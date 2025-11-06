Las noticias más importantes del 6 de noviembre en México

/ 6 noviembre 2025
    Las noticias más importantes del 6 de noviembre en México
    Las noticias más importantes del 6 de noviembre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frío intenso y lluvias fuertes: Prepárese... marcado descenso de temperatura por la llegada de un frente frío en el norte y centro de México, según el Servicio Meteorológico Nacional

MÉXICO

Sheinbaum firma decreto para aguinaldo de 40 días; estos trabajadores lo recibirán a partir de noviembre: El aguinaldo 2025 será de 40 días de salario y se pagará desde el 10 de noviembre. Conoce quiénes lo recibirán y qué lineamientos aplican según el nuevo decreto de Claudia Sheinbaum

Diputados aprueban Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 con recortes y más inversión social: El Presupuesto 2026 fue aprobado con ajustes por 17 mil millones de pesos. Habrá más inversión en educación, ciencia, cultura y salud, pese a los recortes al INE y al Poder Judicial

Se reunirán México y EU para resolver disputa aérea: La presidenta Sheinbaum adelantó que se busca llegar a un acuerdo sobre las restricciones que puso EU a vuelos de México a Estados Unidos

Grupo Bimbo anuncia nuevo director general, Alejandro Rodríguez Bas: El nuevo líder panadero ya ha tenido experiencia trabajando con Grupo Bimbo desde el 2021

Madre e hijo agreden a automovilista en Estado de México; VIDEO causa indignación en redes: A través de redes sociales se volvió viral el video de un altercado entre automovilistas en un estacionamiento en el municipio de Coacalco, Estado de México

MUNDO

Cierre del gobierno en Estados Unidos provoca crisis en aerolíneas; se avecina un caos en los viajes: El cierre del gobierno de Estados Unidos ha obligado a reducir vuelos y recortar personal aéreo, generando caos en las aerolíneas y poniendo en riesgo los planes de Acción de Gracias de millones de viajeros

Guardia Nacional se mantendrá en Washington hasta finales de febrero: El documento extiende la orden original del 11 de agosto y establece que los efectivos de la Guardia estarán en la ciudad hasta los últimos del mes

Congreso de Perú declara a Claudia Sheinbaum como ‘persona non grata’: Con 63 votos a favor y 33 en contra, sostienen que la Presidenta mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo

COAHUILA

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas: Consulta Infantil y Juvenil del INE revela que más de la mitad de adolescentes piden evitar conductas discriminatorias

Coahuila: exigen abogadas leyes más estrictas y mayor protección tras el acoso sexual contra CSP: En algunos estados del país el delito de acoso y hostigamiento sexual no están debidamente regulados, coinciden las juristas coahuilenses

Saltillo: Aumentan días con mala calidad del aire de 2024 a 2025: De los 309 días transcurridos en 2025 se ha presentado calidad del aire mala a extremadamente mala en 139, en comparación con los 127 que se habían acumulado en 2024 durante el mismo periodo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? El concierto de Julión Álvarez, show de Fernando Delgadillo y Alejandro Filio, Luli Pampín y Compañía de Ópera de Saltillo: Una vez más la ciudad ofrecerá una variedad de actividades para disfrutarse desde este viernes

¡Desde Coahuila! Triunfa ‘El Desaire’ en proyección especial en el Festival de Cine de León: La cinta dirigida por Gabriel Ramos y coproducida por Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute sigue abriéndose paso en los festivales nacionales e internacionales

¡Última llamada!: Juárez, Atlas y Necaxa se juegan los últimos boletos al Play-In del Apertura 2025: La Jornada 17 del Apertura 2025 inicia este viernes con tres partidos donde se definirá el destino de varios equipos que buscan asegurar su lugar en la Liguilla o alcanzar el Play-In

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Buen Fin 2025: Estas son las tiendas que NO participarán en las ofertas oficiales: Antes de aprovechar las rebajas, recuerda: verifica las tiendas participantes, compara precios y compra de manera inteligente.

