Las noticias más importantes del 28 de mayo en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Siempre sí: pide Enrique Inzunza licencia para separarse de su cargo: El senador tenía un mes que no se presentaba a sus labores legislativas, en el contexto de la acusación de EU en su contra por presuntos nexos con el narco.

➔ Exhiben sueldo de 35 mil pesos de ‘Huicho Domínguez’ en la 4T... arremete contra TV Azteca y Loret de Mola: El actor Carlos Bonavides volvió al centro de la polémica tras defender a Claudia Sheinbaum, criticar a TV Azteca y revelarse su sueldo como concejal en Azcapotzalco.

➔ “Lamentamos los inconvenientes”: BBVA México reporta fallas en su app este jueves 28 de mayo: En un breve comunicado, señaló que ya trabaja en soluciones para arreglar las fallas.

➔ Elección judicial se mueve a 2028: Comisiones del Senado dan luz verde a la propuesta de Sheinbaum: Te contamos cuáles son los cambios clave de esta reforma, desde la reestructuración de la Suprema Corte hasta las nuevas reglas de revocación de mandato..

➔ Eliminarán uso de colorante ‘Rojo 3’ en México por riesgos a la salud: La sustancia, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, se asocia a riesgos por toxicidad crónica y carcinogenicidad.

MUNDO

➔ EU e Irán intercambian ataques mientras Israel intensifica sus ofensivas en el sur del Líbano: Fuerzas estadounidenses derriban drones cerca del estrecho de Ormuz, lo que provoca un ataque contra una base aérea estadounidense en Kuwait.

➔ Trump comparte el borrador del acuerdo de paz con Irán con Israel y otros aliados: La medida del presidente estadounidense se produce en un momento en que ambas partes intentan evitar que nuevas violaciones del alto el fuego frustren un posible acuerdo.

➔ Israel asesina a un alto cargo financiero de Hamás que canalizó millones al ala militar del grupo terrorista: La eliminación de Odeh fue celebrada por el ministro de Defensa del Estado judío, Israel Katz, quien afirmó que el terrorista se encontraba ahora “en las profundidades del infierno”.

COAHUILA

➔ Coahuila, entre líderes en abandono laboral por discriminación y acoso: En el último año, estos casos tuvieron un incremento de hasta 385%, reporta el Inegi

➔ Coahuila: ¿Adiós a los juegos infantiles en las escuelas? Padres de familia cuestionan permanencia tras muerte de menor: La Sedu informó que ni la dependencia ni el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa son responsables de la instalación de juegos infantiles en las escuelas; padres de todo el país llaman a retirar juegos en planteles.

➔ Entre memes, preocupación y empatía... así reaccionaron las redes sociales al oso que recorrió Saltillo: Redes convierten avistamientos de oso en tema viral en Saltillo.

➔ Retos virales y amenazas de tiroteo en redes sociales: el principal desafío de seguridad en las escuelas de Saltillo: Las amenazas de atentados escolares difundidas en redes sociales mediante retos virales han encendido alertas en Saltillo, donde autoridades municipales han reforzado acciones de proximidad social en planteles educativos.

➔ Liberarán el viernes a osezno rescatado en Saltillo: Un osezno negro localizado en la colonia El Mirador, en Saltillo, fue asegurado por autoridades ambientales tras un operativo coordinado entre la Policía Ambiental y brigadistas estatales

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Ópera, teatro local, Agaveros Festival y el Lunar Festival: Este fin de semana estará lleno de eventos culturales y de entretenimiento, mientras el público deportivo se suma a la 21K Coahuila.

➔ ¡Eeeeeeeeeee Pu...! Sheinbaum pide a la afición respetar las reglas de la FIFA en los estadios ante grito homofóbico: Claudia Sheinbaum llamó a la afición mexicana a respetar las reglas de la FIFA y evitar el grito homofóbico durante el Mundial 2026 en México.

➔ De YouTube a Hollywood... hoy se estrena ‘Backrooms: Sin Salida’, el terror entre dos mundos: La película Backrooms: Sin Salida llega a los cines con una historia nacida en YouTube y convertida en una de las apuestas de terror psicológico más inquietantes de 2026.

➔ ¿Quién es Tim Payne? El jugador de Nueva Zelanda que se volvió viral rumbo al Mundial 2026: El defensor de Nueva Zelanda, se convirtió en tendencia rumbo al Mundial 2026 luego de que un influencer argentino descubriera que era el jugador con menos seguidores entre los convocados al torneo.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los rostros de la crisis de agua en Torreón

➔ Día de la Hamburguesa 2026: McDonald’s, Burger King y Carl’s Jr lanzan solo por HOY estas promociones: Hoy 28 de mayo, cadenas como McDonald’s y Carl’s Jr. ofrecen hamburguesas y combos con descuentos especiales.

➔ ¿Hay clases el 29 de mayo? SEP confirma el último puente escolar del mes y el motivo: Se trata de la penúltima suspensión de clases para preescolar, primaria y secundaria, ya que no habrá otro “puente” hasta junio.

➔ INAPAM: adultos mayores con credencial recibirán pago especial este 30 de mayo: Conoce los requisitos legales para recibir este dinero extra en tu cuenta de nómina antes de que termine el mes.