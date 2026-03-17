Las noticias más importantes del 17 de marzo en México

CLIMA

➔ Frente frío 41: Prepárese... provocará lluvias torrenciales en el sureste y evento de ‘Norte’ intenso en el Golfo de México, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

➔ ‘Sin subordinación’: Sheinbaum pone límites a EU y exige frenar el tráfico de armas ilegales: La Presidenta fijó el tono de la relación bilateral en materia de seguridad y reiteró que México no busca choques, sino trabajo conjunto

➔ PEMEX confirma 5 muertos tras incendio cerca de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas: PEMEX logró controlar los sucesos, descartando un riesgo para la población y para los trabajadores

➔ Monreal niega que el Plan B sea ‘descafeinado’ y Morena perfila su aprobación antes de Semana Santa: El senador sostiene que el Plan B mantiene cambios relevantes y ya tiene respaldo de PT y PVEM

➔ ‘Doña Carlota’ saldrá de la cárcel y enfrentará proceso en prisión domiciliaria: Se le solicitó condiciones impuestas que incluyen la garantía económica de 250 mil pesos, entre otros

➔ Fiscalía de Jalisco reporta 33 personas halladas durante los primeros 15 días de marzo 2026: Fiscalía del Estado reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo las acciones de búsqueda y localización, además de brindar atención integral, acompañamiento y acceso a la justicia

MUNDO

➔ ‘Era un buen tipo, pero muy débil’, llama Trump a Joe Kent tras su renuncia: El mandatario estadounidense insistió en el riesgo iraní como justificación para la intervención militar

➔ El equipo de Trump presiona a los periodistas que cubran la guerra en Irán a que informen dese la perspectiva del gobierno: El presidente ha despotricado en redes sociales contra historias que no le gustan y reprendió a una reportera a bordo del Air Force One

➔ Bombardeo en frontera Ecuador-Colombia deja 27 muertes y aumenta tensión entre países: Según las autoridades de Ecuador, el bombardeo se libró en los límites de su territorio y sus objetivos eran miembros del narcotráfico

COAHUILA

➔ ‘Plan B’ no pretende violar autonomía de los congresos, sino terminar con burocracia dorada: Antonio Attolini: El diputado local, Antonio Attolini Murra, hizo un llamado a las fuerzas políticas para que analicen el “Plan B”, sin utilizar discursos engañosos para la ciudadanía.

➔ Mantendrá Coahuila acciones de proximidad social y prevención durante Semana Santa: Refuerzan vigilancia en espacios públicos y programas de justicia restaurativa para jóvenes

➔ Torreón, en ruta del tráfico de armas: detectan 11 corredores ilegales desde EU hacia México: Un informe de la Defensa revela la existencia de 11 rutas activas de tráfico de armas desde Estados Unidos, una de las cuales atraviesa Torreón, evidenciando la magnitud del flujo ilegal en el país

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Vendrán a Monterrey? Asegura Sheinbaum que primer ministro de Corea del Sur gestiona nuevo concierto de BTS en México: Los tres conciertos que la banda surcoreana confirmó para el país se vendieron en 37 minutos, lo que provocó quejas contra Ticketmaster, su agencia y la intervención de autoridades federales

➔ Zendaya desmiente boda con Tom Holland tras imágenes virales con IA: La actriz aclaró que las fotos de su supuesta boda son falsas y admitió que incluso su familia creyó en ellas

➔ Saltillo anuncia Juego con Causa 2026: Saraperos vs Acereros apoyará a personas con autismo: Autoridades municipales y el DIF Saltillo presentaron el Juego con Causa 2026, cuya recaudación se destinará a fortalecer la atención a personas con autismo, en un evento deportivo que reunirá a miles de aficionados

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Voces de Allende, a 15 años del terror

➔ SAT lanza Programa de Regularización Fiscal 2026 previo a la Declaración Anual: reducción de hasta 100%: El SAT anunció el Programa de Regularización Fiscal 2026 con reducción de hasta 100% en multas y recargos para contribuyentes con adeudos