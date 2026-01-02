Noticias para el fin de semana: Sismo sacude Guerrero y CDMX en plena Mañanera, y entra en vigor incremento salarial

    Sismo de magnitud 6.5 con epicentro cerca de San Marcos activa la alerta sísmica en la Ciudad de México

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Sismo de magnitud 6.5 con epicentro cerca de San Marcos activa la alerta sísmica en la Ciudad de México: La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México tras registrarse un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, la mañana del 2 de enero de 2026.

Presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora es detenido en Morelia: “El Betillo” y/o “El Taquero”, es uno de los presuntos autores materiales del líder de autodefensas en Michoacán.

Sismológico Nacional confirma más de 500 réplicas del sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero: Hasta el corte de las 14:00 horas, el SSN confirmó un total de 546 réplicas, de las cuales la mayor fue de una magnitud de 4.7.

Sheinbaum aclara contexto de fotografía tomada durante visita a lesionados del Tren Interoceánico: La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la fotografía con un hombre hospitalizado tras el accidente del Tren Interoceánico fue solicitada por el propio paciente.

Muere mujer tras colapso de vivienda en Guerrero; es la segunda víctima del sismo: La Gobernadora Evelyn Salgado informó sobre los daños mayores y menores a las viviendas en Guerrero.

INTERNACIONAL

Maduro insta a Trump a abandonar el ‘belicismo ilegal’ e iniciar ‘conversaciones serias’: El presidente venezolano advierte de una “guerra eterna” similar a la de Irak después de que su homólogo estadounidense se atribuyera el primer ataque terrestre al muelle.

Tesla cede el título de mayor fabricante de eléctricos a favor de la china BYD: Una de las causas es la eliminación de los créditos fiscales, de hasta 7 mil 500 dólares, que proporcionaban a los compradores de vehículos eléctricos.

COAHUILA

Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, tiene 40 días para justificar gastos por 23 mdp: Auditoría deja al descubierto millonario quebranto a las arcas municipales.

Cerró Coahuila 2025 con un desaparecido por semana, Durango duplica cifra: Los casos activos al cierre de 2025 evidencian pendientes en seguridad y derechos humanos.

Saltillo: Avanza Fiscalía en judicialización del caso del choque de ruta 7A: El fiscal detalló que el caso avanza por dos vías legales y que el proceso seguirá abierto conforme se integren más denuncias.

Hoteles en Coahuila suben tarifas 7 por ciento ante alza de costos laborales: El sector absorbe parte del impacto del aumento al salario mínimo para no afectar al turismo.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

¿Cuál es el que esperas? Los filmes más esperados de 2026: de ‘La Odisea’, ‘Toy Story’ a ‘El Diablo Viste a la Moda 2’: Secuelas, superhéroes y batallas en otras galaxias dominarán la cartelera en un año en el que Hollywood busca recuperar el control del entretenimiento global.

Mexicano ‘Toro’ Reséndiz es nuevo campeón mundial tras retiro de Terence Crawford: El boxeador mexicano fue elevado a campeón mundial supermediano de la AMB luego de que Terence Crawford anunciara su retiro.

Sigue el drama: niega Will Smith acusación de acoso sexual de su exempleado: La demanda del violinista busca una compensación económica por daños y perjuicios, además del reconocimiento de presuntas violaciones a las leyes laborales.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Así sorprendió a Sheinbaum el sismo de 6.5, este 2 de enero, durante ‘La Mañanera’ (VIDEO): La conferencia matutina en Palacio Nacional fue evacuada luego de que la alerta sísmica se activara por un sismo de magnitud 6.5.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria: El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública indicó cuándo son las próximas vacaciones de Semana Santa 2026.

Primera Superluna del 2026: ¿cuándo será la luna llena de enero en México?: A este fenómeno astronómico también se le conoce como ‘Luna del Lobo’.

¡Es hoy, es hoy!... Entra en vigor el Salario Mínimo 2026; nadie ganará menos de 9 mil 582 pesos: Desde este 1 de enero de 2026 rige el nuevo salario mínimo en México. Conoce los montos, multas por incumplir y a quiénes beneficia el aumento.

¿Feliz año nuevo?... Refrescos, cigarros, apuestas y artículos que pagarán más impuestos a partir de hoy: A partir de 2026 aumentan impuestos a refrescos, cigarros y apuestas. Te explicamos qué productos subirán de precio y por qué se canceló el IEPS a videojuegos.

