hasta el domingo

Linkin Park y el CMLL presentan ‘Noche From Zero’, una función especial de lucha libre en la Arena México: La banda estadounidense y el Consejo Mundial de Lucha Libre unirán fuerzas este viernes 14 de noviembre para presentar un duelo estelar entre Team Linkin y Team Park

Mundial Sub 17 2025: ¿a qué hora juega México contra Argentina y cómo seguirlo?: Ambos equipos buscarán avanzar a los Octavos en un partido que retoma una rivalidad constante en torneos FIFA

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Diabetes tipo 1: aprender a vivir con insulina

Viva Aerobús ofrece vuelos nacionales a $1 peso desde Saltillo y Monterrey por el Buen Fin 2025: Por el Buen Fin 2025, Viva Aerobús ofrece vuelos nacionales a un peso más la TUA... Descubre todo lo que ofrece la promoción

