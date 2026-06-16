Las noticias más importantes del 16 de junio en México

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México: Prepárese...heladas, lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Urge Artículo 19 a frenar la criminalización de la prensa en San Luis Potosí: Organización defensora de la libertad de expresión advierte sobre abusos de autoridades potosinas

Se deslinda Sedena de General Gerardo Mérida, acusado por EU: El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, aseguró que designaciones como la de Mérida corresponde a gobiernos estatales y Sedena opina cuando se le requiere

Monreal pide investigar y sancionar a funcionarios con vínculos criminales ante debate con EU: Ricardo Monreal pidió investigar y sancionar a funcionarios con vínculos criminales; respaldó a la FGR y a Claudia Sheinbaum ante cooperación con EU

Afirma Sheinbaum que hay una alta probabilidad de reunirse con el rey de España en México: La mandataria explicó que las negociaciones diplomáticas continúan entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades españolas

Sheinbaum asegura que si Gobierno de Trump no entrega pruebas contra Rocha, se rechazará el proceso de extradición: Señaló que hasta el momento México no ha recibido ni las pruebas que respalden los señalamientos ni la documentación correspondiente relacionada con las solicitudes de extradición

MUNDO

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría reactivar el flujo de petróleo: Pocos analistas creen que se pueda alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días, e incluso si se logra, la guerra y la inestabilidad podrían regresar pronto

El FBI detiene conspiración de ataque con drones en contra de Donald Trump: Los involucrados en el ataque, provenientes de diferentes estados, planificaron atacar a Trump durante su festejo de 80 años en la Casa Blanca

El Chapo exige su libertad de la prisión ADX Florence en Colorado, Estados Unidos: Además de solicitar la comunicación con su abogado, el exlíder del cártel señaló que no le permiten ver a su esposa e hijas

COAHUILA

Bajan en Coahuila usuarios del internet y hogares con acceso a la red: Inegi revela que en el último año se reportó una reducción en el porcentaje de la población que accede a este vital servicio

Gobierno de Coahuila refuerza atención a municipios afectados por lluvias extraordinarias: Piedras Negras, Torreón, Saltillo y Monclova se encuentran entre las ciudades que registraron mayores daños por las precipitaciones

Continúa la fiesta pambolera del FutFest Saltillo con transmisión de partidos y promoción 2x1 en juegos mecánicos: Este miércoles se transmitirán los encuentros Inglaterra vs Croacia y Ghana vs Panamá, además de activaciones y juegos mecánicos para toda la familia

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Orgullo de casa: gana ‘El Desaire’ dos premios en festival de Nueva York: La producción coahuilense destacó en The North Film Festival al obtener los galardones a Mejor Actriz y Mejor Película

Kevin Palomares hace historia en Bulgaria: Gana oro y destroza récord mundial: ‘La Bala’ conquistó el primer lugar en los 100 metros planos T22 e impuso récord mundial en el Campeonato Mundial para Atletas con Síndrome de Down 2026 desde Sofía

Florida busca prohibir conciertos de Kanye West por antisemitismo: El senador republicano Rick Scott le pidió a la comunidad judía de Florida firmar su solicitud para cancelar los conciertos de Ye en Tampa

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

¿Tu familiar falleció y no se pensionó? Así puedes solicitar los recursos de su Afore: Conoce quiénes tienen derecho a reclamar estos recursos, el proceso ante el IMSS y la Afore, y los requisitos clave para recuperar el patrimonio de tu ser querido.

Declaran home office y suspensión de clases en CDMX y Guadalajara para el 17, 18 y 24 de junio: Buscan garantizar la movilidad urbana, la seguridad vial y la eficiencia de los servicios públicos

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La diputada local priista de Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela reviró las declaraciones del Secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

Paola Gárate arremete contra secretario de Defensa; ya hizo denuncia tras recibir corona fúnebre
Cientos de aficionados acudieron al Ángel de la Independencia a festejar el triunfo de la Selección Mexicana tras vencer 2-0 al equipo de Sudáfrica durante la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México.

Declaran home office y suspensión de clases en CDMX y Guadalajara para el 17, 18 y 24 de junio
La prensa potosina se ha manifestado por las iniciativas impulsadas que han afectado el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

Urge Artículo 19 a frenar la criminalización de la prensa en San Luis Potosí
Durantela reunión se abordaron temas del fútbol, pero también lo que tiene que ver con relaciones comerciales.

Samuel García se reúne con diplomáticos de Túnez, uno de los países participantes del Mundial
Residentes desplazados portan banderas de Irán y Hezbolá al pasar junto a un edificio destruido que fue alcanzado por un ataque aéreo israelí en la aldea sureña de Chehabiyeh, Líbano.

Irán: acuerdo para poner fin a la guerra con EU requiere la retirada israelí de Líbano
FBI detiene atentado en contra de Donald Trump

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Nuevas cartas de El Chapo para el tribunal de Estados Unidos

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