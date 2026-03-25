Las noticias más importantes del 25 de marzo en México

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/ 25 marzo 2026
    Las noticias más importantes del 25 de marzo en México
    Las noticias más importantes del 25 de marzo en México, 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima nuevo Frente Frío 42 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Coahuila puede verse afectados por la entrega de agua a EU: Sheinbaum: Sheinbaum señala que la sequía en Coahuila complica la entrega de agua a EU. Conoce qué dice el tratado de 1944 y el impacto en el estado

Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte, es detenida en EU por ICE: En 2020, se giró orden de aprehensión en su contra por una investigación de desvío de recursos, tras serle denegado un amparo

‘Ese señor no es periodista’... Claudia Sheinbaum critica a Riva Palacio por decir que Cuba envía armas a cárteles mexicanos: ‘Es escritor de ciencia ficción’ dice la presidenta Sheinbaum sobre Riva Palacio tras crítica sobre apoyo a Cuba

Escondió alumno en funda de guitarra arma con la que asesinó a dos maestras: fiscal: Carlos Torres, titular de Fiscalía de Michoacán, señaló que el menor ingresó a la escuela sin levantar sospechas

Veracruz asegura que las playas están listas para la Semana Santa, tras derrame de hidrocarburos: La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, da informe sobre resultados de la limpieza de hidrocarburos en playa de Boca del Río

MUNDO

China concluye que aranceles de México bloquean comercio internacional: A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que estas tarifas arancelarias no están dirigidas al gigante asiático, la pesquisa concluyó lo contrario

ICE irá a juicio tras condiciones de hacinamiento en centros migratorios de NY: Según las denuncias, se han observado a los migrantes compartiendo dos inodoros sin privacidad, sin acceso a duchas y con acceso limitado a comida y medicinas

Comando Sur de Estados Unidos destruye ‘narcolancha’ número 40 en el mar Caribe: Desde septiembre del 2025, Estados Unidos accionó el operativo ‘Lanza del Sur’ contra el crimen organizado en Suramérica y el Caribe

COAHUILA

Prevén hasta 10 nuevas inversiones y 7 mil empleos en Coahuila en 2026: Región Sureste concentra mayoría de inversiones en Coahuila: Canacintra

CTM plantea aumento salarial del 20% para trabajadores de General Motors en Ramos Arizpe: La fecha límite para alcanzar un acuerdo es el mes de junio

El fenómeno del padre Chuy Pedro en El Chapulín (o cómo convertir un sermón en terapia para mil saltillenses): ¿Qué pasa cuando un sermón se convierte en una charla sobre Desarrollo humano, cuando nos ayuda a superar un duelo o depresión? Además de impartir (prácticamente) conferencias, el padre Chuy Pedro muestra a la Iglesia el camino para recuperar a la feligresía con reflexiones que hacen falta

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Marcha LGBT+ sí llegará al Zócalo pese a Fan Fest del Mundial 2026: La Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México mantendrá su ruta hacia el Zócalo, aunque coincidirá con el Fan Fest de la FIFA 2026.

Impulsan MARCO y Pa´l Norte: mañanas de museo, tardes de festival: A través de una colaboración entre el museo y el festival, busca que los asistentes expoloren la riqueza artística que alberga el espacio cultural

¡Y te callas! Hotel contradice a Chappell Roan tras polémica por agresión a hija de Jude Law y Jorginho: La intérprete de ‘The Subway’ aseguró que el guardaespaldas que agredió a la niña y a su madre formaba parte de la seguridad del recinto; sin embargo, el hotel lo negó y lo vinculó con su equipo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El costo social del colapso de AHMSA

¿Te están llamando con una voz falsa? Cómo detectar deepfakes en llamadas telefónicas: Conocer las señales de alerta y aplicar medidas de verificación puede ayudarte a evitar fraudes y proteger tu información.

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Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
A casi un mes de detectarse las manchas de crudo, el derrame ha contaminado el Corredor Arrecifal del Suroeste, afectando a comunidades pesqueras y fauna marina.

Impacta crudo 630 km de costa en el Golfo; Gobierno deslinda a Pemex por derrame
Sheinbaum responde a Riva Palacio tras acusaciones sobre Cuba y cárteles. La presidenta rechaza señalamientos y los califica como “ciencia ficción”.

‘Ese señor no es periodista’... Claudia Sheinbaum critica a Riva Palacio por decir que Cuba envía armas a cárteles mexicanos
Una de sus exigencias es que la ley no sea retroactiva, algo que sí está planteado en el proyecto.

Intentan jubilados de Pemex, Luz y Fuerza y CFE entrar a Cámara de Diputados
La reforma es retroactiva, es decir, aplica a las pensiones vigentes antes de la aprobación de la enmienda constitucional.

En medio de protestas, avalan reforma a ‘pensiones doradas’
El congresista Jamie Raskin, demócrata por Maryland y miembro de alto rango del comité, interroga a la secretaria de Seguridad Nacional, en la Cámara de Representantes.

Revela un congresista demócrata que Trump mostró un mapa clasificado en un vuelo en 2022

Un portavoz militar iraní ridiculizó el plan de paz de 15 puntos que, según Trump, se está debatiendo, y afirmó el miércoles que los estadounidenses solo estaban negociando entre ellos.

EU se prepara para desplegar tropas en medio de las afirmaciones de Trump de que las conversaciones con Irán han sido ‘muy buenas’
A mediados de la segunda mitad de 2025, el Senado mexicano aprobó cambios legislativos que contemplan aranceles de entre el 5 % y el 50 % a unos 1,463 productos.

China concluye que aranceles de México bloquean comercio internacional
El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

¿Podría un Castro convertirse en el sucesor de Díaz-Canel en Cuba?