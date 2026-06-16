Las noticias más importantes del 16 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México: Prepárese...heladas, lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Urge Artículo 19 a frenar la criminalización de la prensa en San Luis Potosí: Organización defensora de la libertad de expresión advierte sobre abusos de autoridades potosinas

➔ Se deslinda Sedena de General Gerardo Mérida, acusado por EU: El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, aseguró que designaciones como la de Mérida corresponde a gobiernos estatales y Sedena opina cuando se le requiere

➔ Monreal pide investigar y sancionar a funcionarios con vínculos criminales ante debate con EU: Ricardo Monreal pidió investigar y sancionar a funcionarios con vínculos criminales; respaldó a la FGR y a Claudia Sheinbaum ante cooperación con EU

➔ Afirma Sheinbaum que hay una alta probabilidad de reunirse con el rey de España en México: La mandataria explicó que las negociaciones diplomáticas continúan entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades españolas

➔ Sheinbaum asegura que si Gobierno de Trump no entrega pruebas contra Rocha, se rechazará el proceso de extradición: Señaló que hasta el momento México no ha recibido ni las pruebas que respalden los señalamientos ni la documentación correspondiente relacionada con las solicitudes de extradición

MUNDO

➔ El acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría reactivar el flujo de petróleo: Pocos analistas creen que se pueda alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días, e incluso si se logra, la guerra y la inestabilidad podrían regresar pronto

➔ El FBI detiene conspiración de ataque con drones en contra de Donald Trump: Los involucrados en el ataque, provenientes de diferentes estados, planificaron atacar a Trump durante su festejo de 80 años en la Casa Blanca

➔ El Chapo exige su libertad de la prisión ADX Florence en Colorado, Estados Unidos: Además de solicitar la comunicación con su abogado, el exlíder del cártel señaló que no le permiten ver a su esposa e hijas

COAHUILA

➔ Bajan en Coahuila usuarios del internet y hogares con acceso a la red: Inegi revela que en el último año se reportó una reducción en el porcentaje de la población que accede a este vital servicio

➔ Gobierno de Coahuila refuerza atención a municipios afectados por lluvias extraordinarias: Piedras Negras, Torreón, Saltillo y Monclova se encuentran entre las ciudades que registraron mayores daños por las precipitaciones

➔ Continúa la fiesta pambolera del FutFest Saltillo con transmisión de partidos y promoción 2x1 en juegos mecánicos: Este miércoles se transmitirán los encuentros Inglaterra vs Croacia y Ghana vs Panamá, además de activaciones y juegos mecánicos para toda la familia

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Orgullo de casa: gana ‘El Desaire’ dos premios en festival de Nueva York: La producción coahuilense destacó en The North Film Festival al obtener los galardones a Mejor Actriz y Mejor Película

➔ Kevin Palomares hace historia en Bulgaria: Gana oro y destroza récord mundial: ‘La Bala’ conquistó el primer lugar en los 100 metros planos T22 e impuso récord mundial en el Campeonato Mundial para Atletas con Síndrome de Down 2026 desde Sofía

➔ Florida busca prohibir conciertos de Kanye West por antisemitismo: El senador republicano Rick Scott le pidió a la comunidad judía de Florida firmar su solicitud para cancelar los conciertos de Ye en Tampa

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

➔ ¿Tu familiar falleció y no se pensionó? Así puedes solicitar los recursos de su Afore: Conoce quiénes tienen derecho a reclamar estos recursos, el proceso ante el IMSS y la Afore, y los requisitos clave para recuperar el patrimonio de tu ser querido.

➔ Declaran home office y suspensión de clases en CDMX y Guadalajara para el 17, 18 y 24 de junio: Buscan garantizar la movilidad urbana, la seguridad vial y la eficiencia de los servicios públicos