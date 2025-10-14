Las noticias más importantes del 14 de octubre en México

Información
/ 14 octubre 2025
    Las noticias más importantes del 14 de octubre en México
    Las noticias más importantes del 14 de octubre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Tormentas, vientos fuertes y granizo: Prepárese... afectarán gran parte de México debido a frente frío 7 y onda tropical 37, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo: La iniciativa promovida por Sheinbaum pasó aprobación con 345 votos a favor de Morena, PVEM y PT

Gobierno de Sheinbaum busca recaudar 42 mil mdp con nuevos impuestos de la Ley de Ingresos: Con estas medidas se prevé una recaudación de más de 42 mil millones de pesos, la mayoría por el incremento de impuestos a bebidas saborizadas

¿Por qué los trabajadores del SAT realizan paro nacional? Servicio no se verá afectado: Gobierno: Trabajadores del SAT suspendieron actividades en oficinas de todo México para demandar mejores condiciones laborales

IMSS moviliza más de 1,300 profesionales de la salud para apoyar atención en Hidalgo, Puebla y Veracruz: El Instituto Mexicano del Seguro Social desplegó un operativo emergente para reforzar hospitales y unidades médicas en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz afectados por inundaciones

Revocan visas a más de 50 políticos mexicanos, según Reuters; Sheinbaum ‘sin información’: “La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”

MUNDO

Hamás realiza ejecuciones públicas, horas después de firmar tratado de paz con Israel: El grupo terrorista afirmó, sin aportar pruebas, que los asesinatos tenían como objetivo “criminales y colaboradores de Israel”

EU lanza ataque contra embarcación frente a costas de Venezuela; mueren seis presuntos narcoterroristas: Donald Trump confirma ataque militar de EU contra un barco con presunta droga frente a Venezuela; seis muertos y nuevas tensiones entre Washington y Caracas

Ofrecen cárteles 50 mil dólares por matar a agentes migratorios: Gobierno de EU: El Departamento de Seguridad Interna asegura que pandillas de EU colaboran con grupos criminales mexicanos

COAHUILA

Coahuila: inicia vacunación contra sarampión para menores de 49 años, ante nuevo brote: El IMSS y el Gobierno de Coahuila reanudaron la campaña de inmunización gratuita ante el aumento de casos y la muerte de un bebé; la Secretaría de Salud alerta que el 88% de las víctimas no estaban vacunadas

Coahuila: operativos coordinados fortalecen la seguridad en comunidades rurales (video): Policías estatales y cuerpos especializados realizan operativos en brechas y ranchos cercanos a Nuevo León para prevenir delitos y garantizar la tranquilidad ciudadana

Saltillo: Foro en la UAdeC abordará cómo se narran las adicciones en los medios: Especialistas de la materia discutirán en la Facultad de Ciencias de la Comunicación la importancia de discutir la salud mental y los impactos del abuso de sustancias

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Estos son los cines de CDMX donde podrás ver Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro: Prepárate para una historia de monstruos, humanidad y redención, al más puro estilo de Guillermo del Toro.

Saltillo: Smash Padel anuncia su cuarto torneo anual con bolsa de $500 mil pesos: El evento de dos semanas incluirá por primera vez categorías infantiles y la participación de profesionales

¿Pasará igual en México? Cierra MTV los canales de música en Europa: La empresa Paramount Skydance pasa una era de reestructuración financiera, aunque contrasta con el intento de comprar Warner Bros. hace unos días

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Refugiados en Saltillo: los nuevos rostros de la ciudad

¡Adiós, Benito! Banco de México retira algunos billetes de 20 pesos... ¿A partir de cuándo aplica?: Una circular emitida por el Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, indica que algunos billetes de 20 pesos saldrán de circulación... Descubre cuáles son

Ten cuidado con tener estos documentos almacenados en los chats de WhatsApp: Aunque tener documentos e información importante puede ser práctico, también representar un riesgo de seguridad

Temas


Guerras
política
Economía

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este viernes se vence el plazo para que México entregue mil 143 millones de metros cúbicos de agua.

‘Ahoga’ falta de financiamiento la modernización del Tratado de Aguas Binacionales, afirma experto

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario