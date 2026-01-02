Noticias para el fin de semana: Sismo sacude Guerrero y CDMX en plena Mañanera, y entra en vigor incremento salarial

MÉXICO

→ Sismo de magnitud 6.5 con epicentro cerca de San Marcos activa la alerta sísmica en la Ciudad de México: La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México tras registrarse un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, la mañana del 2 de enero de 2026.

→ Presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora es detenido en Morelia: “El Betillo” y/o “El Taquero”, es uno de los presuntos autores materiales del líder de autodefensas en Michoacán.

→ Sismológico Nacional confirma más de 500 réplicas del sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero: Hasta el corte de las 14:00 horas, el SSN confirmó un total de 546 réplicas, de las cuales la mayor fue de una magnitud de 4.7.

→ Sheinbaum aclara contexto de fotografía tomada durante visita a lesionados del Tren Interoceánico: La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la fotografía con un hombre hospitalizado tras el accidente del Tren Interoceánico fue solicitada por el propio paciente.

→ Muere mujer tras colapso de vivienda en Guerrero; es la segunda víctima del sismo: La Gobernadora Evelyn Salgado informó sobre los daños mayores y menores a las viviendas en Guerrero.

INTERNACIONAL

→ Maduro insta a Trump a abandonar el ‘belicismo ilegal’ e iniciar ‘conversaciones serias’: El presidente venezolano advierte de una “guerra eterna” similar a la de Irak después de que su homólogo estadounidense se atribuyera el primer ataque terrestre al muelle.

→ Tesla cede el título de mayor fabricante de eléctricos a favor de la china BYD: Una de las causas es la eliminación de los créditos fiscales, de hasta 7 mil 500 dólares, que proporcionaban a los compradores de vehículos eléctricos.

COAHUILA

→ Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, tiene 40 días para justificar gastos por 23 mdp: Auditoría deja al descubierto millonario quebranto a las arcas municipales.

→ Cerró Coahuila 2025 con un desaparecido por semana, Durango duplica cifra: Los casos activos al cierre de 2025 evidencian pendientes en seguridad y derechos humanos.

→ Saltillo: Avanza Fiscalía en judicialización del caso del choque de ruta 7A: El fiscal detalló que el caso avanza por dos vías legales y que el proceso seguirá abierto conforme se integren más denuncias.

→ Hoteles en Coahuila suben tarifas 7 por ciento ante alza de costos laborales: El sector absorbe parte del impacto del aumento al salario mínimo para no afectar al turismo.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¿Cuál es el que esperas? Los filmes más esperados de 2026: de ‘La Odisea’, ‘Toy Story’ a ‘El Diablo Viste a la Moda 2’: Secuelas, superhéroes y batallas en otras galaxias dominarán la cartelera en un año en el que Hollywood busca recuperar el control del entretenimiento global.

→ Mexicano ‘Toro’ Reséndiz es nuevo campeón mundial tras retiro de Terence Crawford: El boxeador mexicano fue elevado a campeón mundial supermediano de la AMB luego de que Terence Crawford anunciara su retiro.

→ Sigue el drama: niega Will Smith acusación de acoso sexual de su exempleado: La demanda del violinista busca una compensación económica por daños y perjuicios, además del reconocimiento de presuntas violaciones a las leyes laborales.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Así sorprendió a Sheinbaum el sismo de 6.5, este 2 de enero, durante ‘La Mañanera’ (VIDEO): La conferencia matutina en Palacio Nacional fue evacuada luego de que la alerta sísmica se activara por un sismo de magnitud 6.5.

→ Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria: El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública indicó cuándo son las próximas vacaciones de Semana Santa 2026.

→ Primera Superluna del 2026: ¿cuándo será la luna llena de enero en México?: A este fenómeno astronómico también se le conoce como ‘Luna del Lobo’.

→ ¡Es hoy, es hoy!... Entra en vigor el Salario Mínimo 2026; nadie ganará menos de 9 mil 582 pesos: Desde este 1 de enero de 2026 rige el nuevo salario mínimo en México. Conoce los montos, multas por incumplir y a quiénes beneficia el aumento.

→ ¿Feliz año nuevo?... Refrescos, cigarros, apuestas y artículos que pagarán más impuestos a partir de hoy: A partir de 2026 aumentan impuestos a refrescos, cigarros y apuestas. Te explicamos qué productos subirán de precio y por qué se canceló el IEPS a videojuegos.