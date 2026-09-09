Las noticias más importantes del 9 de septiembre en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ SEP atribuye a celulares la caída global en prueba PISA 2025: La SEP atribuyó parte del retroceso al uso excesivo de celulares y pantallas.

➔ Claudia Arlett Espino renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud: Presentó su renuncia irrevocable al INE por motivos de salud y para equilibrar su vida personal y familiar antes de 2027

➔ Vinculan a proceso a Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ por multihomicidio en Atizapán: La familia del tecladista de Camilo Séptimo, junto a una empleada y la mascota fueron asesinados en su domicilio.

➔ Detienen a Alexis “N”, presunto operador criminal relacionado con el asesinato de Carlos Manzo: Autoridades lo identifican como operador regional de un grupo criminal en Uruapan.

➔ Marco Rubio advierte que el narco controla zonas de México: El secretario de Estado de EE.UU. advierte que el gobierno mexicano perdió el control de amplias zonas del territorio nacional.

MUNDO

➔ Mamdani da a conocer archivos del 11-S en los que se revelan que Nueva York ocultó que el aire era tóxico: A días de cumplirse 25 años de los ataques a las torres gemelas y al Pentágono, el alcalde de neoyorquino hace públicos estos documentos.

➔ Noruega despide al rey Harald V en un funeral de Estado marcado por la emoción y la presencia de la realeza europea y dignatarios: El monarca fue recordado durante la jornada como una figura cercana, conciliadora y profundamente vinculada con la sociedad noruega.

➔ El impacto del 11S en la UE; brecha interna, desconfianza con Washington y antiterrorismo: Los expertos señalan las guerras de Afganistán y sobre todo la de Irak, lanzadas por Washington a raíz del 11S, como un punto de no retorno en las relaciones a ambos lados del Atlántico.

➔ Marco Rubio critica a la izquierda en América Latina: El secretario de Estado de EE. UU. afirma que la izquierda destruyó países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

COAHUILA

➔ Lo que viene para Coahuila en el Presupuesto 2027: Tren Saltillo-Laredo y perforación de pozos en la Cuenca de Burgos: El Paquete Económico 2027, presentado ante la Cámara de Diputados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, contempla un gasto neto total de 10.6 billones de pesos. En el rubro de Coahuila aparecen recursos para la explotación primaria perforando pozos convencionales y horizontales..

➔ Tres municipios de Coahuila, entre los 100 con más desapariciones; Saltillo aparece en la lista: Torreón ocupa el lugar 15 del País, seguido por la capital del Estado y Piedras Negras, de acuerdo con registros actualizados a junio de 2026.

➔ Coahuila: Se cae amparo ‘amañado’ de Tania Flores; investigan actuación de funcionarios en Hidalgo: Se deja sin efecto recurso promovido ante un juzgado en Hidalgo; la exalcaldesa sigue en prisión.

➔ Tragedia en Torreón: hombre le quita la vida a su madre tras agredirla con un block: Una mujer de 78 años murió tras ser presuntamente golpeada en la cabeza con un block de concreto; su hijo, de aproximadamente 40 años, fue detenido

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Katy Perry habla de su separación de Orlando Bloom y revela: ‘Conocí al amor de mi vida’: La cantante compartió detalles de la etapa personal que atravesó mientras realizaba su gira y que la llevó a reencontrarse con el amor junto al político canadiense Justin Trudeau.

➔ Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final: Estos son los nombres y perfiles de los 32 arqueros que competirán por la Copa del Mundo, incluidos los siete representantes de México.

➔ ¿Adiós al ‘Jimmy Kimmel Live!’? El futuro del conductor estaría en duda: Una versión apunta a que ABC no renovaría el programa tras el final de su actual temporada, aunque la cadena asegura que no existe una decisión definitiva.

➔ Tigres ficha a Memote Martínez, reportan: ¿llegará al Clásico Regio?: Vucetich busca respuestas en ataque con un delantero que competirá por minutos junto a Rodrigo Aguirre en el Apertura 2026

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Juzgado Ambiental: tres años en el olvido

➔ Tiendas 3B y Tarjeta Bienestar: estos son los beneficios para adultos mayores en septiembre 2026: Esto es lo que realmente está confirmado sobre promociones, descuentos y beneficios durante septiembre de 2026..

➔ ¿Descuento del 50% en CFE con la tarjeta del INAPAM? La verdad tras el mito: Desde 2022 se ha extendido el rumor de que se puede conseguir un descuento significativo en la factura de electricidad