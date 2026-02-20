Noticias para el fin de semana: México evalúa aranceles de Trump, therians llegan a la SEP y Sheinbaum hace ‘six-seven’

MÉXICO

→ Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’: Los funcionarios coordinan acciones de seguridad previo a visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

→ México evaluará impacto de arancel general de 10% anunciado por Trump, dice Marcelo Ebrard: El nuevo anuncio arancelario en Estados Unidos abre un frente de revisión para México en plena tensión comercial.

→ ‘No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero’: Sheinbaum: Sheinbaum asegura que no se detendrán los trabajos en Pasta de Conchos hasta rescatar al último minero. Gobierno mantiene compromiso con familias y justicia.

→ García Harfuch descarta que Nancy Guthrie fuera trasladada a México tras secuestro en Arizona: No existen indicios, ni línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país, aseguró el secretario.

INTERNACIONAL

→ Ciudadanos cubanos agradecen a México la entrega de alimentos mientras la crisis se agrava: Dos embarcaciones de la armada mexicana cargadas con alimentos y productos de aseo personal llegaron la semana pasada a La Habana.

→ Trump anuncia arancel global de 10% adicional a los existentes, tras fallo de la Corte: Según el mandatario, los países que “han estado estafando” a Estados Unidos “durante años están eufóricos” tras el dictamen.

→ Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica: Con 6 votos a favor y 3 en contra el máximo tribunal del país decidió anular los gravámenes “recíprocos” que impuso el presidente estadounidense a casi todos los países.

COAHUILA

→ Fiscalía reporta 20 carpetas por violación contra niñas en lo que va de 2026 en Coahuila: La mayoría de las víctimas tiene entre 10 y 13 años; los casos están judicializados y los presuntos agresores suelen ser familiares o personas cercanas.

→ Suman más de 25 detenidos ligados a células del crimen organizado en Coahuila durante 2026: Fiscal General: Afirma Federico Fernández Montañez que son personas que provienen de otras partes del País.

→ Capturan primer cocodrilo en presa Palo Blanco; mantienen operativos de búsqueda en Ramos Arizpe: Autoridades municipales refuerzan vigilancia ante la presencia de un segundo ejemplar y la proximidad de Semana Santa.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ El actor Eric Dane, estrella de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, muere a los 53 años de edad: En abril de 2025, el actor fue diagnosticado con ELA, enfermedad que lo debilitó y lo alejó de las pantallas.

→ Cruz Azul vs Chivas: el líder invicto visita a La Máquina en duelo clave del Clausura 2026: El Rebaño llega con paso perfecto y seis triunfos consecutivos, mientras Cruz Azul es segundo general tras vencer a Tigres.

→ ¡Auu! Shakira confirma concierto gratis en el Zócalo el 1 de marzo: El show será transmitido en vivo a través de sus redes sociales, a 19 años de su primera presentación en el Zócalo.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Se apagó la vela: muere abuelita del video viral de TikTok a los 108 años: “Vuela alto, abuelita. Apaga la vela”, escribió su nieta en redes, junto a una fotografía.

→ Claudia Sheinbaum hace ‘six-seven’ durante inauguración de bachiller en Guanajuato, ¿qué significa y por qué es viral?: Sheinbaum Pardo hizo el gesto viral del momento durante un evento en León, Guanajuato. Jóvenes presentes reaccionaron al popular ‘six-seven’.

→ ‘Lady Naucalpan’: detienen a mujer tras riña con ciclista en Polanco; presume que su abuelo es alcalde: Victoria Ruiz de Chávez fue detenida por policías de la SSC de la Ciudad de México tras agredir a una ciclista y amenazar a oficiales durante altercado.

→ Pensiones millonarias... Ellos son los ex funcionarios de Pemex, CFE y Nafin que reciben más de 500 mil pesos al mes: Ex funcionarios de Pemex, CFE y Nafin reciben pensiones de hasta 500 mil pesos mensuales. La brecha contrasta con jubilaciones promedio de Afores en México.

→ ¿Therians en los libros de la SEP?... Libro de tercer grado muestra ilustraciones que generan polémica: Libros de tercer grado de la SEP generan polémica por dibujos de niños con máscaras de animales.

→ Así puedes recuperar tu cartilla de vacunación ante el brote de sarampión: El incremento de contagios ha llevado a reforzar las campañas de vacunación y con ella a insistir en la importancia de revisar y completar los esquemas.