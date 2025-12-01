Las noticias más importantes del primero de diciembre en México

Información
/ 1 diciembre 2025
    Las noticias más importantes del primero de diciembre en México
    Las noticias más importantes del primero de diciembre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Gran Masa de Aire Frío: Prepárese....golpeará a México con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

‘Esa es tu opinión’... Sheinbaum explota contra periodista al recordar denuncias contra Gerz Manero en la mañanera: Sheinbaum asegura que la salida de Gertz Manero fue pactada, evita hablar de denuncias y confronta a periodista en la mañanera por cuestionar el nombramiento del ex fiscal como embajador

Sheinbaum anuncia gasto social histórico rumbo a 2026: casi un billón de pesos en apoyos: La Presidenta destacó que el financiamiento de los programas sociales se sustenta en mayor recaudación y combate a la evasión fiscal

Aseguran 30 mil litros de hidrocarburo en inmueble, en NL: Autoridades federales localizaron 30 mil litros de hidrocarburo y una toma clandestina conectada a un inmueble en General Escobedo durante un operativo

Singapur llega a México con inversiones, embajada y guiño al APEC: Sheinbaum celebra alianza: Ambos países reforzaron su cooperación económica, digital y ambiental en el marco de los 50 años de relaciones diplomáticas

Aspirante a la FGR sería simpatizante de La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García: Se encontraron publicaciones en redes sociales, en las que Hamlet García, diputado de Morena y candidato a la FGR, hizo público su vínculo a la Iglesia La Luz del Mundo y su líder

MUNDO

Audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada en Nueva York se habría adelantado: Originalmente, la audiencia estaba programada para el 13 de enero de 2026. Sin embargo, reportaron que el juez Cogan autorizó adelantarla

Joaquín Guzmán López se declara culpable en EU; admite haber secuestrado a ‘El Mayo’: ‘El Güero’, aunque es acusado de cinco cargos, se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y crimen organizado

Maduro es visto por primera vez en días, poniendo fin a especulaciones sobre su posible escape: El Miami Herald informó el domingo que Trump ofreció a Maduro, a su esposa y a su hijo un salvoconducto para salir del país sudamericano si aceptaba renunciar de inmediato

COAHUILA

Hay faltas administrativas que ‘no son tolerables’: Sefirc Coahuila: Al comparecer ante el Congreso del Estado, la titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc) también se refirió al proceso de transición que implicó la desaparición del ICAI.

Más del 51% de los coahuilenses ya no son pobres ni vulnerables: Enrique Martínez y Morales: El Secretario de Inclusión Social destaca reducción histórica de la pobreza multidimensional, confirmando ante los legisladores que el 51.6% de la población no es pobre ni vulnerable

Aguas de Saltillo priorizará equipamiento de pozos en 2026 con el financiamiento de 150 mdp: El crédito ya fue aprobado y adjudicado a BBVA, y el recurso permitirá adelantar obras del Plan Antisequía

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Yo me merezco esta corona’: Fátima Bosch rechaza que renunciará a Miss Universo: La modelo mexicana se encuentra en Nueva York, donde continúa con su reinado y actividades oficiales, como su visita a la ONU

La granja VIP... Quién fue el séptimo eliminado durante la gala de este domingo: La séptima eliminación de La Granja VIP dejó fuera a una concursante inesperada en medio de tensiones, discusiones y una competencia cada vez más cerrada rumbo a la recta final

FIFA revelará el calendario completo del Mundial 2026 este 6 de diciembre: ¿cuándo y dónde ver?: Durante el evento se anunciarán fechas, horarios y sedes de los 104 partidos, además de avanzar en la tercera fase de venta de boletos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Anuel quería conocer a Dios

WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos de celulares a partir del 15 de diciembre de 2025: WhatsApp confirmó que miles de dispositivos con sistemas operativos antiguos dejarán de ser compatibles a partir de diciembre de 2025

Temas


política
inversiones
Resumen

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Policía Cibernética recomendó verificar siempre que las páginas web inicien con “https://”.

Suplantan a Netflix para vaciar cuentas: Policía Cibernética emite alerta por fraude digital
Confirman una cadena de suministro mixta en la fabricación y distribución de mercancía ilegal.

Piratería se profesionaliza y migra al comercio digital; farmacéuticos, lo más falsificado: Amcham
La Presidenta de México ha mantenido su nivel de aprobación en mexicanos, 70% de la población aprueban la gestión de Claudia Sheinbaum en noviembre, pese a casos como Carlos Manzo, acoso y Marcha ‘Z’

Sheinbaum mantiene aprobación en 70% durante noviembre, pese a Marcha Generación Z y Carlos Manzo

Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, falleció este 1 de diciembre.

Margarita Molina, madre de Clara Brugada, falleció: confirma gobierno de la Ciudad de México
La aparente falta de apoyo se produce después de que Venezuela pasara años construyendo conexiones con Beijing, Moscú.

La razón por la que Rusia y China, aliados de Venezuela, se alejan a medida que Trump aumenta la presión sobre Maduro
Esta situación se enmarca en el gran despliegue militar estadounidense en el Caribe y se produce tras sus bombardeos contra supuestas ‘narcolanchas’ que habrían zarpado de territorio venezolano y colombiano. FOTO:

IATA defiende derecho de aerolíneas a priorizar la seguridad en sus decisiones operativas
El medio citó a una fuente familiarizada con el intercambio diciendo que Maduro también pidió “una amnistía global por cualquier crimen que él y su grupo hayan cometido”, lo cual fue rechazado.

Maduro es visto por primera vez en días, poniendo fin a especulaciones sobre su posible escape
El fabricante de aviones europeo informó que ‘se identificó un problema de calidad del proveedor que afecta a un número limitado’ de paneles metálicos en los aviones de un solo pasillo A320. FOTO:

Tras actualización de software Airbus inspecciona paneles de aviones de pasajeros A320