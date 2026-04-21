Las noticias más importantes del 21 de abril en México

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/ 21 abril 2026
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    Las noticias más importantes del 21 de abril en México, 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Gobierno de Sheinbaum da una cronología y nuevos detalles sobre el tiroteo en Teotihuacán: En cuestión de minutos, elementos policiales y efectivos de la Guardia Nacional rodearon la zona para impedir que escapara y evitar que continuara disparando contra los visitantes

La Cámara de Diputados aprueba ley general en contra de los feminicidios en México: Durante el debate en el pleno, se destacó el caso de Edith Guadalupe y las omisiones de la fiscalía en su respuesta ante la denuncia

‘El agresor fue herido por elementos de la GN, después se quitó la vida’: Gobierno de Sheinbaum sobre tiroteo en Teotihuacán: De acuerdo con el comandante, durante la intervención lograron herir al sujeto en una pierna

Fiscalía de Chihuahua con contradicciones sobre la muerte de agentes de EU: Fiscalía de Chihuahua cambia versión sobre muerte de agentes de EU: de operativo antinarco a curso de drones, generando dudas del gobierno federal

‘No vais a regresar’: Videos del ataque en Teotihuacán revelan amenazas y momentos de pánico entre turistas: Videos del ataque en Teotihuacán revelan amenazas y momentos de pánico entre turistas

MUNDO

Trump extenderá alto al fuego hasta que concluya negociación con Irán, a petición de Pakistán: El mandatario de EU afirmó que extenderá el alto hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo

EU busca aumentar gasto militar en drones y defensas que han sido parte de la guerra con Irán: El Pentágono quiere triplicar el gasto en drones y tecnología relacionada a más de 74 mil millones e invertir más de 30 mil millones en municiones

Estados Unidos decide usar IA para combatir al crimen organizado en Sudamérica: El comandante de la Operación Lanza del Sur, Francis L. Donovan, solicitó mayor tecnología para combatir al narcotráfico en Latinoamérica

COAHUILA

Aumenta consumo de drogas entre menores en Coahuila; pide diputada reforzar prevención: El Congreso exhortó a las secretarías de Educación y Salud a reforzar programas de prevención ante el incremento de adicciones en niñas, niños y adolescentes

Tren embiste a otro detenido y deja dos lesionados en Ramos Arizpe: Autoridades mantienen bajo revisión los sistemas de las unidades ferroviarias para esclarecer las causas del impacto registrado en el ejido Higueras

Coahuila: Buscan prohibir uso de pirotecnia (por ruido)... se permitirá en fiestas como El Grito: La iniciativa plantea restricciones cuando afecte el bienestar de los seres sintientes, así como en zonas habitacionales y cerca de hospitales, escuelas y asilos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Oficial! Cruz Azul cerrará fase regular en el Estadio Banorte: Cruz Azul disputará su último partido del Clausura 2026 en la Ciudad de México tras la aprobación de la Liga MX para cambiar la sede del duelo ante Necaxa

Coahuila abanderó a su delegación para la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con 635 atletas: Coahuila abanderó a su delegación rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, integrada por 790 personas, de las cuales 635 son atletas que competirán en 34 disciplinas en distintas sedes del país

Niegan ruptura de Ángela Aguilar y Christian Nodal tras ola de rumores: Versiones encontradas entre periodistas y allegados mantienen la incertidumbre sobre el estado de la relación

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Entre abusos y sobrecostos, así opera el sistema de seguros médicos en México

Perro ‘caramelo’, razones por las que es reconocida como la nueva raza mexicana: Reconoce al clásico ‘lomito color miel’ como uno de los animales más representativos de México

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Olga Sánchez Cordero, diputada del Morena junto a sus compañeras de bancada, durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio.

La Cámara de Diputados aprueba ley general en contra de los feminicidios en México
Amnistía Internacional presentó su Informe Anual 2025 y un balance del primer año de gobierno, con un mensaje central: cooperación internacional puede acelerar búsqueda e investigación.

Amnistía ve oportunidad ‘histórica’ ante crisis de desapariciones y alerta por militarización

Se modifica el artículo 48 de la Ley de Vivienda para permitir inversiones y aportaciones de dependencias y entidades públicas.

Senado avala uso de fondos de trabajadores para vivienda; oposición acusa ‘huachicol’ y opacidad

José Luis Cervantes, fiscal general de Justicia del Estado de México (I). Julio César Jasso Ramírez (D), el autor del tiroteo en Teotihuacán, tenía un perfil psicopático con tendencia a copiar situaciones violentas que sucedieron en otros países.

Agresor de Teotihuacán era imitador de masacres en EU con ‘perfil psicopático’ y ‘recibía órdenes que no eran de la Tierra’
¿Estados Unidos usará IA para combatir al ‘narcoterrorismo’ en Latinoamérica?

Estados Unidos decide usar IA para combatir al crimen organizado en Sudamérica
JD Vance lideró el equipo estadounidense durante 21 horas de conversaciones infructuosas con Irán a principios de mes

JD Vance encabezará la delegación estadounidense en Pakistán si Irán acepta dialogar
A pesar de las crecientes esperanzas de que el conflicto termine en las últimas dos semanas, la administración Trump ha desplegado más fuerzas en la región durante este período.

¿Podría Trump enviar tropas, tras inminente expiración del alto al fuego entre EU e Irán?
La publicación de Trump plagió un mensaje del activista estadounidense proisraelí Eyal Yakoby, que afirmaba que Teherán se estaba preparando para ahorcar al octeto.

Trump exige a Irán a liberar a ocho mujeres que, según informes, iban a ser ahorcadas, en señal de buena voluntad