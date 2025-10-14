Las noticias más importantes del 14 de octubre en México

CLIMA

➔ Tormentas, vientos fuertes y granizo: Prepárese... afectarán gran parte de México debido a frente frío 7 y onda tropical 37, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo: La iniciativa promovida por Sheinbaum pasó aprobación con 345 votos a favor de Morena, PVEM y PT

➔ Gobierno de Sheinbaum busca recaudar 42 mil mdp con nuevos impuestos de la Ley de Ingresos: Con estas medidas se prevé una recaudación de más de 42 mil millones de pesos, la mayoría por el incremento de impuestos a bebidas saborizadas

➔ ¿Por qué los trabajadores del SAT realizan paro nacional? Servicio no se verá afectado: Gobierno: Trabajadores del SAT suspendieron actividades en oficinas de todo México para demandar mejores condiciones laborales

➔ IMSS moviliza más de 1,300 profesionales de la salud para apoyar atención en Hidalgo, Puebla y Veracruz: El Instituto Mexicano del Seguro Social desplegó un operativo emergente para reforzar hospitales y unidades médicas en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz afectados por inundaciones

➔ Revocan visas a más de 50 políticos mexicanos, según Reuters; Sheinbaum ‘sin información’: “La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”

MUNDO

➔ Hamás realiza ejecuciones públicas, horas después de firmar tratado de paz con Israel: El grupo terrorista afirmó, sin aportar pruebas, que los asesinatos tenían como objetivo “criminales y colaboradores de Israel”

➔ EU lanza ataque contra embarcación frente a costas de Venezuela; mueren seis presuntos narcoterroristas: Donald Trump confirma ataque militar de EU contra un barco con presunta droga frente a Venezuela; seis muertos y nuevas tensiones entre Washington y Caracas

➔ Ofrecen cárteles 50 mil dólares por matar a agentes migratorios: Gobierno de EU: El Departamento de Seguridad Interna asegura que pandillas de EU colaboran con grupos criminales mexicanos

COAHUILA

➔ Coahuila: inicia vacunación contra sarampión para menores de 49 años, ante nuevo brote: El IMSS y el Gobierno de Coahuila reanudaron la campaña de inmunización gratuita ante el aumento de casos y la muerte de un bebé; la Secretaría de Salud alerta que el 88% de las víctimas no estaban vacunadas

➔ Coahuila: operativos coordinados fortalecen la seguridad en comunidades rurales (video): Policías estatales y cuerpos especializados realizan operativos en brechas y ranchos cercanos a Nuevo León para prevenir delitos y garantizar la tranquilidad ciudadana

➔ Saltillo: Foro en la UAdeC abordará cómo se narran las adicciones en los medios: Especialistas de la materia discutirán en la Facultad de Ciencias de la Comunicación la importancia de discutir la salud mental y los impactos del abuso de sustancias

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Estos son los cines de CDMX donde podrás ver Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro: Prepárate para una historia de monstruos, humanidad y redención, al más puro estilo de Guillermo del Toro.

➔ Saltillo: Smash Padel anuncia su cuarto torneo anual con bolsa de $500 mil pesos: El evento de dos semanas incluirá por primera vez categorías infantiles y la participación de profesionales

➔ ¿Pasará igual en México? Cierra MTV los canales de música en Europa: La empresa Paramount Skydance pasa una era de reestructuración financiera, aunque contrasta con el intento de comprar Warner Bros. hace unos días

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Refugiados en Saltillo: los nuevos rostros de la ciudad

➔ ¡Adiós, Benito! Banco de México retira algunos billetes de 20 pesos... ¿A partir de cuándo aplica?: Una circular emitida por el Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, indica que algunos billetes de 20 pesos saldrán de circulación... Descubre cuáles son

➔ Ten cuidado con tener estos documentos almacenados en los chats de WhatsApp: Aunque tener documentos e información importante puede ser práctico, también representar un riesgo de seguridad