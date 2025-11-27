Las noticias más importantes del 27 de noviembre en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío: Prepárese... azotará con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR: entrega su dimisión oficial al Senado: Una vez que el Senado de la República avale la renuncia de Gertz Manero a la FGR, se iniciará el proceso para saber quién será su sucesor o sucesora... aunque rumores ya señalan a Ernestina Godoy como próxima titular

➔ Senado acepta renuncia de Gertz Manero y la consideran como ‘causa grave’: En el pleno se dio lectura y trámite de un oficio del ex titular de la FGR, donde anuncia su renuncia e informa que será designado como embajador

➔ Camión de ‘Jarritos’ se estrelló al pasar por ‘la bajada del diablo’, una pendiente peligrosa en CDMX: En Álvaro Obregón se hizo famosa una calle apodada ‘la bajada del diablo’ por ocasionar que vehículos de todo tipo tengan accidentes

➔ Ernestina Godoy Rangel será la nueva Fiscal General de la República tras renuncia de Gertz: Tras su renuncia, Alejandro Gertz Manero pasará a ser embajador de un ‘país amigo’, según informó en su carta de renuncia

➔ Asumirá Federación investigación de desaparición de agentes de SSPC en Jalisco: Autoridad indaga si delincuencia organizada hizo labor de inteligencia para el posible rapto de los oficiales

MUNDO

➔ Trump anuncia la muerte de la agente de la Guardia Nacional atacada en Washington: El jefe de Estado añadió que el otro elemento herido, Andrew Wolfe, de 24 años, “está luchando por su vida”

➔ FBI investiga ataque a miembros de la Guardia Nacional como un acto de terrorismo: El gobierno de Trump ordenó rápidamente el despliegue de 500 miembros más de la Guardia Nacional en Washington

➔ Detiene el ICE a una inmigrante con lazos familiares con secretaria con Karoline Leavitt: Bruna Ferreira, de 33 años, estaba conduciendo hacia la escuela de su hijo en Nueva Hampshire el 12 de noviembre cuando fue detenida en Revere, Massachusetts

COAHUILA

➔ Coahuila: Aportan mujeres 70% del valor por trabajo del hogar no remunerado; ‘refleja desigualdad estructural’: El valor del trabajo no remunerado en la entidad fue de 232 mil 245 millones de pesos

➔ Sin médicos, sin equipo y sin medicinas: evidencian crisis sanitaria en clínica del IMSS: Testimonios revelan agresiones a personal, derivadas del deterioro en la atención del instituto. Trabajadores aseguran que la mala atención no es su responsabilidad

➔ Coahuila impulsa créditos ganaderos hasta por 8 mdp tras cierre fronterizo: La iniciativa busca mantener la producción ganadera tras el cierre de la frontera norte a la exportación de reses

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Llega el Encuentro de Artesanía y Cocina Tradicional, teatro de sombras y musicales: Este fin de semana hay mucha actividad cultural que no te puedes perder

➔ Dua Lipa es la imagen del equipo femenino de EU rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: La estrella pop británica-albanesa-kosovar protagoniza la campaña oficial de NBCUniversal para impulsar al equipo femenino estadounidense que competirá en Milán-Cortina

➔ ¡Fichaje estrella!: Aitana Bonmatí será analista de TUDN para el Mundial 2026: La jugadora del Barcelona y de la Selección de España, formará parte del equipo de analistas, donde hablará sobre los partidos de su selección mientras se mantiene en actividad profesional

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El carpintero que descubrió Rincón Colorado

➔ Black Friday: Conoce el E-skimming, una forma de robo en compras en línea que es MUY riesgoso: Conoce el modus operandi del e-skimming, ya que fácilmente podrías caer en esta estafa que roba los datos de tu tarjeta de crédito o débito