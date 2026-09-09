Las noticias más importantes del 9 de septiembre en México

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    Las noticias más importantes del 9 de septiembre en México
    Las noticias más importantes del 9 de septiembre en México. Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA. ARCHIVO VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

SEP atribuye a celulares la caída global en prueba PISA 2025: La SEP atribuyó parte del retroceso al uso excesivo de celulares y pantallas.

Claudia Arlett Espino renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud: Presentó su renuncia irrevocable al INE por motivos de salud y para equilibrar su vida personal y familiar antes de 2027

Vinculan a proceso a Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ por multihomicidio en Atizapán: La familia del tecladista de Camilo Séptimo, junto a una empleada y la mascota fueron asesinados en su domicilio.

Detienen a Alexis “N”, presunto operador criminal relacionado con el asesinato de Carlos Manzo: Autoridades lo identifican como operador regional de un grupo criminal en Uruapan.

Marco Rubio advierte que el narco controla zonas de México: El secretario de Estado de EE.UU. advierte que el gobierno mexicano perdió el control de amplias zonas del territorio nacional.

MUNDO

Mamdani da a conocer archivos del 11-S en los que se revelan que Nueva York ocultó que el aire era tóxico: A días de cumplirse 25 años de los ataques a las torres gemelas y al Pentágono, el alcalde de neoyorquino hace públicos estos documentos.

Noruega despide al rey Harald V en un funeral de Estado marcado por la emoción y la presencia de la realeza europea y dignatarios: El monarca fue recordado durante la jornada como una figura cercana, conciliadora y profundamente vinculada con la sociedad noruega.

El impacto del 11S en la UE; brecha interna, desconfianza con Washington y antiterrorismo: Los expertos señalan las guerras de Afganistán y sobre todo la de Irak, lanzadas por Washington a raíz del 11S, como un punto de no retorno en las relaciones a ambos lados del Atlántico.

Marco Rubio critica a la izquierda en América Latina: El secretario de Estado de EE. UU. afirma que la izquierda destruyó países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

COAHUILA

Lo que viene para Coahuila en el Presupuesto 2027: Tren Saltillo-Laredo y perforación de pozos en la Cuenca de Burgos: El Paquete Económico 2027, presentado ante la Cámara de Diputados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, contempla un gasto neto total de 10.6 billones de pesos. En el rubro de Coahuila aparecen recursos para la explotación primaria perforando pozos convencionales y horizontales..

Tres municipios de Coahuila, entre los 100 con más desapariciones; Saltillo aparece en la lista: Torreón ocupa el lugar 15 del País, seguido por la capital del Estado y Piedras Negras, de acuerdo con registros actualizados a junio de 2026.

Coahuila: Se cae amparo ‘amañado’ de Tania Flores; investigan actuación de funcionarios en Hidalgo: Se deja sin efecto recurso promovido ante un juzgado en Hidalgo; la exalcaldesa sigue en prisión.

Tragedia en Torreón: hombre le quita la vida a su madre tras agredirla con un block: Una mujer de 78 años murió tras ser presuntamente golpeada en la cabeza con un block de concreto; su hijo, de aproximadamente 40 años, fue detenido

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Katy Perry habla de su separación de Orlando Bloom y revela: ‘Conocí al amor de mi vida’: La cantante compartió detalles de la etapa personal que atravesó mientras realizaba su gira y que la llevó a reencontrarse con el amor junto al político canadiense Justin Trudeau.

Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final: Estos son los nombres y perfiles de los 32 arqueros que competirán por la Copa del Mundo, incluidos los siete representantes de México.

¿Adiós al ‘Jimmy Kimmel Live!’? El futuro del conductor estaría en duda: Una versión apunta a que ABC no renovaría el programa tras el final de su actual temporada, aunque la cadena asegura que no existe una decisión definitiva.

Tigres ficha a Memote Martínez, reportan: ¿llegará al Clásico Regio?: Vucetich busca respuestas en ataque con un delantero que competirá por minutos junto a Rodrigo Aguirre en el Apertura 2026

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Juzgado Ambiental: tres años en el olvido

Tiendas 3B y Tarjeta Bienestar: estos son los beneficios para adultos mayores en septiembre 2026: Esto es lo que realmente está confirmado sobre promociones, descuentos y beneficios durante septiembre de 2026..

¿Descuento del 50% en CFE con la tarjeta del INAPAM? La verdad tras el mito: Desde 2022 se ha extendido el rumor de que se puede conseguir un descuento significativo en la factura de electricidad

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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Prevén que AHMSA pase a propiedad del gobierno federal
Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud y razones personales y familiares.

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Guillermo “Memote” Martínez reforzará el ataque de Tigres procedente de Pumas, de acuerdo con el reporte de distintos medios.

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Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez marcaron los goles con los que los Coyotes resolvieron su primer partido de Copa Promesas.

Saltillo Soccer debuta con triunfo 3-0 en la Copa Promesas ante Club Calor
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