Las noticias más importantes del 20 de agosto en México

CLIMA

➔ Monzón y onda tropical 29 provocarán lluvias intensas y calor extremo este jueves 20 de agosto: El monzón mexicano y la onda tropical 29 provocarán lluvias fuertes a intensas, además de calor extremo en distintas regiones de México.

MÉXICO

➔ FGR confirma traslado del excontralmirante Fernando ‘N’ de Argentina a México: El traslado se realizó en coordinación con la Semar, la SRE y la SSPC, informó la Fiscalía.

➔ Marina se deslinda de Fernando ‘N’ y su hermano Roberto: ‘No representan a la institución’: La dependencia se refirió al caso del excontralmirante sin mencionarlo por su nombre ni al vicealmirante.

➔ Caso Paco Stanley: testigo de la DEA revela quién lo habría asesinado: De acuerdo con el testimonio de Jorge Godoy López, fue Carlos Acevedo, alias “El Pato”, el responsable de ejecutar el crimen.

➔ Dan prisión preventiva a testigo de secuestro del ‘Mayo’: Define juez federal audiencia para definir situación jurídica de Fausto Corrales para el próximo lunes 24 de agosto a las 10:00 horas.

➔ Se entrega y sale bajo fianza de 1 mdd hermano de ‘Señor de los Buques’ en Texas: Acusado de lavado de dinero, el hermano del “Señor de los Buques” se entregó a la justicia en Texas y afrontará su proceso judicial en libertad.

➔ Filtran mensajes de Sheffield y Reyes Carmona disputándose candidatura de Morena en León: Ricardo Sheffield y Emmanuel Reyes Carmona intercambiaron reclamos por la candidatura de Morena en León; Noroña pidió unidad al grupo parlamentario.

MUNDO

➔ Trump anuncia el ‘Día D económico’ contra Irán, ‘la operación económica más aplastante jamás realizada’: El llamado “Día D económico” apenas comienza. Y su verdadero alcance dependerá de una cuestión que todavía permanece abierta.

➔ Xu Jiayin, fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande, es condenado a cadena perpetua: Quien llegó a ser el hombre más rico de China se encontraba bajo arresto domiciliario desde finales de 2023, se había declarado culpable en abril de los numerosos delitos de los que se le acusaba.

➔ Sacude terremoto a Perú; reportan dos lesionados y afectaciones en viviendas: El sismo, con una magnitud preliminar de 6.7, se sintió en Lima, Ica, Arequipa, Huancavelica, Apurimac y Cusco.

COAHUILA

➔ ‘Estuve 6 horas en Telcel y no pude hacer el registro porque mi INE vence en diciembre’; usuarios padecen largas filas en Saltillo: Mientras las filas para registrar líneas alcanzaron hasta tres horas en Saltillo, un usuario aseguró que pasó seis horas en un centro de atención sin poder completar el trámite por la vigencia de su credencial.

➔ Torneo de ‘farmear aura’ llega a Saltillo: Dublin organiza primer evento: Si no tienes planes para hoy, pero sí mucho aura, ve a competir en el primer ‘torneo de farmear aura’ en Saltillo. ¿Qué es y qué significa? Aquí te contamos.

➔ Advierte Policía Cibernética de Coahuila ante fraudes: ‘antes de transferir, detente y verifica’: La corporación planteó a los usuarios la pregunta “¿Qué harías tú?” mediante una situación hipotética.

➔ Le va bien en Estados Unidos y regresa a Nava, Coahuila, para regalar útiles escolares a sus paisanos: Gabriel Vargas vuelve a su tierra para entregar gratuitamente mochilas y útiles antes del inicio de clases.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Tributo a Arctic Monkeys, Círculo Dramaturgas, recital ‘Cantemos con Amor’, ‘Toys Collector’ y ‘La Noche del Demonio 5’ en cines: Las vacaciones casi terminan y las actividades que restan están enfocadas en seguir disfrutando de los días tranquilos, previo al regreso a la rutina escolar y más.

➔ Víctor Manuel Vucetich vuelve a Tigres: es nuevo DT interino y vicepresidente deportivo: Los felinos recurren a la experiencia del ‘Rey Midas’ para salir del fondo de la tabla y reconstruir su proyecto deportivo en pleno Apertura 2026.

➔ Vanessa Huppenkothen vive momentos de tensión por montachoques: “Si me matan, ya sabemos que fue este cabr...”: Vanessa Huppenkothen pidió ayuda durante una transmisión en vivo tras alertar que una camioneta intentó cerrarle el paso mientras circulaba por Tlalpan.

➔ Andrés Guardado será auxiliar de Rafael Márquez: el ‘Principito’ vuelve al Tri rumbo a 2030: El histórico excapitán aportará su experiencia internacional al nuevo cuerpo técnico de México durante el proceso mundialista hacia 2030.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Custodios de su propia tierra

➔ Becas Bienestar: estos estudiantes recibirán pagos pendientes del 24 al 28 de agosto: Los depósitos de Becas Bienestar se realizarán de forma gradual del 24 al 28 de agosto y el monto dependerá de los recursos pendientes de cada estudiante.

➔ Luna de Sangre en México: ¿Qué relación tiene con el Eclipse Lunar Parcial de agosto de 2026?: Durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, la llamada “Luna de Sangre” será visible a lo largo y ancho de la República Mexicana.