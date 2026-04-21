Las noticias más importantes del 21 de abril en México

CLIMA

➔ Se aproxima Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Gobierno de Sheinbaum da una cronología y nuevos detalles sobre el tiroteo en Teotihuacán: En cuestión de minutos, elementos policiales y efectivos de la Guardia Nacional rodearon la zona para impedir que escapara y evitar que continuara disparando contra los visitantes

➔ La Cámara de Diputados aprueba ley general en contra de los feminicidios en México: Durante el debate en el pleno, se destacó el caso de Edith Guadalupe y las omisiones de la fiscalía en su respuesta ante la denuncia

➔ ‘El agresor fue herido por elementos de la GN, después se quitó la vida’: Gobierno de Sheinbaum sobre tiroteo en Teotihuacán: De acuerdo con el comandante, durante la intervención lograron herir al sujeto en una pierna

➔ Fiscalía de Chihuahua con contradicciones sobre la muerte de agentes de EU: Fiscalía de Chihuahua cambia versión sobre muerte de agentes de EU: de operativo antinarco a curso de drones, generando dudas del gobierno federal

➔ ‘No vais a regresar’: Videos del ataque en Teotihuacán revelan amenazas y momentos de pánico entre turistas: Videos del ataque en Teotihuacán revelan amenazas y momentos de pánico entre turistas

MUNDO

➔ Trump extenderá alto al fuego hasta que concluya negociación con Irán, a petición de Pakistán: El mandatario de EU afirmó que extenderá el alto hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo

➔ EU busca aumentar gasto militar en drones y defensas que han sido parte de la guerra con Irán: El Pentágono quiere triplicar el gasto en drones y tecnología relacionada a más de 74 mil millones e invertir más de 30 mil millones en municiones

➔ Estados Unidos decide usar IA para combatir al crimen organizado en Sudamérica: El comandante de la Operación Lanza del Sur, Francis L. Donovan, solicitó mayor tecnología para combatir al narcotráfico en Latinoamérica

COAHUILA

➔ Aumenta consumo de drogas entre menores en Coahuila; pide diputada reforzar prevención: El Congreso exhortó a las secretarías de Educación y Salud a reforzar programas de prevención ante el incremento de adicciones en niñas, niños y adolescentes

➔ Tren embiste a otro detenido y deja dos lesionados en Ramos Arizpe: Autoridades mantienen bajo revisión los sistemas de las unidades ferroviarias para esclarecer las causas del impacto registrado en el ejido Higueras

➔ Coahuila: Buscan prohibir uso de pirotecnia (por ruido)... se permitirá en fiestas como El Grito: La iniciativa plantea restricciones cuando afecte el bienestar de los seres sintientes, así como en zonas habitacionales y cerca de hospitales, escuelas y asilos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Oficial! Cruz Azul cerrará fase regular en el Estadio Banorte: Cruz Azul disputará su último partido del Clausura 2026 en la Ciudad de México tras la aprobación de la Liga MX para cambiar la sede del duelo ante Necaxa

➔ Coahuila abanderó a su delegación para la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con 635 atletas: Coahuila abanderó a su delegación rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, integrada por 790 personas, de las cuales 635 son atletas que competirán en 34 disciplinas en distintas sedes del país

➔ Niegan ruptura de Ángela Aguilar y Christian Nodal tras ola de rumores: Versiones encontradas entre periodistas y allegados mantienen la incertidumbre sobre el estado de la relación

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Entre abusos y sobrecostos, así opera el sistema de seguros médicos en México

➔ Perro ‘caramelo’, razones por las que es reconocida como la nueva raza mexicana: Reconoce al clásico ‘lomito color miel’ como uno de los animales más representativos de México