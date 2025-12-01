Las noticias más importantes del primero de diciembre en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío: Prepárese....golpeará a México con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Esa es tu opinión’... Sheinbaum explota contra periodista al recordar denuncias contra Gerz Manero en la mañanera: Sheinbaum asegura que la salida de Gertz Manero fue pactada, evita hablar de denuncias y confronta a periodista en la mañanera por cuestionar el nombramiento del ex fiscal como embajador

➔ Sheinbaum anuncia gasto social histórico rumbo a 2026: casi un billón de pesos en apoyos: La Presidenta destacó que el financiamiento de los programas sociales se sustenta en mayor recaudación y combate a la evasión fiscal

➔ Aseguran 30 mil litros de hidrocarburo en inmueble, en NL: Autoridades federales localizaron 30 mil litros de hidrocarburo y una toma clandestina conectada a un inmueble en General Escobedo durante un operativo

➔ Singapur llega a México con inversiones, embajada y guiño al APEC: Sheinbaum celebra alianza: Ambos países reforzaron su cooperación económica, digital y ambiental en el marco de los 50 años de relaciones diplomáticas

➔ Aspirante a la FGR sería simpatizante de La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García: Se encontraron publicaciones en redes sociales, en las que Hamlet García, diputado de Morena y candidato a la FGR, hizo público su vínculo a la Iglesia La Luz del Mundo y su líder

MUNDO

➔ Audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada en Nueva York se habría adelantado: Originalmente, la audiencia estaba programada para el 13 de enero de 2026. Sin embargo, reportaron que el juez Cogan autorizó adelantarla

➔ Joaquín Guzmán López se declara culpable en EU; admite haber secuestrado a ‘El Mayo’: ‘El Güero’, aunque es acusado de cinco cargos, se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y crimen organizado

➔ Maduro es visto por primera vez en días, poniendo fin a especulaciones sobre su posible escape: El Miami Herald informó el domingo que Trump ofreció a Maduro, a su esposa y a su hijo un salvoconducto para salir del país sudamericano si aceptaba renunciar de inmediato

COAHUILA

➔ Hay faltas administrativas que ‘no son tolerables’: Sefirc Coahuila: Al comparecer ante el Congreso del Estado, la titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc) también se refirió al proceso de transición que implicó la desaparición del ICAI.

➔ Más del 51% de los coahuilenses ya no son pobres ni vulnerables: Enrique Martínez y Morales: El Secretario de Inclusión Social destaca reducción histórica de la pobreza multidimensional, confirmando ante los legisladores que el 51.6% de la población no es pobre ni vulnerable

➔ Aguas de Saltillo priorizará equipamiento de pozos en 2026 con el financiamiento de 150 mdp: El crédito ya fue aprobado y adjudicado a BBVA, y el recurso permitirá adelantar obras del Plan Antisequía

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ‘Yo me merezco esta corona’: Fátima Bosch rechaza que renunciará a Miss Universo: La modelo mexicana se encuentra en Nueva York, donde continúa con su reinado y actividades oficiales, como su visita a la ONU

➔ La granja VIP... Quién fue el séptimo eliminado durante la gala de este domingo: La séptima eliminación de La Granja VIP dejó fuera a una concursante inesperada en medio de tensiones, discusiones y una competencia cada vez más cerrada rumbo a la recta final

➔ FIFA revelará el calendario completo del Mundial 2026 este 6 de diciembre: ¿cuándo y dónde ver?: Durante el evento se anunciarán fechas, horarios y sedes de los 104 partidos, además de avanzar en la tercera fase de venta de boletos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Anuel quería conocer a Dios

➔ WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos de celulares a partir del 15 de diciembre de 2025: WhatsApp confirmó que miles de dispositivos con sistemas operativos antiguos dejarán de ser compatibles a partir de diciembre de 2025