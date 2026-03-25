Las noticias más importantes del 25 de marzo en México

CLIMA

➔ Se aproxima nuevo Frente Frío 42 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Coahuila puede verse afectados por la entrega de agua a EU: Sheinbaum: Sheinbaum señala que la sequía en Coahuila complica la entrega de agua a EU. Conoce qué dice el tratado de 1944 y el impacto en el estado

➔ Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte, es detenida en EU por ICE: En 2020, se giró orden de aprehensión en su contra por una investigación de desvío de recursos, tras serle denegado un amparo

➔ ‘Ese señor no es periodista’... Claudia Sheinbaum critica a Riva Palacio por decir que Cuba envía armas a cárteles mexicanos: ‘Es escritor de ciencia ficción’ dice la presidenta Sheinbaum sobre Riva Palacio tras crítica sobre apoyo a Cuba

➔ Escondió alumno en funda de guitarra arma con la que asesinó a dos maestras: fiscal: Carlos Torres, titular de Fiscalía de Michoacán, señaló que el menor ingresó a la escuela sin levantar sospechas

➔ Veracruz asegura que las playas están listas para la Semana Santa, tras derrame de hidrocarburos: La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, da informe sobre resultados de la limpieza de hidrocarburos en playa de Boca del Río

MUNDO

➔ China concluye que aranceles de México bloquean comercio internacional: A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que estas tarifas arancelarias no están dirigidas al gigante asiático, la pesquisa concluyó lo contrario

➔ ICE irá a juicio tras condiciones de hacinamiento en centros migratorios de NY: Según las denuncias, se han observado a los migrantes compartiendo dos inodoros sin privacidad, sin acceso a duchas y con acceso limitado a comida y medicinas

➔ Comando Sur de Estados Unidos destruye ‘narcolancha’ número 40 en el mar Caribe: Desde septiembre del 2025, Estados Unidos accionó el operativo ‘Lanza del Sur’ contra el crimen organizado en Suramérica y el Caribe

COAHUILA

➔ Prevén hasta 10 nuevas inversiones y 7 mil empleos en Coahuila en 2026: Región Sureste concentra mayoría de inversiones en Coahuila: Canacintra

➔ CTM plantea aumento salarial del 20% para trabajadores de General Motors en Ramos Arizpe: La fecha límite para alcanzar un acuerdo es el mes de junio

➔ El fenómeno del padre Chuy Pedro en El Chapulín (o cómo convertir un sermón en terapia para mil saltillenses): ¿Qué pasa cuando un sermón se convierte en una charla sobre Desarrollo humano, cuando nos ayuda a superar un duelo o depresión? Además de impartir (prácticamente) conferencias, el padre Chuy Pedro muestra a la Iglesia el camino para recuperar a la feligresía con reflexiones que hacen falta

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Marcha LGBT+ sí llegará al Zócalo pese a Fan Fest del Mundial 2026: La Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México mantendrá su ruta hacia el Zócalo, aunque coincidirá con el Fan Fest de la FIFA 2026.

➔ Impulsan MARCO y Pa´l Norte: mañanas de museo, tardes de festival: A través de una colaboración entre el museo y el festival, busca que los asistentes expoloren la riqueza artística que alberga el espacio cultural

➔ ¡Y te callas! Hotel contradice a Chappell Roan tras polémica por agresión a hija de Jude Law y Jorginho: La intérprete de ‘The Subway’ aseguró que el guardaespaldas que agredió a la niña y a su madre formaba parte de la seguridad del recinto; sin embargo, el hotel lo negó y lo vinculó con su equipo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El costo social del colapso de AHMSA

➔ ¿Te están llamando con una voz falsa? Cómo detectar deepfakes en llamadas telefónicas: Conocer las señales de alerta y aplicar medidas de verificación puede ayudarte a evitar fraudes y proteger tu información.