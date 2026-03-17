Las noticias más importantes del 17 de marzo en México

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/ 17 marzo 2026
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    Las noticias más importantes del 17 de marzo en México Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente frío 41: Prepárese... provocará lluvias torrenciales en el sureste y evento de ‘Norte’ intenso en el Golfo de México, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

‘Sin subordinación’: Sheinbaum pone límites a EU y exige frenar el tráfico de armas ilegales: La Presidenta fijó el tono de la relación bilateral en materia de seguridad y reiteró que México no busca choques, sino trabajo conjunto

PEMEX confirma 5 muertos tras incendio cerca de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas: PEMEX logró controlar los sucesos, descartando un riesgo para la población y para los trabajadores

Monreal niega que el Plan B sea ‘descafeinado’ y Morena perfila su aprobación antes de Semana Santa: El senador sostiene que el Plan B mantiene cambios relevantes y ya tiene respaldo de PT y PVEM

‘Doña Carlota’ saldrá de la cárcel y enfrentará proceso en prisión domiciliaria: Se le solicitó condiciones impuestas que incluyen la garantía económica de 250 mil pesos, entre otros

Fiscalía de Jalisco reporta 33 personas halladas durante los primeros 15 días de marzo 2026: Fiscalía del Estado reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo las acciones de búsqueda y localización, además de brindar atención integral, acompañamiento y acceso a la justicia

MUNDO

‘Era un buen tipo, pero muy débil’, llama Trump a Joe Kent tras su renuncia: El mandatario estadounidense insistió en el riesgo iraní como justificación para la intervención militar

El equipo de Trump presiona a los periodistas que cubran la guerra en Irán a que informen dese la perspectiva del gobierno: El presidente ha despotricado en redes sociales contra historias que no le gustan y reprendió a una reportera a bordo del Air Force One

Bombardeo en frontera Ecuador-Colombia deja 27 muertes y aumenta tensión entre países: Según las autoridades de Ecuador, el bombardeo se libró en los límites de su territorio y sus objetivos eran miembros del narcotráfico

COAHUILA

‘Plan B’ no pretende violar autonomía de los congresos, sino terminar con burocracia dorada: Antonio Attolini: El diputado local, Antonio Attolini Murra, hizo un llamado a las fuerzas políticas para que analicen el “Plan B”, sin utilizar discursos engañosos para la ciudadanía.

Mantendrá Coahuila acciones de proximidad social y prevención durante Semana Santa: Refuerzan vigilancia en espacios públicos y programas de justicia restaurativa para jóvenes

Torreón, en ruta del tráfico de armas: detectan 11 corredores ilegales desde EU hacia México: Un informe de la Defensa revela la existencia de 11 rutas activas de tráfico de armas desde Estados Unidos, una de las cuales atraviesa Torreón, evidenciando la magnitud del flujo ilegal en el país

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Vendrán a Monterrey? Asegura Sheinbaum que primer ministro de Corea del Sur gestiona nuevo concierto de BTS en México: Los tres conciertos que la banda surcoreana confirmó para el país se vendieron en 37 minutos, lo que provocó quejas contra Ticketmaster, su agencia y la intervención de autoridades federales

Zendaya desmiente boda con Tom Holland tras imágenes virales con IA: La actriz aclaró que las fotos de su supuesta boda son falsas y admitió que incluso su familia creyó en ellas

Saltillo anuncia Juego con Causa 2026: Saraperos vs Acereros apoyará a personas con autismo: Autoridades municipales y el DIF Saltillo presentaron el Juego con Causa 2026, cuya recaudación se destinará a fortalecer la atención a personas con autismo, en un evento deportivo que reunirá a miles de aficionados

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Voces de Allende, a 15 años del terror

SAT lanza Programa de Regularización Fiscal 2026 previo a la Declaración Anual: reducción de hasta 100%: El SAT anunció el Programa de Regularización Fiscal 2026 con reducción de hasta 100% en multas y recargos para contribuyentes con adeudos

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Apuntó que una vía clave de apoyo pasa por detener el flujo de armas ilegales hacia territorio mexicano.

‘Sin subordinación’: Sheinbaum pone límites a EU y exige frenar el tráfico de armas ilegales
El evento fue inaugurado este lunes en el Centro de Congresos del Campus Monterrey

Arranca edición 2026 de IncMty en instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey
Un juez del Poder Judicial del Estado de México modificó la medida cautelar de Carlota ‘N’, en el proceso penal por doble homicidio calificado que enfrenta para que pueda estar en su casa

‘Doña Carlota’ saldrá de la cárcel y enfrentará proceso en prisión domiciliaria
Ante el temor de un ataque armado uniformados se movilizaron a una escuela primaria donde un estudiante llevó un arma la cual al final resultó ser de juguete, en Nuevo León.

Moviliza a policías de Nuevo León estudiantes con un arma... ¡de juguete!
El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One, el domingo 15 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland.

El equipo de Trump presiona a los periodistas que cubran la guerra en Irán a que informen dese la perspectiva del gobierno
Ecuador bombardea zonas próximas a la frontera de Colombia

Bombardeo en frontera Ecuador-Colombia deja 27 muertes y aumenta tensión entre países
Un ataque aéreo israelí impacta el campamento Ansar para palestinos desplazados, en el oeste de la ciudad de Gaza, el 11 de marzo de 2026.

Alerte la ONU de posible “limpieza étnica”, crímenes de guerra y lesa humanidad en los desalojos forzados en Cisjordania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este martes a la renuncia de Joe Kent como como director del Centro Nacional Contraterrorismo estadounidense.

‘Era un buen tipo, pero muy débil’, llama Trump a Joe Kent tras su renuncia