Noticias para el fin de semana: México evalúa aranceles de Trump, therians llegan a la SEP y Sheinbaum hace ‘six-seven’

México
/ 20 febrero 2026
    Trump anuncia arancel global de 10% adicional a los existentes, tras fallo de la Corte: Según el mandatario, los países que “han estado estafando” a Estados Unidos “durante años están eufóricos” tras el dictamen. VANGUARDIA

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’: Los funcionarios coordinan acciones de seguridad previo a visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

México evaluará impacto de arancel general de 10% anunciado por Trump, dice Marcelo Ebrard: El nuevo anuncio arancelario en Estados Unidos abre un frente de revisión para México en plena tensión comercial.

‘No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero’: Sheinbaum: Sheinbaum asegura que no se detendrán los trabajos en Pasta de Conchos hasta rescatar al último minero. Gobierno mantiene compromiso con familias y justicia.

García Harfuch descarta que Nancy Guthrie fuera trasladada a México tras secuestro en Arizona: No existen indicios, ni línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país, aseguró el secretario.

INTERNACIONAL

Ciudadanos cubanos agradecen a México la entrega de alimentos mientras la crisis se agrava: Dos embarcaciones de la armada mexicana cargadas con alimentos y productos de aseo personal llegaron la semana pasada a La Habana.

Trump anuncia arancel global de 10% adicional a los existentes, tras fallo de la Corte: Según el mandatario, los países que “han estado estafando” a Estados Unidos “durante años están eufóricos” tras el dictamen.

Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica: Con 6 votos a favor y 3 en contra el máximo tribunal del país decidió anular los gravámenes “recíprocos” que impuso el presidente estadounidense a casi todos los países.

COAHUILA

Fiscalía reporta 20 carpetas por violación contra niñas en lo que va de 2026 en Coahuila: La mayoría de las víctimas tiene entre 10 y 13 años; los casos están judicializados y los presuntos agresores suelen ser familiares o personas cercanas.

Suman más de 25 detenidos ligados a células del crimen organizado en Coahuila durante 2026: Fiscal General: Afirma Federico Fernández Montañez que son personas que provienen de otras partes del País.

Capturan primer cocodrilo en presa Palo Blanco; mantienen operativos de búsqueda en Ramos Arizpe: Autoridades municipales refuerzan vigilancia ante la presencia de un segundo ejemplar y la proximidad de Semana Santa.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

El actor Eric Dane, estrella de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, muere a los 53 años de edad: En abril de 2025, el actor fue diagnosticado con ELA, enfermedad que lo debilitó y lo alejó de las pantallas.

Cruz Azul vs Chivas: el líder invicto visita a La Máquina en duelo clave del Clausura 2026: El Rebaño llega con paso perfecto y seis triunfos consecutivos, mientras Cruz Azul es segundo general tras vencer a Tigres.

¡Auu! Shakira confirma concierto gratis en el Zócalo el 1 de marzo: El show será transmitido en vivo a través de sus redes sociales, a 19 años de su primera presentación en el Zócalo.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Se apagó la vela: muere abuelita del video viral de TikTok a los 108 años: “Vuela alto, abuelita. Apaga la vela”, escribió su nieta en redes, junto a una fotografía.

Claudia Sheinbaum hace ‘six-seven’ durante inauguración de bachiller en Guanajuato, ¿qué significa y por qué es viral?: Sheinbaum Pardo hizo el gesto viral del momento durante un evento en León, Guanajuato. Jóvenes presentes reaccionaron al popular ‘six-seven’.

‘Lady Naucalpan’: detienen a mujer tras riña con ciclista en Polanco; presume que su abuelo es alcalde: Victoria Ruiz de Chávez fue detenida por policías de la SSC de la Ciudad de México tras agredir a una ciclista y amenazar a oficiales durante altercado.

Pensiones millonarias... Ellos son los ex funcionarios de Pemex, CFE y Nafin que reciben más de 500 mil pesos al mes: Ex funcionarios de Pemex, CFE y Nafin reciben pensiones de hasta 500 mil pesos mensuales. La brecha contrasta con jubilaciones promedio de Afores en México.

¿Therians en los libros de la SEP?... Libro de tercer grado muestra ilustraciones que generan polémica: Libros de tercer grado de la SEP generan polémica por dibujos de niños con máscaras de animales.

Así puedes recuperar tu cartilla de vacunación ante el brote de sarampión: El incremento de contagios ha llevado a reforzar las campañas de vacunación y con ella a insistir en la importancia de revisar y completar los esquemas.

