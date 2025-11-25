Las noticias más importantes del 25 de noviembre en México

CLIMA

➔ Masa de Aire Marítimo Polar: Prepárese... Frente Frío 16, lluvias, temperaturas bajas y evento Norte para México, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Logra Sheinbaum compromiso con todos los gobernadores para homologar el delito de abuso contra la mujer: El objetivo es formalizar un acuerdo en un plazo de dos semanas, en el marco de los 16 días de activismo nacional

➔ Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional: La presidenta de Honduras realizó una visita oficial a México para profundizar la cooperación regional en distintos temas, en medio de las movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

➔ México presenta estrategia para combatir violencia sexual y digital: La estrategia, presentada en Palacio Nacional, plantea acciones comunitarias, institucionales y digitales para enfrentar agresiones que afectan a millones de mujeres en el país

➔ SSC despliega 600 mujeres policías por marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: El operativo de seguridad en la Ciudad de México es es para protección y contención ante posibles disturbios en la marcha del 25 de noviembre

➔ Avala Cámara de Diputados nueva ley contra extorsiones: Aprueban proyecto con modificaciones del Senado; suben hasta 42 años penas de prisión por el delito

MUNDO

➔ Alertan expertos que la inteligencia artificial está provocando una crisis energética sin precedentes: Esta situación es consecuencia de la gran demanda de energía que requieren los centros de datos de las empresas tecnológicas

➔ Aerolíneas que suspendieron vuelos a Venezuela son las que perderían derecho de tráfico: IATA: Las aerolíneas que tienen hasta el miércoles para reanudar vuelos suspendidos a Venezuela

➔ Pese a los efectos arancelarios, aumentaron las ventas minoristas en EU: Los aumentos en las ventas siguieron a dos meses consecutivos de disminuciones en el gasto en abril y mayo

COAHUILA

➔ ‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum: El Gobernador Manolo Jiménez emitió su mensaje después de saludar cordialmente a la mandataria

➔ Torreón: se estanca la Alerta de Género en Coahuila por falta de recursos: Colectivas denuncian que la Secretaría de las Mujeres no cuenta con personal ni presupuesto para avanzar en el proceso iniciado hace más de un año

➔ Saltillo: Velaria ‘Fuimos todas’ nombra a víctimas de feminicidio; expone pendientes en atención y justicia: La actividad se realizó en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y abrió un espacio de reflexión sobre la atención institucional, la implementación de leyes pendientes y la persistencia de distintas formas de violencia en Coahuila.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Fátima Bosch denuncia amenazas y mensajes de odio, tras convertirse en Miss Universo: Mostró algunos ejemplos de la violencia digital que ha recibido en comentarios que la señalan como tramposa

➔ De qué murió Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez: La historia de Gabriela Michel es la de una artista comprometida, una madre admirada y una mujer que dejó una impronta profunda en la industria del entretenimiento en México.

➔ Futuro prometedor para Dinos de Saltillo: Kalil y Griffin revolucionan la LFA con inversión de 100 millones: La entrada de capital internacional de Global Sports Capital Partners transforma el rumbo de la LFA en México

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El carpintero que descubrió Rincón Colorado

➔ Telmex, Megacable y Amazon: México registra HOY falla masiva en servicios y plataformas: Pese a que se desconocen comunicados oficiales de los servicios que presentaron fallas, la plataforma Downdetector registró la caída masiva