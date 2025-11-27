Las noticias más importantes del 27 de noviembre en México

/ 27 noviembre 2025
    Las noticias más importantes del 27 de noviembre en México
    Las noticias más importantes del 27 de noviembre en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Gran Masa de Aire Frío: Prepárese... azotará con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR: entrega su dimisión oficial al Senado: Una vez que el Senado de la República avale la renuncia de Gertz Manero a la FGR, se iniciará el proceso para saber quién será su sucesor o sucesora... aunque rumores ya señalan a Ernestina Godoy como próxima titular

Senado acepta renuncia de Gertz Manero y la consideran como ‘causa grave’: En el pleno se dio lectura y trámite de un oficio del ex titular de la FGR, donde anuncia su renuncia e informa que será designado como embajador

Camión de ‘Jarritos’ se estrelló al pasar por ‘la bajada del diablo’, una pendiente peligrosa en CDMX: En Álvaro Obregón se hizo famosa una calle apodada ‘la bajada del diablo’ por ocasionar que vehículos de todo tipo tengan accidentes

Ernestina Godoy Rangel será la nueva Fiscal General de la República tras renuncia de Gertz: Tras su renuncia, Alejandro Gertz Manero pasará a ser embajador de un ‘país amigo’, según informó en su carta de renuncia

Asumirá Federación investigación de desaparición de agentes de SSPC en Jalisco: Autoridad indaga si delincuencia organizada hizo labor de inteligencia para el posible rapto de los oficiales

MUNDO

Trump anuncia la muerte de la agente de la Guardia Nacional atacada en Washington: El jefe de Estado añadió que el otro elemento herido, Andrew Wolfe, de 24 años, “está luchando por su vida”

FBI investiga ataque a miembros de la Guardia Nacional como un acto de terrorismo: El gobierno de Trump ordenó rápidamente el despliegue de 500 miembros más de la Guardia Nacional en Washington

Detiene el ICE a una inmigrante con lazos familiares con secretaria con Karoline Leavitt: Bruna Ferreira, de 33 años, estaba conduciendo hacia la escuela de su hijo en Nueva Hampshire el 12 de noviembre cuando fue detenida en Revere, Massachusetts

COAHUILA

Coahuila: Aportan mujeres 70% del valor por trabajo del hogar no remunerado; ‘refleja desigualdad estructural’: El valor del trabajo no remunerado en la entidad fue de 232 mil 245 millones de pesos

Sin médicos, sin equipo y sin medicinas: evidencian crisis sanitaria en clínica del IMSS: Testimonios revelan agresiones a personal, derivadas del deterioro en la atención del instituto. Trabajadores aseguran que la mala atención no es su responsabilidad

Coahuila impulsa créditos ganaderos hasta por 8 mdp tras cierre fronterizo: La iniciativa busca mantener la producción ganadera tras el cierre de la frontera norte a la exportación de reses

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Llega el Encuentro de Artesanía y Cocina Tradicional, teatro de sombras y musicales: Este fin de semana hay mucha actividad cultural que no te puedes perder

Dua Lipa es la imagen del equipo femenino de EU rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: La estrella pop británica-albanesa-kosovar protagoniza la campaña oficial de NBCUniversal para impulsar al equipo femenino estadounidense que competirá en Milán-Cortina

¡Fichaje estrella!: Aitana Bonmatí será analista de TUDN para el Mundial 2026: La jugadora del Barcelona y de la Selección de España, formará parte del equipo de analistas, donde hablará sobre los partidos de su selección mientras se mantiene en actividad profesional

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El carpintero que descubrió Rincón Colorado

Black Friday: Conoce el E-skimming, una forma de robo en compras en línea que es MUY riesgoso: Conoce el modus operandi del e-skimming, ya que fácilmente podrías caer en esta estafa que roba los datos de tu tarjeta de crédito o débito

política
Renuncia
Resumen

Coahuila
Estados Unidos
México

Alejandro Gertz Manero
Ernestina Godoy
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

