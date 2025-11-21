Las noticias más importantes del 21 de noviembre en México

/ 21 noviembre 2025
    Las noticias más importantes del 21 de noviembre en México
    Las noticias más importantes del 21 de noviembre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Primera Tormenta Invernal: Prepárese.... nuevo frente frío 16 ingresó al noroeste del territorio mexicano, provocando temperaturas de hasta -10 grados, fuertes lluvias, la primera Tormenta Invernal de la temporada y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Presenta SEP la plataforma SaberesMX en la Mañanera; permita ampliar el acceso al conocimiento por ‘toda la vida’: La SEP presentó SaberesMX, una plataforma pública y gratuita que busca democratizar el conocimiento y adaptarse al avance de la inteligencia artificial y la educación para toda la vida

Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN: Claudia Sheinbaum afirmó que el rescate de Pemex logró su avance más importante en el último año, con un nuevo marco jurídico que reintegra a la empresa y revierte décadas de fragmentación

Sheinbaum niega persecución contra Edson Andrade, organizador de la marcha GenZ: Claudia Sheinbaum rechazó que exista persecución política contra Edson Andrade o participantes de la marcha GenZ, asegurando que su gobierno no persigue ideas ni expresiones públicas

Caen seis del equipo de seguridad de Manzo en Michoacán: Un operativo conjunto de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía de Michoacán detuvo a los exescoltas del alcalde; autoridades no han revelado sus identidades

Durango aprueba la ‘Ley Nicole’, cárcel por cirugías estéticas en menores: Llega dos meses después de la muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años sometida a una cirugía plástica

MUNDO

Trump dice que está bien que Mamdani lo llame fascista tras reunión con el socialista: Ambos concuerdan en la necesidad de la asequibilidad de la vivienda tras reunión en la Casa Blanca

Corte Suprema de EU evalúa restricciones de ciudadanía por nacimiento: La orden declara que los niños nacidos de padres que están en Estados Unidos ilegalmente o temporalmente no son ciudadanos estadounidenses

Defiende la Casa Blanca a Trump después que de llamara ‘cerdita’ a una periodista, demuestra su honestidad: Tras decirle a Catherine Lucey “cerdita”, Karoline Leavitt quien es la portavoz de la Casa Blanca defendió al presidente estadounidense quien atacó de esta forma a la periodista de Bloomberg

COAHUILA

Feminicidio de Silvia también pone el foco en casos de estupro en Coahuila: van nueve en 2025: La Fiscalía General de Coahuila cuenta con, al menos, nueve casos de violación equiparada.

Montachoques acechan; denuncian persecución y frenazos en Centro de Saltillo (video): Saltillo se suma a ciudades donde los llamados montachoques mantienen activos sus esquemas de intimidación

Saltillo proyecta agenda de eventos para 2026 con encuentros empresariales, deportivos y turísticos: La Oficina de Convenciones y Visitantes prevé actividades de alcance nacional e internacional que fortalecen la vocación de la ciudad como destino para congresos, turismo y experiencias.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo: Fátima Bosch se une a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como las únicas mexicanas que han logrado llevarse la corona más importante de los certámenes de belleza

¡Saltillo será subsede de Miss México 2025! Candidatas realizarán actividades abiertas al público: Del 21 al 23 de noviembre, la capital coahuilense recibirá a las 32 aspirantes al certamen nacional, quienes participarán en un show gratuito de danzas y traje típico

Canelo Álvarez ya prepara la revancha ante Terence Crawford en 2026, según fuentes cercanas: Tras la dura derrota sufrida en septiembre de 2025 y luego de someterse a cirugía en el codo, el mexicano habría puesto como prioridad enfrentar nuevamente al estadounidense

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Diabetes tipo 1: aprender a vivir con insulina

CURP biométrica es obligatoria para registro de pensionados de la Ley 73 y 97 del IMSS: El nuevo formato de la CURP servirá para prevenir robos de identidad y que el dinero sea depositado correctamente

Temas


Educación
política
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

