Las noticias más importantes del 6 de noviembre en México

CLIMA

➔ Frío intenso y lluvias fuertes: Prepárese... marcado descenso de temperatura por la llegada de un frente frío en el norte y centro de México, según el Servicio Meteorológico Nacional

MÉXICO

➔ Sheinbaum firma decreto para aguinaldo de 40 días; estos trabajadores lo recibirán a partir de noviembre: El aguinaldo 2025 será de 40 días de salario y se pagará desde el 10 de noviembre. Conoce quiénes lo recibirán y qué lineamientos aplican según el nuevo decreto de Claudia Sheinbaum

➔ Diputados aprueban Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 con recortes y más inversión social: El Presupuesto 2026 fue aprobado con ajustes por 17 mil millones de pesos. Habrá más inversión en educación, ciencia, cultura y salud, pese a los recortes al INE y al Poder Judicial

➔ Se reunirán México y EU para resolver disputa aérea: La presidenta Sheinbaum adelantó que se busca llegar a un acuerdo sobre las restricciones que puso EU a vuelos de México a Estados Unidos

➔ Grupo Bimbo anuncia nuevo director general, Alejandro Rodríguez Bas: El nuevo líder panadero ya ha tenido experiencia trabajando con Grupo Bimbo desde el 2021

➔ Madre e hijo agreden a automovilista en Estado de México; VIDEO causa indignación en redes: A través de redes sociales se volvió viral el video de un altercado entre automovilistas en un estacionamiento en el municipio de Coacalco, Estado de México

MUNDO

➔ Cierre del gobierno en Estados Unidos provoca crisis en aerolíneas; se avecina un caos en los viajes: El cierre del gobierno de Estados Unidos ha obligado a reducir vuelos y recortar personal aéreo, generando caos en las aerolíneas y poniendo en riesgo los planes de Acción de Gracias de millones de viajeros

➔ Guardia Nacional se mantendrá en Washington hasta finales de febrero: El documento extiende la orden original del 11 de agosto y establece que los efectivos de la Guardia estarán en la ciudad hasta los últimos del mes

➔ Congreso de Perú declara a Claudia Sheinbaum como ‘persona non grata’: Con 63 votos a favor y 33 en contra, sostienen que la Presidenta mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo

COAHUILA

➔ Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas: Consulta Infantil y Juvenil del INE revela que más de la mitad de adolescentes piden evitar conductas discriminatorias

➔ Coahuila: exigen abogadas leyes más estrictas y mayor protección tras el acoso sexual contra CSP: En algunos estados del país el delito de acoso y hostigamiento sexual no están debidamente regulados, coinciden las juristas coahuilenses

➔ Saltillo: Aumentan días con mala calidad del aire de 2024 a 2025: De los 309 días transcurridos en 2025 se ha presentado calidad del aire mala a extremadamente mala en 139, en comparación con los 127 que se habían acumulado en 2024 durante el mismo periodo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? El concierto de Julión Álvarez, show de Fernando Delgadillo y Alejandro Filio, Luli Pampín y Compañía de Ópera de Saltillo: Una vez más la ciudad ofrecerá una variedad de actividades para disfrutarse desde este viernes

➔ ¡Desde Coahuila! Triunfa ‘El Desaire’ en proyección especial en el Festival de Cine de León: La cinta dirigida por Gabriel Ramos y coproducida por Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute sigue abriéndose paso en los festivales nacionales e internacionales

➔ ¡Última llamada!: Juárez, Atlas y Necaxa se juegan los últimos boletos al Play-In del Apertura 2025: La Jornada 17 del Apertura 2025 inicia este viernes con tres partidos donde se definirá el destino de varios equipos que buscan asegurar su lugar en la Liguilla o alcanzar el Play-In

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

➔ Buen Fin 2025: Estas son las tiendas que NO participarán en las ofertas oficiales: Antes de aprovechar las rebajas, recuerda: verifica las tiendas participantes, compara precios y compra de manera inteligente.