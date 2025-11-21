Las noticias más importantes del 21 de noviembre en México

CLIMA

➔ Primera Tormenta Invernal: Prepárese.... nuevo frente frío 16 ingresó al noroeste del territorio mexicano, provocando temperaturas de hasta -10 grados, fuertes lluvias, la primera Tormenta Invernal de la temporada y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Presenta SEP la plataforma SaberesMX en la Mañanera; permita ampliar el acceso al conocimiento por ‘toda la vida’: La SEP presentó SaberesMX, una plataforma pública y gratuita que busca democratizar el conocimiento y adaptarse al avance de la inteligencia artificial y la educación para toda la vida

➔ Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN: Claudia Sheinbaum afirmó que el rescate de Pemex logró su avance más importante en el último año, con un nuevo marco jurídico que reintegra a la empresa y revierte décadas de fragmentación

➔ Sheinbaum niega persecución contra Edson Andrade, organizador de la marcha GenZ: Claudia Sheinbaum rechazó que exista persecución política contra Edson Andrade o participantes de la marcha GenZ, asegurando que su gobierno no persigue ideas ni expresiones públicas

➔ Caen seis del equipo de seguridad de Manzo en Michoacán: Un operativo conjunto de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía de Michoacán detuvo a los exescoltas del alcalde; autoridades no han revelado sus identidades

➔ Durango aprueba la ‘Ley Nicole’, cárcel por cirugías estéticas en menores: Llega dos meses después de la muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años sometida a una cirugía plástica

MUNDO

➔ Trump dice que está bien que Mamdani lo llame fascista tras reunión con el socialista: Ambos concuerdan en la necesidad de la asequibilidad de la vivienda tras reunión en la Casa Blanca

➔ Corte Suprema de EU evalúa restricciones de ciudadanía por nacimiento: La orden declara que los niños nacidos de padres que están en Estados Unidos ilegalmente o temporalmente no son ciudadanos estadounidenses

➔ Defiende la Casa Blanca a Trump después que de llamara ‘cerdita’ a una periodista, demuestra su honestidad: Tras decirle a Catherine Lucey “cerdita”, Karoline Leavitt quien es la portavoz de la Casa Blanca defendió al presidente estadounidense quien atacó de esta forma a la periodista de Bloomberg

COAHUILA

➔ Feminicidio de Silvia también pone el foco en casos de estupro en Coahuila: van nueve en 2025: La Fiscalía General de Coahuila cuenta con, al menos, nueve casos de violación equiparada.

➔ Montachoques acechan; denuncian persecución y frenazos en Centro de Saltillo (video): Saltillo se suma a ciudades donde los llamados montachoques mantienen activos sus esquemas de intimidación

➔ Saltillo proyecta agenda de eventos para 2026 con encuentros empresariales, deportivos y turísticos: La Oficina de Convenciones y Visitantes prevé actividades de alcance nacional e internacional que fortalecen la vocación de la ciudad como destino para congresos, turismo y experiencias.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo: Fátima Bosch se une a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como las únicas mexicanas que han logrado llevarse la corona más importante de los certámenes de belleza

➔ ¡Saltillo será subsede de Miss México 2025! Candidatas realizarán actividades abiertas al público: Del 21 al 23 de noviembre, la capital coahuilense recibirá a las 32 aspirantes al certamen nacional, quienes participarán en un show gratuito de danzas y traje típico

➔ Canelo Álvarez ya prepara la revancha ante Terence Crawford en 2026, según fuentes cercanas: Tras la dura derrota sufrida en septiembre de 2025 y luego de someterse a cirugía en el codo, el mexicano habría puesto como prioridad enfrentar nuevamente al estadounidense

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Diabetes tipo 1: aprender a vivir con insulina

➔ CURP biométrica es obligatoria para registro de pensionados de la Ley 73 y 97 del IMSS: El nuevo formato de la CURP servirá para prevenir robos de identidad y que el dinero sea depositado correctamente