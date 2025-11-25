Las noticias más importantes del 25 de noviembre en México

Información
/ 25 noviembre 2025
    Las noticias más importantes del 25 de noviembre en México
    Las noticias más importantes del 25 de noviembre en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Masa de Aire Marítimo Polar: Prepárese... Frente Frío 16, lluvias, temperaturas bajas y evento Norte para México, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Logra Sheinbaum compromiso con todos los gobernadores para homologar el delito de abuso contra la mujer: El objetivo es formalizar un acuerdo en un plazo de dos semanas, en el marco de los 16 días de activismo nacional

Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional: La presidenta de Honduras realizó una visita oficial a México para profundizar la cooperación regional en distintos temas, en medio de las movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

México presenta estrategia para combatir violencia sexual y digital: La estrategia, presentada en Palacio Nacional, plantea acciones comunitarias, institucionales y digitales para enfrentar agresiones que afectan a millones de mujeres en el país

SSC despliega 600 mujeres policías por marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: El operativo de seguridad en la Ciudad de México es es para protección y contención ante posibles disturbios en la marcha del 25 de noviembre

Avala Cámara de Diputados nueva ley contra extorsiones: Aprueban proyecto con modificaciones del Senado; suben hasta 42 años penas de prisión por el delito

MUNDO

Alertan expertos que la inteligencia artificial está provocando una crisis energética sin precedentes: Esta situación es consecuencia de la gran demanda de energía que requieren los centros de datos de las empresas tecnológicas

Aerolíneas que suspendieron vuelos a Venezuela son las que perderían derecho de tráfico: IATA: Las aerolíneas que tienen hasta el miércoles para reanudar vuelos suspendidos a Venezuela

Pese a los efectos arancelarios, aumentaron las ventas minoristas en EU: Los aumentos en las ventas siguieron a dos meses consecutivos de disminuciones en el gasto en abril y mayo

COAHUILA

‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum: El Gobernador Manolo Jiménez emitió su mensaje después de saludar cordialmente a la mandataria

Torreón: se estanca la Alerta de Género en Coahuila por falta de recursos: Colectivas denuncian que la Secretaría de las Mujeres no cuenta con personal ni presupuesto para avanzar en el proceso iniciado hace más de un año

Saltillo: Velaria ‘Fuimos todas’ nombra a víctimas de feminicidio; expone pendientes en atención y justicia: La actividad se realizó en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y abrió un espacio de reflexión sobre la atención institucional, la implementación de leyes pendientes y la persistencia de distintas formas de violencia en Coahuila.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Fátima Bosch denuncia amenazas y mensajes de odio, tras convertirse en Miss Universo: Mostró algunos ejemplos de la violencia digital que ha recibido en comentarios que la señalan como tramposa

De qué murió Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez: La historia de Gabriela Michel es la de una artista comprometida, una madre admirada y una mujer que dejó una impronta profunda en la industria del entretenimiento en México.

Futuro prometedor para Dinos de Saltillo: Kalil y Griffin revolucionan la LFA con inversión de 100 millones: La entrada de capital internacional de Global Sports Capital Partners transforma el rumbo de la LFA en México

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El carpintero que descubrió Rincón Colorado

Telmex, Megacable y Amazon: México registra HOY falla masiva en servicios y plataformas: Pese a que se desconocen comunicados oficiales de los servicios que presentaron fallas, la plataforma Downdetector registró la caída masiva

